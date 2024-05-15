Выборы в ЕС: четверть населения Швейцарии имеет право голоса
Швейцария не входит в состав ЕС, но здесь проживает порой даже больше активных избирателей, имеющих право голоса в Евросоюзе, чем в иных собственно странах-членах европейского интеграционного союза.
Политический обозреватель общественного негосударственного телеканала SRFВнешняя ссылка Маттиас Штрассер (Matthias Strasser) объясняет, каким образом находящиеся на ПМЖ в Швейцарии лица с паспортами стран Евросоюза могли бы принять участие в голосовании в июне.
Сколько в Швейцарии проживает избирателей, имеющих право голоса в ЕС?
Основываясь на данных Федерального статистического Ведомства страны (BfS) представительство ЕС в Берне предполагает, что паспортами стран ЕС в Швейцарии обладают около 2,3 млн человек. Это примерно соответствует населению всей западной франкофонной части Швейцарии и сопоставимо — в рамках Европейского союза — со Словенией. Реально право голоса из этого количества имеют около 1,9 млн человек.
Кто cможет голосовать в июне 2024 года?
Выборы в Европейский парламент должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года. Это будут десятые общенародные выборы в Европарламент, если начинать отсчет с 1979 года, и это будут первые выборы после Брексита (выхода Великобритании из состава Евросоюза). Правила, нормы и порядок участия в голосовании могут быть разными в зависимости от страны-члена ЕС. В некоторых странах (например, в Германии и Австрии) голосовать можно уже с 16 лет, в большинстве же стран ЕС — только с 18 лет.
Некоторые государства-члены ЕС ограничивают возможность голосовать для тех, кто проживает в третьих странах за пределами ЕС. Например, такая норма действует в Италии, голосовать из-за пределов ЕС она не разрешает. Чтобы иметь возможность проголосовать, лица с правом голоса обязаны лично приехать в муниципалитет (общину), в котором данное лицо зарегистрировано в избирательных списках.
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Немцы могут голосовать только в том случае, если они переехали из Германии за пределы ЕС не более чем 25 лет назад. Во многих странах граждане, проживающие за границей, обязаны своевременно регистрироваться для участия в выборах. Сроки зависят от страны. Некоторые сроки Внешняя ссылкауже истекли.
Привлекательны ли избиратели, живущие в Швейцарии, для политических процессов в ЕС?
На этот вопрос нельзя ответить так, чтобы этот ответ был действительным для всей Европы, коль скоро европейские выборы в основном организуются национальными партиями и в качестве избирательных тем и вопросов обычно в рамках предвыборной кампании обсуждаются сугубо внутренние вопросы, важные только для данной страны Евросоюза. Граждане ЕС, только недавно переехавшие в Швейцарию и имеющие опыт проживания в другой стране, в политическом плане, скорее всего, будут с большей вероятностью близки к европейским партиям, выступающим за европейскую интеграцию.
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Какая из европейских диаспор в ЕС обладает наибольшим политическим влиянием у себя дома?
С чисто математической точки зрения наибольшим политическим влиянием обладает относительно большая иностранная (находящаяся за пределами ЕС) диаспора, имеющая право голосовать в относительно небольшом государстве ЕС, в котором к тому же на пути такого рода избирателей стоят относительно низкие административные барьеры. В самом деле, малые страны-члены ЕС получают в ходе выборов в Парламент Евросоюза непропорционально большое количество мест, тем самым каждый голос из такой маленькой страны имеет больший вес. Таким образом, на первом месте по степени влияния должна стоять проживающая в Швейцарии португальская община.
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Как позиционируют себя швейцарские партии?
Почти что никак. Понятно, что каждая из основных больших швейцарских партий, прежде все те партии, которые формируют Федеральный совет, правительство страны, имеет свою «европейскую стратегию» и каждая из партий официально придает этим выборам большое значение. Однако Швейцария не входит в состав Евросоюза, а потому и швейцарские партии скорее предпочитают занимать позиции пассивных наблюдателей. Пока только швейцарские социалисты (SP) опубликовали свое предвыборное обращение, эта партия также организовала общественное мероприятие для своих членов с паспортами стран ЕС.
Ведут ли европейские партии предвыборную кампанию в Швейцарии?
Практически не ведут. Партиям стран-участниц ЕС пришлось бы обращаться к своим общинам в Швейцарии (и за пределами ЕС), из-за чего возникли бы относительно большие расходы с относительно неочевидной пользой. Если почти два миллиона избирателей ЕС, живущих в Швейцарии, пропорционально поделить между странами, входящими в ЕС, то окажется, что их голоса вряд ли способны серьезно повлиять на исход выборов. Два миллиона голосов — в европейском контексте, на фоне почти 400 миллионов избирателей и избирательниц в странах ЕС, это очень небольшое количество.
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