США и Швейцария: братские республики, породнённые прямой демократией

Демонстрация в защиту права на аборт 24 июня 2022 года в г. Финикс (Phoenix, Аризона). В ноябре 2024 года в Аризоне должно будет пройти народное голосование по вопросу о праве на аборт. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

Традиции и структуры прямой демократии по швейцарскому образцу существуют и в США, но там особую роль играет так называемый джерримендеринг, а также общий идеологический раскол общества. Чем ярче выражены оба эти фактора, тем чаще люди берутся за инструменты непосредственного народоправства. А что такое джерримендеринг? Начнем по порядку.

Чтобы разобраться во всей этой материи, мы поговорили с Жюльеном Жаке (Julien Jaquet), который сравнил институт референдумов в США и Швейцарии. Сразу уточним ради прозрачности и ясности, что Жюльен Жаке работает аналитиком во франкоязычной швейцарской общественной телерадиовещательной компании RTS, которая, как и портал SWI swissinfo.ch, входит на правах автономии в общественный медиахолдинг SRG. Это первое.

Второе: что такое джерримендеринг? Это особое явление в США — произвольная нарезка избирательных округов с целью искусственного изменения соотношения политических сил в них и, как следствие, в целом на территории проведения выборов. Джерримендеринг может нарушить принцип равного представительства на основе равного количества депутатов от равного количества избирателей (подробнее об этом в материале в формате PDFВнешняя ссылка).

В Швейцарии избирательными округами являются кантоны, субъекты федерации, а там их границы не меняются столетиями (кроме особого случая кантона Юра). Однако вернёмся к США и к Жюльену Жаке, который в своей диссертационной работе проанализировал и сравнил народные законодательные инициативы и референдумы в США и Швейцарии. По его мнению, мы можем вполне правомерно говорить о США и Швейцарии как о «братских республиках, породнённых идеей и практикой прямой демократии».

Демонстрантки, выступающие за и против абортов, у здания Верховного суда в Вашингтоне 26 апреля 1989 года. Afp Or Licensors

SWI swissinfo.ch. Около 70% граждан США живут в штатах и в городах, где есть возможность, как и в Швейцарии, формулировать и выносить на голосование народные законодательные инициативы. Так почему же референдумы так редко попадают в заголовки газет в США?

Жюльен Жаке. Возможно, это суждение и верно с точки зрения глобальной аудитории. Но человек, живущий в Калифорнии, выскажется по этому поводу иначе. Народные голосования там проходят не реже, чем в самой Швейцарии, и эти голосования широко обсуждаются в СМИ.

Возьми, к примеру, тему абортов, которая стала весьма горячей, с тех пор как Верховный суд США отменилВнешняя ссылка конституционное право на аборт на федеральном уровне. В ноябре 2024 года в десяти разных штатах будет проведено рекордное количество голосований по данному вопросу, и все они, разумеется, попадут в американские СМИ.

SWI. Как проходят эти голосования и как они организованы? Активисты, выступающие против абортов, собирают там подписи — или же ведущую роль играют инициативные группы, которые хотят обеспечить доступ женщин к праву на аборт?

Жюльен Жаке. Всё всегда происходит по-разному. Но важно иное: результаты прошлых референдумов четко показывают тенденцию, в соответствии с которой граждане часто голосовали либо за сохранение конституционного права на аборт, либо против новых ограничений прав граждан — и это логично, ведь в США, даже в консервативных штатах, последние опросы общественного мнения показывают, что более 60% выступают за ту или иную форму законного конституционного права на аборт.

Жюльен Жаке (Julien Jaquet) сравнивает институт референдумов в США и Швейцарии. ZvG

SWI. То есть результаты голосований по этому вопросу играют скорее на руку демократам. А ведь раньше в США референдумы имели другую репутацию. В 2004 году 11 штатов в один день ввели запрет браков для однополых пар — решение, которое было отменено Верховным судом в 2015 году. То есть тогда республиканцы использовали прямую демократию куда эффективнее.

Жюльен Жаке. Обе партии и сейчас активно используют инструменты прямой демократии, причем в основном там, где законодательный орган, парламент, целиком находится под контролем политического противника. В штатах, где доминируют республиканцы, они постоянно пытаются усложнять практику проведения референдумов или запуска инициатив.

SWI. Но ведь и демократы поступают так же, особенно когда они недовольны результатами референдумов в тех штатах, где доминируют они?

Жюльен Жаке. В Калифорнии демократы злятся из-за так называемых отзывов, или recalls. Этот инструмент позволяет группе людей вынести на голосование решение о снятии с должности выборного должностного лица в течение срока его полномочий и, например, сместить губернатора еще до окончания срока его губернаторства. Республиканцы довольно часто используют в Калифорнии этот инструмент.

SWI. В одном из тематических исследований, приведенных тобой в своей диссертации, ты обнаружил, что консерваторы в либеральных штатах особенно часто используют инструменты прямой демократии тогда, когда чувствуют себя политически непредставленными.

Жюльен Жаке. И в самом деле, этот феномен может быть связан и с тем, что в либеральной Калифорнии проводится довольно много референдумов. Этот же феномен может объяснить, почему консервативно настроенные граждане, которые чувствуют себя недостаточно представленными в политике, так часто выбирают инструмент референдума с целью исправить положение дел. Но также необходимо было бы отметить, что дополнительные исследования и аналитика не всегда подтверждают эту тенденцию. Так или иначе, куда более интересным является тот факт, что популярность прямого народоправства всякий раз возрастает тогда, когда граждане чувствуют себя недопредставленными, причем в результате двух явлений.

Именно прямые демократические права и дают дополнительные шансы гражданам, не представленным должным образом в сфере политики

С одной стороны, существует так называемая электоральная диспропорция, которая основана на джерримендеринге, на практике произвольно нарезанных в соответствии с интересами доминирующей политической силы избирательных округов. С другой стороны, так происходит, когда мы имеем значительную степень политической поляризации, то есть когда между депутатами парламента и избирателями возникает особенно большой идеологический разрыв. И в этом случае число народных законодательных инициатив начинает сразу заметно увеличиваться. Это говорит о том, что именно прямые демократические права и дают дополнительные шансы гражданам, не представленным должным образом в сфере политики.

SWI. Прямую демократию часто подозревают в том, что она играет на руку прежде всего популистским силам, помогая им добиваться своих целей. Это правда?

Жюльен Жаке. Прямое народоправство иногда и в самом деле может привести к ситуации, когда большинство начинает отказывать меньшинствам в некоторых их правах.

SWI. В настоящее время США находятся в состоянии чрезвычайной эмоциональной поляризации. Способен ли институт общенационального референдума помочь обуздать этот социальный раскол?

Жюльен Жаке. Может быть, и способен. Просто потому, что возможность влиять на политику иными способами, нежели просто иметь возможность избирать депутатов, может восприниматься народом как более справедливая форма демократии. По данным исследования, проведенного в Швейцарии Лукасом Леманном и Изабель Штадельманн-Штеффен (Lucas Leemann / Isabelle Stadelmann-SteffenВнешняя ссылка), в штатах США и кантонах Швейцарии с развитыми инструментами прямой демократии степень непримиримости между теми, кто выигрывает выборы и голосования, и теми, кто проигрывает их, куда меньше. Но что касается США, то там есть и другая проблема, особенно когда дело доходит до демократического представительства.

SWI. Что ты имеешь в виду?

Жюльен Жаке. Во многих избирательных округах только буквально 10-12% избирателей решают, кто будет работать в Конгрессе США.

SWI. Как такое может быть?

Жюльен Жаке. В рамках выборов в Конгресс США около 90% избирательных округов считаются, по сути, безальтернативными. В этих округах решение о том, кто будет избран в Конгресс, принимается по итогам закрытых праймериз доминирующей партии — а в них участвуют только зарегистрированные избиратели, поддерживающие демократов или республиканцев. А ведь известно, что эти-то 10–12% избирателей, участвующих в праймериз, куда более радикальны в своих политических позициях, чем средняя масса народа.

Политики, имеющие репутацию людей, способных и желающих идти на компромисс с политическими противниками, могут и не преодолеть эту планку. А это и мешает искать компромиссы и договариваться поверх партийно-политических барьеров как раз по причине страха выбыть из гонки на важнейших праймериз. Если ты посмотришь на Конгресс США на протяжении всего 20 века, то ты можешь четко увидеть ясную тенденцию: склонность двух партий к сотрудничеству всё это время постоянно снижалась. Недавно вышедшая книга The Politics Industry: How Political Innovation Can Break Partisan Gridlock and Save Our DemocracyВнешняя ссылка («Политическая индустрия: как политические инновации могли бы преодолеть партийно-политический тупик и спасти нашу демократию») призывает к проведению открытых праймериз с участием кандидатов от всех партий, включая независимых, а также к использованию метода ranked choice, или «преференциального голосованияВнешняя ссылка».

SWI. Что такое «преференциальное голосование»?

Жюльен Жаке. В процессе выборов на основе этого метода четыре лидирующих кандидата определяются в ходе открытых праймериз, а затем избиратели могут ранжировать кандидатов в ходе парламентских выборов — от более предпочтительных к менее предпочтительным. Это делает ведение избирательной кампании путем личных нападок на соперника менее привлекательным методом, коль скоро ты конкурируешь сразу с несколькими противниками, и ты должен апеллировать не только и не столько к своей собственной избирательной базе, сколько ко всему населению. Это может стать и в самом деле интересным способом преодоления раскола, существующего сейчас между двумя партиями в США.

SWI. Есть ли у этой идеи реальный шанс?

Жюльен Жаке. На Аляске, Гавайях и в штате Мэн такое рейтинговое голосование уже применяется. Невада и еще два штата будут голосовать по вопросу введения системы ранжированного выбора в ноябре 2024 года. Так что всё решит прямая демократия.

SWI: Долгое время США и Швейцария считались «братскими республиками». С сегодняшней точки зрения кажется, однако, очень странным сравнивать эту маленькую альпийскую республику с гигантом по имени Соединенные Штаты.

Жюльен Жаке. В наше время это может и в самом деле показаться странным. Но если вернуться ко времени их основания, то все начинает выглядеть иначе. В 18 веке авторы Конституции США искали для себе модель, которую можно было бы скопировать в плане организации только что возникшего государства. Естественно, они вдохновлялись идеями эпохи Просвещения, в том числе швейцарскими философами Жан-Жаком Бурламаки и Эмером де Ваттелем (Jean-Jacques Burlamaqui / Emer de Vattel), кроме того, они проявляли заметный интерес к «старой»* Швейцарской Конфедерации. Движущей силой оживленного обмена идеями были тогда как швейцарские эмигранты в США, так и отцы-основатели Нового Света, которые часто ездили в Европу. Так что до Первой мировой войны Швейцарию и США, вероятно, вполне можно было бы считать настоящими «братскими республиками».

SWI. Тем не менее твоя диссертация называется People’s Political Power in the Sister Republics of Direct Democracy, или «Власть народа в братских республиках, породнённых прямой демократией»**. Имеет ли этот заголовок какую-то фактологическую основу?

Жюльен Жаке. С точки зрения прямой демократии — да. Швейцария и США — не единственные страны, в которых есть инструменты непосредственного народоправства. Но они входят в число стран, в которых эти инструменты используются активнее всего. Более того, развитие прямой демократии в США происходило именно по швейцарскому образцу. При этом сама по себе идея прямой демократии применительно в США гораздо старше этой страны: в Новой Англии уже с 17 века существовало некое собрание граждан, сравнимое с народным законодательным сходом (Landsgemeinde) в Швейцарии.

На рубеже 19 и 20 веков в США утвердилась идея о том, что представительная демократия имеет свои объективные пределы. Граждане часто уже не чувствовали себя адекватно представленными в политике только посредством своих законно избранных депутатов. Многие депутаты в местных законодательных органах в ту эпоху воспринимались не иначе как в образе марионеток могущественных экономических структур и интересов, особенно на западе Соединенных Штатов, и неслучайно именно там почти все штаты имеют теперь инструменты прямой демократии.

SWI. Значит, вполне верна идея о том, что парламент можно обойти с помощью референдумов?

Жюльен Жаке. Фундаментальная идея моей диссертации заключается в том, что механизмы прямой демократии и представительной демократии должны дополнять друг друга. Некоторые политические комментаторы иногда склонны представлять эти два понятия как в качестве антагонистов, мол, или избранные представители, действующие от имени народа, или прямая демократия, отдающая власть в руки непосредственно граждан.

Однако действующие лица и механизмы прямой и представительной демократии всегда тесно переплетаются между собой. В Швейцарии правительство и парламент, как правило, занимают определенную позицию по той или иной народной законодательной инициативе, у них есть право выдвигать встречные контрпредложения. Так что инструменты прямой демократии являются дополнением к представительной демократии, а не заменой ей.

SWI. Когда и где впервые возникает концепция «братских республик»?

Жюльен Жаке. Я нашел этот термин в книге Джеймса ХатсонаВнешняя ссылка, которую ты цитировал в одной из своих предыдущих статей. В Швейцарии, судя по всему, первым термин «братские республики» использовал некий локальный политик из города Биль/Бьен в письме к Бенджамину Франклину в 1778 году. В ходе своей дальнейшей научной работы я понял, далее, насколько тесно этот термин связан с Французской революцией. Он возникает примерно в 1789 году, когда Франция хотела собрать вокруг себя систему зависимых «братских народных республик», иными словами, не монархий, а стран, где власть принадлежит народу.

Немецкоязычный оригинал вышел под редакцией Бальца Ригендингера, русскоязычный оригинал: перевод, адаптация, научная редакция, примечания: Игорь Петров.

Примечания:

*«Старая Конфедерация»: швейцарское государство периода примерно от окончания Бургундских войн до вторжения Наполеона (1470-е годы до 1798 года).

** JAQUET, Julien Matthieu. People’s Political Power in the Sister Republics of Direct Democracy. 2021. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:160097

