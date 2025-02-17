«Цифровые аватары-двойники»: идея для демократии в Швейцарии, и не только

Посетительница выставки Mobile World Congress в Барселоне (2024 год) тестирует упрощенную виртуальную версию своего собственного сердца. EPA/Alejandro Garcia

В науке цифровые копии-модели давно применяются на практике. А если перенести эту технологию в сферу политики? Профессор Высшей технической школы Цюриха (ETH) и его коллега из США считают, что эта технология может стать настоящей революцией даже в Швейцарии, стране (почти) идеальной демократии.

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Беньямин фон Виль Демократия всегда находится в процессе становления, это происходит в таверне, в университете или в парламенте. На этом сосредоточены все мои журналистские материалы. Доступно на 2 других языках English en Digital citizens could shake up democracy in Switzerland and beyond Читать далее Digital citizens could shake up democracy in Switzerland and beyond

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В настоящее время цифровые двойники-аватары создаются и применяются в самых разных сферах науки и экономики. Цифровой двойник, аватар-копия, — это своего рода симулятор, переживающий все то же самое, что и его исходный образец в реальном мире. Такая технология стала возможной благодаря инновациям в области искусственного интеллекта, появившимся в последние годы. Компьютерные модели мозга, например, существуют уже давно, но лишь сегодня достаточные вычислительные мощности позволяют таким моделям воспроизводить реальность с очень высокой степенью точности.

Они не только учитывают всю предшествующую историю исходного образца, но и анализируют в реальном времени каждое внешнее воздействие, каждую нагрузку и любые изменения параметров окружающей среды, влияющие на аналоговый образец. Недавно во время Нью-Йоркского марафонаВнешняя ссылка, например, одну из участниц сопровождал цифровой двойник ее сердца. Структура и функции этого органа были заранее отсканированы, а искусственный интеллект обучен работе с полученными данными. Во время забега можно было наблюдать, как сердце реагирует на беговую нагрузку.

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Однако главная цель исследования состояла в том, чтобы предсказать, как реальное сердцеВнешняя ссылка поведет себя в различных ситуациях: как оно отреагирует на то или иное лекарство или тот или иной курс лечения? Если однажды цифровые двойники-аватары смогут достоверно моделировать такие процессы, это приведет к настоящей революции в медицине. Многие жители Швейцарии также надеются на широкое практическое применение этой технологии. Согласно репрезентативному опросу, проведенному Цюрихским университетом в 2023 году, 62% респондентов в Швейцарии поддерживают использование цифровых двойников-аватаров в медицине.

Но что, если перенести эту концепцию из сферы медицины и техники в область политики? Именно эта идея и легла в основу проекта Twin4Dem, координируемого Университетом имени Эразма Роттердамского. С его помощью ученые надеются изучить механизмы реагирования демократических систем на внешние негативные воздействия. Моделирование политических структур Чехии, Франции, Венгрии и Нидерландов, включая работу правительств, парламентов, судов и гражданского общества, должно помочь понять процессы эрозии демократии и выработать меры противодействия этому явлению.

Идея Digital Twin Citizens

В то время как проект Twin4Dem посвящен изучению демократической системы с помощью цифровых двойников, проект Digital Twin CitizensВнешняя ссылка предлагает модель, в рамках которой цифровые двойники могли бы однажды создать новый формат демократии — так называемую «демократию заместителей». Её авторы, Ханс Герсбах, профессор кафедры макроэкономики Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich), и его коллега из США Сезар Мартинелли (César Martinelli), предлагают создать каждому гражданину его собственного цифрового двойника. Они называют его Digital Twin Citizen, или цифровым аватаром реального гражданина. Эти «цифровые помощники сознательного гражданина» должны постепенно обучаться политическим взглядам и этическим ценностям своих реальных прототипов, как сегодня чат-боты на основе ИИ обучаются индивидуальным предпочтениям и привычкам пользователей.

Ханс Герсбах (Hans Gersbach), директор Швейцарского НИИ изучения циклов рыночной конъюнктуры KOF и профессор Высшей технической школы Цюриха. Keystone / Michael Buholzer

Такие аватары могли бы принимать предварительное решение на «цифровых референдумах», основываясь на полученной ими фактической информации. Референдумы в такой системе могли бы проходить в два тура. Сначала голосуют цифровые двойники-аватары. Затем результаты публикуются и обсуждаются. Эти результаты еще не будут окончательными, они должны лишь служить индикатором общественных настроений. А затем уже настаёт черед голосования в обычном «аналоговом» формате: по почте, у традиционной урны, а возможно и с помощью системы удаленного голосования по сети Интернет (E-Voting). При этом граждане могли бы ориентироваться на предварительный выбор, сделанный от их имени цифровым двойником. В беседе с порталом SWI swissinfo.ch Сезар Мартинелли утверждал, что эта концепция могла бы стать «способом спасти от вымирания локальную демократию».

По его словам, в таких странах, как Швейцария, где референдумы проходят раз в квартал, или в таких штатах, как Калифорния, граждане постоянно вынуждены принимать великое множество решений на местном и региональном уровнях, причем часто по вопросам, в которых они «подкованы» совершенно недостаточно. Цифровой аватар мог бы анализировать сеть в поисках релевантной информации и составлять своему хозяину рекомендацию о том, как он мог бы проголосовать по тому или иному вопросу. Конечно, для всего этого есть СМИ — именно они изначально и должны быть основной площадкой для подобных процессов, а сам по себе цифровой аватар на этом фоне — не более чем игровая форма серьезного вопроса.

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Но, как говорит Сезар Мартинелли, сегодня медиа все больше сосредотачиваются на национальных или глобальных проблемах, из-за чего их внимание к локальным вопросам ослабевает. Так что идея заключается в том, чтобы снять с граждан бремя принятия решений и поиска соответствующей информации. Сначала граждане как бы опрашивают чат-бот на основе ИИ, узнают, как их цифровые двойники оценивают полученную информацию, и только потом сами принимают окончательное решение. В этой «обновленной модели демократии» никто больше не сможет сказать, что он был слишком эмоционален, недальновиден или недостаточно информирован. Исчезает и отговорка, что у него «не было необходимых данных» для принятия взвешенного решения.

Станет ли прямая демократия привлекательной и для остального мира?

Некоторые эксперты считают, что технология цифровых аватаров способна не только изменить систему прямой демократии в Калифорнии или Швейцарии, но и сделать ее более привлекательной для других стран мира. В беседе с порталом SWI swissinfo Сезар Мартинелли отметил, что цифровой аватар должен будет использовать те же источники информации, что и его реальный прототип. Но ведь при этом нет никаких гарантий, что искусственный интеллект также не окажется подвержен дезинформации и пропаганде. Да, но ИИ тоже можно обучить выявлять дезинформацию и пропаганду? Да, можно!

Сезар Идальго (César Hidalgo), профессор Университета Тулузы, в интервью SWI swissinfo проявил к концепции, разработанной Герсбахом и Мартинелли, самый неподдельный интерес. Несколько лет назад он приобрел известность благодаря выступлению в рамках конференции TED Talk, где «в порядке эксперимента» он предложил заменить политиков цифровыми аватарами граждан. Он уверен, что в будущем подобные инновации будут появляться все чаще. «Я думаю, что стремительное развитие искусственного интеллекта уже мотивирует все большее число людей рассматривать цифровых помощников в качестве инструмента расширения масштабов участия граждан в политике. Мы должны поощрять свободное мышление и эксперименты в этой сфере».

Демократия на автопилоте?

Идея использования цифровых аватаров реальных граждан сегодня кажется фантастической и одновременно ставит множество вопросов этического и правового характера. Многие опасаются, что государство сможет получать слишком много слишком точной информации о политических предпочтениях отдельных граждан. Так что возникает вопрос охраны частной информации. Кроме того, если мой цифровой аватар, опираясь на искусственный интеллект и будучи явно умнее меня, уже выбрал определенный вариант ответа на вопрос референдума, то зачем мне теперь о чём-то думать? Это может привести к демократии в режиме «автопилота».

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Сезар Мартинелли говорит, что цифровые аватары должны, разумеется, быть адаптированы к институтам и стандартам каждой отдельной страны. Их можно было бы представить себе в качестве аналога системы автоматизированного подсчета голосов. При этом, конечно, важно, чтобы «окончательные решения» принимали именно люди, пусть и с использованием цифровых помощников. Это, собственно, уже и так происходит, только помощники пока у нас не цифровые, а бумажные и называются «газеты».

Цифровой же аватар-чат-ботВнешняя ссылка сможет предоставить избирателю куда больше информации, исключив из окончательного решения эмоции, хотя в конечном счете любое политическое решение всегда несет в себе и эмоциональную составляющую. На данный момент идея с цифровыми аватарами явно не получит поддержки большинства граждан Швейцарии. Например, в одном из опросов Цюрихского университета, посвященном использованию новейших технологий в медицине, 87% респондентов высказались против введения всеобщей обязательной системы цифровых двойников человека. Да и научных публикаций о цифровых аватарах граждан пока нет.

Люди опасаются, что государство будет иметь слишком подробное представление об убеждениях и ценностях своих граждан. KEYSTONE/DPA/Bernd Weißbrod

Сами Герсбах и Мартинелли также еще не представили научной общественности своего итогового исследования. «Очевидно, что для разработки надёжных цифровых аватаров граждан и их интеграции в систему прямой демократии необходимы серьезные научные исследования», — подчеркивает Ханс Герсбах. При этом он убежден, что демократия как политическая форма должна продолжать эволюционировать. «В третьем десятилетии 21 века, — пишет он в статье, опубликованной в журнале Social Choice and WelfareВнешняя ссылка, — демократия сталкивается с вызовами, которые заставляют ее изобретать себя заново. Эти вызовы связаны с цифровой революцией, развитием искусственного интеллекта и усилением в мире авторитарных тенденций».

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