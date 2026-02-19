В Швейцарии одобрили первое лекарство против болезни Альцгеймера
Швейцарское Ведомством по контролю за оборотом лекарственных препаратов Swissmedic впервые выдало разрешение на применение препарата против болезни Альцгеймера. Речь идёт о действующем веществе донанемаб (Donanemab), которое способно замедлять течение заболевания. Об этом сообщила организация Alzheimer Schweiz.
Как отмечается, ведомство Swissmedic сочло пользу препарата более значимой, нежели возможные побочные эффекты от него. В совместном заявлении с ассоциацией Swiss Memory Clinics организация Alzheimer Schweiz приветствовала данное решение регулятора. Вещество донанемаб, разработанное фармацевтической компанией Eli Lilly и выпускаемое под торговым названием Kisunla, сокращает масштаб белковых отложений (амилоидных бляшек) в головном мозге.
Препарат предназначен для пациентов на ранней стадии заболевания и призван замедлить процесс спада когнитивных способностей. Вместе с тем лечение этим средством связано с определёнными рисками, включая вероятность отёка мозга или кровоизлияний, поэтому данный вид терапии требует тщательного медицинского наблюдения. Кроме того, по данным указанных организаций, вопрос о том, будут ли расходы на данную терапию покрываться обязательным медицинским страхованием, остается на данный момент открытым.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
