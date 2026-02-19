The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Доступ к лекарствам

В Швейцарии одобрили первое лекарство против болезни Альцгеймера

Первый препарат от болезни Альцгеймера, разрешенный к применению в Швейцарии
Речь идёт о действующем веществе донанемаб (Donanemab), которое способно замедлять течение заболевания. Keystone-SDA

Швейцарское Ведомством по контролю за оборотом лекарственных препаратов Swissmedic впервые выдало разрешение на применение препарата против болезни Альцгеймера. Речь идёт о действующем веществе донанемаб (Donanemab), которое способно замедлять течение заболевания. Об этом сообщила организация Alzheimer Schweiz.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как отмечается, ведомство Swissmedic сочло пользу препарата более значимой, нежели возможные побочные эффекты от него. В совместном заявлении с ассоциацией Swiss Memory Clinics организация Alzheimer Schweiz приветствовала данное решение регулятора. Вещество донанемаб, разработанное фармацевтической компанией Eli Lilly и выпускаемое под торговым названием Kisunla, сокращает масштаб белковых отложений (амилоидных бляшек) в головном мозге.

Быть или не быть новому лекарству от болезни Альцгеймера на рынке Швейцарии? Вот в чем вопрос, который сейчас стоит перед регулятором Swissmedic.

Новое лекарство от Альцгеймера: какое решение примет швейцарский регулятор?

Этот контент был опубликован на Быть или не быть новому лекарству от болезни Альцгеймера на рынке Швейцарии? Вот в чем вопрос, который сейчас стоит перед регулятором Swissmedic.

Читать далее Новое лекарство от Альцгеймера: какое решение примет швейцарский регулятор?

Препарат предназначен для пациентов на ранней стадии заболевания и призван замедлить процесс спада когнитивных способностей. Вместе с тем лечение этим средством связано с определёнными рисками, включая вероятность отёка мозга или кровоизлияний, поэтому данный вид терапии требует тщательного медицинского наблюдения. Кроме того, по данным указанных организаций, вопрос о том, будут ли расходы на данную терапию покрываться обязательным медицинским страхованием, остается на данный момент открытым.

Самир Унзаин — молекулярный биолог, более 15 лет изучающий «тёмную материю генома», участки ДНК, не кодирующие белки, но играющие ключевую роль в регуляции клеточных процессов, в развитии и возникновении заболеваний.

Инновации в здравоохранении

«Наша цель — эффективно и быстро помогать пациентам»

Этот контент был опубликован на Предприниматель Самир Унзаин о том, как его стартап разрабатывает РНК-терапию сердечной недостаточности и выходит на рынок США.

Читать далее «Наша цель — эффективно и быстро помогать пациентам»

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Новости

