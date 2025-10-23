Женевская НПО обвиняет Москву в подрыве финансовых основ ООН

Женевская НПО ISHR обвиняет ряд стран, включая Россию, в том, что они используют переговоры в рамках ГА для сокращения финансирования правозащитных механизмов ООН. Keystone-SDA

Женевская неправительственная организация «Международная служба по правам человека» (International Service for Human Rights, ISHR) обвиняет ряд стран, включая Россию, в том, что они используют переговоры в рамках Пятого комитета Генеральной ассамблеи ООН по административным и бюджетным вопросам (United Nations General Assembly Fifth Committee — Administrative and Budgetary Committee) в Нью-Йорке для сокращения финансирования правозащитных механизмов ООН.

С 2019 по 2024 год НПО ISHR провела десятки встреч с дипломатами и чиновниками ООН, а также проанализировала конфиденциальные внутренние документы Организации. Согласно выводам НПО, Китай активно добивается контроля над аудитом финансов, связанных с Советом по правам человека (СПЧ, расположен в Женеве), и использует своё место в Комитете по надзору за программами и координацией (Committee for Programme and Coordination, CPC) для получения сведений о сотрудниках Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

По словам представителя ISHR, в рамках работы Пятого комитета Китай «занимает наиболее враждебную позицию, за ним сразу следует Россия». Влияние обеих стран на административные и бюджетные вопросы ООН в последнее время заметно возросло. Москва, как отмечается в докладе, действует более открыто и «разрушительно», тогда как Пекин предпочитает «осторожную тактику». Директор нью-йоркского офиса ISHR выразил сожаление, что «российские и китайские дипломаты используют бюджетные переговоры в ООН в собственных интересах — чтобы защитить своих союзников от критики, нанося ущерб защите прав человека».

По данным ISHR, в Пятом комитете эти две страны регулярно выдвигают радикальные предложения и блокируют любые попытки других государств не одобрять предложенные ими финансовые сокращения. В общей сложности эта НПО зафиксировала 25 попыток урезать финансирование специальных процедур и следственных механизмов ООН по ситуации с правами человека в Беларуси, а также около десятка подобных инициатив — в отношении аналогичных мандатов по России и Ирану. В рамках проекта реформы системы управления и финансирования ООН, предложенного Генеральным секретарём Антониу Гутерришем (António Guterres), именно направление по правам человека, и без того хронически недофинансированное, рискует оказаться в ещё более уязвимом положении — даже в большей степени, чем сферы, связанные с экономическим развитием и поддержанием мира.

США и ГА

Дополнительную обеспокоенность вызывает позиция президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Из-за задержек с выплатой американских взносов в бюджет ООН Соединённые Штаты могут потерять право голоса в Генеральной ассамблее. «Вашингтон ставит под угрозу всю систему защиты фундаментальных прав и свобод человека в рамках ООН», — заявил исполнительный директор ISHR Фил Линч (Phil Lynch). Китай, по его словам, также перечисляет свои взносы в самый последний момент. Согласно действующим в Организации Объединённых Наций финансовым правилам, в конце каждого года государства-члены имеют право на зачёт неиспользованных средств в счёт будущих взносов.

Таким образом, страна формально увеличивает свой «кредит» при последующих платежах, что, как подчёркивает женевская НПО, создаёт перекос в бюджетно-финансовой системе ООН, предоставляя отдельным государствам — прежде всего Китаю — непропорциональные преимущества. По оценкам женевской организации, из-за подобных диспропорций в текущем году Организация Объединённых Наций рискует недосчитаться до 40 % своих операционных средств — то есть ресурсов, необходимых для реализации оперативных программ, для оплаты труда персонала и финансирования действующих миссий.

НПО ISHR призывает пересмотреть этот механизм и настаивает на том, чтобы страны Глобального Юга добились для себя возможности более активного участия в принятии решений в рамках Организации Объединённых Наций и получили адекватную степень влияния на её бюджетно-финансовую политику.

