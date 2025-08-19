ВОЗ испытывает дефицит бюджета: поможет ли бизнес?

Президент США Дональд Трамп подписывает указ о выходе Соединённых Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ / WHO) в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 20 января 2025 года. Afp Or Licensors

Всемирная организация здравоохранения (WHO) столкнулась с необходимостью изыскать около 1,7 миллиарда долларов США для покрытия дефицита бюджета на 2026 год. В качестве одного из возможных решений рассматривается привлечение частного финансирования, однако такой подход вызывает немало вопросов.

Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

В результате решения президента США Дональда Трампа (Donald Trump) о выходе страны из ВОЗ, принятого в первый же день его возвращения в Белый дом, эта организация оказалась под беспрецедентным финансовым давлением. В ответ на кризис она реализовала пакет мер по сокращению текущих операционных расходов: была уменьшена численность руководящего состава, сокращены масштабы международного присутствия, введён мораторий на приём новых сотрудников.

В частности, число должностей помощников генерального директора (Assistant Directors-General) было сокращено с 12 до 6, количество директоров департаментов в штаб-квартире в Женеве сократилось с более чем 70 до 36. Однако даже столь радикальные меры не позволяют устранить хронический и постоянно увеличивающийся дефицит бюджета. А это может привести к дальнейшему увеличению степени зависимости организации от частных и корпоративных доноров, интересы которых зачастую носят политический или коммерческий характер — и не всегда совпадают с основной целью ВОЗ, закреплённой в её Уставе: способствовать «достижению всеми народами наивысшего возможного уровня здоровья».

Как подчёркивает Джадд Уолсон (Judd Walson), заведующий Кафедрой международного здравоохранения (Department of International Health) Школы общественного здравоохранения имени Блумберга (Bloomberg School of Public Health) при Университете Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University, США, штат Мэриленд), на фоне роста доли частного финансирования необходимо задать ключевой вопрос: «Не движемся ли мы к миру, в котором здоровье всех будет определяться приоритетами немногих?»

Решение Дональда Трампа о выходе США из ВОЗ, принятое в первый же день его нового президентского срока, подорвало устойчивость всей системы глобального здравоохранения и усугубило финансовую нестабильность организации. Подробности ниже.

Международная Женева Соединенные Штаты покидают ВОЗ в ущерб глобальному здравоохранению Этот контент был опубликован на Это решение, которое, по мнению многих, ставит под угрозу здоровье людей во всем мире, включая самих американцев.

Хроническое недофинансирование

С момента своего основания в 1948 году Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization, WHO) неоднократно сталкивалась с трудностями в обеспечении своего стабильного финансирования, что и сделало её в значительной степени зависимой от ключевых доноров, прежде всего Соединённых Штатов Америки. Как уже ранее сообщал портал Swissinfo, на двухлетний период с 2024 по 2025 год США обязались в своё время выделить около 988 миллионов долларов, что составляет около 14% общего бюджета ВОЗ.

Эти средства включают как обязательные взносы (assessed contributions), предусмотренные для всех государств-членов ООН, так и добровольные целевые взносы (voluntary contributions), направляемые на конкретные программы. Однако 20 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединённых Штатов из ВОЗ и о немедленном прекращении её финансирования за счет американских налогоплательщиков.

Это, по словам Пита Бейкера (Pete Baker), заместителя директора Программы глобального здравоохранения в Центре глобального развития (Center for Global Development, г. Вашингтон, США), стало причиной «одновременно острого и хронического кризиса» организации. По его оценке, ситуация требует не просто бюджетной экономии, а «глобальных системных изменений».

В электронном письме пресс-секретарь ВОЗ Тарик Ясаревич (Tarik Jašarević) сообщил Swissinfo, что с момента январского объявления США об уходе из организации «контакты между ВОЗ и американскими представителями продолжаются, как на техническом уровне, так и на уровне руководства». Тем не менее с января 2025 года, по его словам, «ВОЗ не получала нового финансирования от США». Официально решение о выходе США из ВОЗ вступит в силу лишь в январе 2026 года, и до этого момента страна формально сохраняет статус государства-члена.

Однако, как подчёркивает Лоуренс Гостин (Lawrence Gostin), профессор глобального здравоохранения в Джорджтаунском университете (Georgetown University) и директор Центра сотрудничества ВОЗ по праву в области здравоохранения (WHO Collaborating Center on National and Global Health Law), уход США — лишь один из факторов. По его мнению, дефицит также связан с изменяющимися приоритетами и других государств-членов организации: «Правительства никогда не были готовы полностью финансировать ВОЗ. Это печальное отражение глобальных приоритетов. А сегодня в политическом поле доминирует необходимость финансировать оборону, особенно на фоне войны в Украине».

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ / WHO) Тедрос Аданом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) выступает с докладом на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве, 19 мая 2025 года. Afp Or Licensors

Высшим органом управления ВОЗ является Всемирная ассамблея здравоохранения (World Health Assembly), в которую входят 194 государства. Ассамблея собирается ежегодно в Женеве для утверждения бюджета ВОЗ. Она же намечает приоритеты в деятельности организации. На очередной сессии в мае 2025 года страны-члены договорились повысить долю обязательных взносов на 20% от бюджета на период с 2026 по 2027 год. Одновременно был утверждён сокращённый бюджет в размере 4,2 млрд долларов, что на 21% ниже первоначально предложенного бюджета в 5,3 млрд. В своем вступительном слове 19 мая 2025 года генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) заявил, что дефицит бюджета на 2026–2027 год может составить 1,7 млрд долларов. Эта цифра остаётся ориентировочной, поскольку организация продолжает постоянно привлекать дополнительные источники финансирования.

Прецедент Фонда Гейтса

После Соединённых Штатов вторым по объёму донором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ / WHO) является частная благотворительная организация — «Фонд Билла и Мелинды Гейтс» (Bill & Melinda Gates Foundation). Он обеспечивает около 13% всего финансирования ВОЗ, но участие Фонда в финансировании организации, несмотря на весь его позитивный вклад в глобальное здравоохранение, вызывает и сомнения. «Есть нечто тревожное в том, что один какой-то очень богатый человек или фонд может оказывать чрезмерное влияние на глобальное учреждение в сфере здравоохранения», — говорит Лоуренс Гостин (Lawrence Gostin), профессор права Университета Джорджтауна и директор Центра сотрудничества ВОЗ по глобальному праву в области здравоохранения.

Билл Гейтс (слева), один из основателей компании Microsoft и сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation), на Встрече глобальных партнёров по борьбе с тропическими заболеваниями в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ / WHO) в Женеве, 19 апреля 2017 года. Keystone / Martial Trezzini

По его словам, у Билла Гейтса и других частных доноров есть собственные приоритеты, которые не всегда совпадают с задачами в сфере мирового здравоохранения. Так, по данным СМИ, несмотря на значительные успехи программы по ликвидации полиомиелита, в значительной степени финансируемой именно «Фондом Гейтса», столь узкий фокус привёл к тому, что часть ресурсов была отвлечена от более обширных инициатив ВОЗ, включая обеспечение всеобщего доступа к медицинским услугам.

При этом Лоуренс Гостин подчёркивает: пока национальные правительства не будут готовы восполнить дефицит финансирования за свой счет, критиковать ВОЗ за привлечение частных средств будет неправильно — при условии, конечно, полной прозрачности и отсутствия конфликтов интересов. ВОЗ, кстати, уже разработала руководящие принципы взаимодействия с негосударственными структурами (FENSA), включая представителей частного бизнеса. Эти принципы «направлены на защиту целостности, независимости, авторитета и научной обоснованности работы ВОЗ», а также на «недопущение неправомерного влияния на ВОЗ со стороны партнёров».

Дальнейшие шаги

В мае 2025 года, параллельно с работой Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, ВОЗ провела донорское мероприятие, на котором было привлечено не менее 250 миллионов долларов. Деньги пошли на поддержку базового бюджета организации на период с 2025 по 2028 год. В рамках этого раунда инвестиций Фонд Novo Nordisk (Novo Nordisk Foundation), базирующийся в Дании, объявил о выделении 57 миллионов долларов. Детали распределения этих средств пока не разглашаются.

«Привлечение частных структур к решению задач в области общественного здоровья и благополучия само по себе не является проблемой, напротив, оно может принести ощутимую пользу», — считает Джадд Уолсон (Judd Walson), профессор и председатель кафедры международного здравоохранения в Блумбергской школе общественного здравоохранения Университета Джонса Хопкинса (Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University). Ранее он работал в ВОЗ и продолжает сотрудничество с этой организацией в формате технических консультативных групп и научных проектов.

На сайте Фонда Novo Nordisk, который в коротком видеоролике представлен как «датский фонд с корпоративными интересами, поддерживающий научные, социальные и гуманитарные инициативы», указано, что Фонд действует через холдинговую компанию Novo Holdings. Последняя владеет фармацевтической компанией Novo Nordisk — крупнейшим производителем лекарств в Дании. Среди прочих эта компания выпускает препараты Ozempic и Wegovy, применяемые для терапии диабета и ожирения. Для финансирования своих программ Фонд использует как раз прибыль от деятельности этой компании.

По оценкам СМИ, в 2024 году доход от продаж Ozempic и Wegovy достиг 42 млрд долларов, что сделало Novo Nordisk одной из самых дорогих фармацевтических компаний на фондовом рынке Европы. «Существует определённое совпадение между коммерческими интересами таких компаний и задачами ВОЗ в области здравоохранения, — отмечает Джадд Уолсон. — ВОЗ традиционно с осторожностью, и, я считаю, обоснованной, относилась к частному влиянию. Но сегодня главный вопрос состоит в следующем — может ли ВОЗ себе позволить сохранить эту позицию в условиях текущего финансового кризиса?»

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием.

Читайте также:

Международная Женева Останется ли Женева «кухней» глобальной дипломатии? Этот контент был опубликован на Решение администрации Дональда Трампа пересмотреть характер и структуру поддержки таких учреждений, как ООН, напрямую бьёт по Женеве.