Der WHO fehlen Milliarden – hilft Finanzierung durch Private?

US-Präsident Donald Trump unterzeichnet am 20. Januar 2025 im Weissen Haus den Erlass zum Austritt der USA aus der WHO. AFP / Jim Watson / Pool

Die Weltgesundheitsorganisation muss etwa 1,7 Milliarden Dollar finden, um ihr Budget für 2026 zu finanzieren. Private Geldgeber wären eine Lösung, doch es gibt Vorbehalte.

Angesichts eines beispiellosen finanziellen Engpasses hat die WHO eine Reihe von Sparmassnahmen umgesetzt. Die Finanznot ist in erster Linie auf die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump zurückzuführen, der am Tag seines Amtsantritts aus der Organisation ausgetreten ist.

Zu den Sparmassnahmen gehören Kürzungen bei hochrangigem Personal, eine Verkleinerung der globalen Präsenz der Organisation sowie Einstellungsstopps. Das mindert den Druck etwas.

Was die jüngsten Kürzungen betrifft, wurde die Zahl der stellvertretenden Generaldirektor:innen von zwölf auf sechs reduziert, und die Zahl der Abteilungsleiter:innen am Hauptsitz in Genf wurde von über 70 auf 36 gekürzt.

Doch Budget- und Personalkürzungen allein können die chronische und sich weiter öffnende Finanzierungslücke der WHO nicht schliessen – und treiben die Organisation allenfalls dazu, sich stärker auf private und unternehmerische Geldgeber abzustützen.

Doch diese Geldgeber haben ihre eigenen politischen und kommerziellen Interessen, die möglicherweise vom Kernziel der WHO abweichen, «allen Völkern zur Erreichung des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu verhelfen», wie es in ihren eigenen StatutenExterner Link festgeschrieben ist.

Laut Judd Walson, Vorsitzender und Professor der Abteilung für Internationale Gesundheit der Bloomberg School of Public Health an der Johns Hopkins University im US-Bundesstaat Maryland, müsse man sich im Kontext einer erhöhten privaten Finanzierung fragen, ob man auf eine Welt zusteuere, «in der wir zulassen, dass die Gesundheit aller von den Prioritäten einiger weniger bestimmt wird».

Lesen Sie mehr: Wie die Entscheidung von Präsident Donald Trump, die Vereinigten Staaten aus der WHO zurückzuziehen, die globale Gesundheit gefährdet.

Chronisch unterfinanziert

Seit ihrer Gründung im Jahr 1948 hatte die WHO wiederholt Schwierigkeiten, ihre Haushaltsziele zu erreichen, was sie stark von ihrem grössten Geldgeber, den USA, abhängig macht.

Wie Swissinfo bereits berichtete, haben die USA für den Zeitraum 2024-2025 zugesagt, etwa 988 Millionen Dollar (etwa 795 Millionen Franken) beizusteuern, was 14% der gesamten WHO-Finanzierung ausmacht, sowohl in Form von veranlagten Beiträgen, die obligatorische Zahlungen der UN-Mitgliedstaaten, als auch in Form von freiwilligen Beiträgen, die für bestimmte Projekte zweckgebunden sein können.

Als Präsident Trump am 20. Januar eine Verordnung unterzeichnete, mit der er aus der WHO austrat und die US-Gelder aussetzte, schuf dies nach Ansicht von Pete Baker, stellvertretender Direktor des Global Health Program am Centre for Global Development, einem internationalen Think Tank, eine «akute und chronische Krise» für die WHO, die «grosse Veränderungen» erfordere. Diese würden über blosse «Haushaltskürzungen» hinausgehen.

In einer E-Mail teilte WHO-Sprecher Tarik Jasarevic Swissinfo mit, dass «seit der US-Ankündigung im Januar, aus der Organisation austreten zu wollen, begrenzte Kommunikationen zwischen der WHO und den US-Ansprechpartnern sowohl auf technischer als auch auf Führungsebene fortgesetzt wurden».

Seit Januar 2025 «hat die WHO keine neuen Mittel von den USA erhalten», fügte er hinzu. Der Austritt der USA wird erst im Januar 2026 wirksam, und bis dahin bleibt das Land Mitglied der WHO.

Dennoch ist der Rückzug der USA nicht der einzige Faktor, der zum derzeitigen Haushaltsdefizit der WHO beiträgt, sagt Lawrence Gostin, Distinguished Professor für Global Health Law an der Georgetown University und Direktor des WHO Collaborating Centre on Global Health Law. Gostin sagte, die Haushaltsprobleme der WHO seien auch mit veränderten Prioritäten der verbleibenden UN-Mitgliedstaaten verbunden.

«Die Regierungen waren nie bereit, die WHO vollständig zu finanzieren. Dies ist ein trauriger Ausdruck der Prioritäten der Welt», sagt Gostin. «Es gibt auch einen politischen Imperativ, die Verteidigung zu finanzieren, insbesondere angesichts des Krieges in der Ukraine.»

Die Weltgesundheitsversammlung, die sich aus allen 194 UN-Mitgliedstaaten zusammensetzt, ist das Entscheidungsgremium der WHO. Sie kommt einmal jährlich in Genf zusammen, um die Politik der Organisation festzulegen und das Budget zu genehmigen.

Auf der diesjährigen Weltgesundheitsversammlung in Genf im Mai stimmten die Mitgliedstaaten zu, ihre veranlagten Beiträge für 2026-2027 auf 20% zu erhöhenExterner Link. In den Vorjahren waren diese Beiträge auf 16% gedeckelt. Die Versammlung genehmigte auch einen reduzierten HaushaltExterner Link von 4,2 Milliarden Dollar für denselben Zeitraum, eine Kürzung um 21% gegenüber dem ursprünglich vorgeschlagenen Haushalt von 5,3 Milliarden Dollar.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus spricht am 19. Mai 2025 per Bildschirm zur Weltgesundheitsversammlung in Genf. Afp Or Licensors

In seiner EröffnungsredeExterner Link vor der Versammlung am 19. Mai schätzte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus die erwartete Haushaltslücke für 2026-2027 auf 1,7 Milliarden Dollar. Diese Zahl wurde inzwischen wahrscheinlich angepasst, da seit dieser Ankündigung weiterhin Gelder eingehen.

Der Präzedenzfall der Gates-Stiftung

Nach den USA ist die Gates Foundation, eine private philanthropische Organisation, die vom Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates sowie seiner damaligen Partnerin Melinda French Gates gegründet wurde, der zweitgrösste Geldgeber der WHO und macht 13% der Finanzierung der Organisation aus.

Doch selbst als eine der weltweit grössten wohltätigen Organisationen im Bereich der globalen Gesundheit sind die Beiträge der Gates Foundation an die WHO nicht ohne Kritik geblieben.

«Es ist problematisch, wenn eine sehr reiche Person oder Stiftung zu viel Einfluss auf die Gesundheitsorganisation der Welt hat», sagt Gostin von der Georgetown University. «Bill Gates und andere private Geldgeber haben ihre eigenen Herzensprojekte, die nicht immer gut mit den globalen Gesundheitsprioritäten übereinstimmen», fügte er hinzu.

Laut einer MedienquelleExterner Link hatte das von der Gates Foundation stark finanzierte Projekt zur Ausrottung der Kinderlähmung zwar positive Auswirkungen, gleichzeitig zog dieser besondere Schwerpunkt auch Mittel von den Initiativen der WHO zur allgemeinen Gesundheitsversorgung ab.

Doch solange die Regierungen nicht willens und in der Lage sind, die Defizite der WHO auszugleichen, hält Gostin es für «falsch, die WHO dafür zu kritisieren, dass sie private Gelder annimmt, solange dies transparent geschieht und keine Interessenkonflikte bestehen».

Bill Gates, Mitgründer von Microsoft und Co-Vorsitzender der Gates-Stiftung, beim Treffen zu vernachlässigten Tropenkrankheiten am 19. April 2017 im WHO-Hauptsitz in Genf. Keystone / Martial Trezzini

Die WHO hat Richtlinien veröffentlichtExterner Link, wie sie Partnerschaften mit nichtstaatlichen Akteuren – darunter auch Unternehmen – ausgestalten will. Dabei betont die Organisation, dass ihre Integrität, Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit und ihr Ruf nicht gefährdet werden dürfen.

Ausserdem sollen alle Kooperationen dem wissenschaftlichen und evidenzbasierten Ansatz folgen, der der Arbeit der WHO zugrunde liegt, und jeglicher unzulässige Einfluss auf die Organisation vermieden werden.

Der Weg nach vorn

Im Mai veranstaltete die WHO parallel zur Weltgesundheitsversammlung in Genf eine GeberkonferenzExterner Link, bei der mindestens 250 Millionen Dollar gesammelt wurden, die den Grundhaushalt der WHO von 2025 bis 2028 unterstützen sollen. Zu den Zusagen aus dieser jüngsten Investitionsrunde gehören 57 Millionen Dollar von der Novo Nordisk Foundation mit Sitz in Dänemark. Es wurden nicht angegeben, wie die WHO die Mittel verwenden wird.

«Die Einbindung privater Akteure in die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden der Weltbevölkerung ist nicht von Natur aus schlecht und kann sogar erhebliche positive Vorteile haben», sagt Walson von der Johns Hopkins University. Er war früher als Mediziner für die WHO tätig und ist weiterhin über eine technische Beratungsgruppe und Forschungsprojekte mit der WHO verbunden.

In einem etwa dreiminütigen Video auf der eigenen WebsiteExterner Link, wird die Novo Nordisk Foundation als «dänische Stiftung mit unternehmerischen Interessen beschrieben, die wissenschaftliche, soziale und humanitäre Zwecke unterstützt».

Über ihre Holdinggesellschaft – Novo Holdings genannt – besitzt die Stiftung Novo Nordisk, Dänemarks grösstes Pharmaunternehmen, das unter anderem Medikamente zur Behandlung von Diabetes wie Ozempic und Wegovy herstellt, die auch zur Behandlung von Fettleibigkeit und Gewichtsverlust eingesetzt werden. Die Novo Nordisk Foundation verwendet die von Novo Nordisk erzielten Gewinne, um «Zuschüsse für wissenschaftliche, soziale und humanitäre Zwecke zu vergeben».

Laut MedienberichtenExterner Link erwirtschafteten die Verkäufe von Ozempic und Wegovy Novo Nordisk im Jahr 2024 42 Milliarden Dollar, was den Pharmagiganten zu einem der wertvollsten Unternehmen Europas machte.

«Dieses wirtschaftliche Potenzial kann sich mit den gesundheitlichen Interessen der Weltgesundheitsorganisation decken», sagt Walson. «Traditionell war die WHO sehr vorsichtig, ich denke zu Recht, was die Beeinflussung oder die wahrgenommene Beeinflussung durch private Interessen angeht, aber die Frage ist, kann das in diesem aktuellen Finanzierungsumfeld aufrechterhalten werden?»

