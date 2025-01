Между фейками и фактами: в чем состоит ответственность СМИ?

Год 2025 год начинается с вопросов и неопределённостей, что во многом связано с личностью Дональда Трампа. И если что-то сейчас и очевидно, то только одно: международное информационное пространство меняется, причем роль таких медиа, как портал Swissinfo, становится ещё более значимой.

Просматривая в начале нового года заголовки западных СМИ и анализируя их прогнозы на ближайшее будущее, нельзя было не отметить, что в центре внимания всех этих публикаций всякий раз так или иначе оказывалось имя Дональда Трампа. Его сторонники возлагают на него большие надежды. Противоположного мнения придерживаются скептики: они опасаются самого худшего. Как возможные торгово-экономические конфликты повлияют на состояние мировых рынков? Как внешнеполитическая программа Трампа изменит геополитическую ситуацию? Как события в США скажутся на странах, демократия в которых и так находится под угрозой?

Многое всё еще остаётся предметом спекуляций. Тем не менее при взгляде в будущее стоило бы проанализировать действия Д. Трампа в прошлом, особенно в сфере масс-медиа. Вспомним штурм Капитолия. На вопрос, не собирается ли Дональд Трамп как-то переосмыслить события 6 января 2021 года или может быть даже взять на себя ответственность за них, его пресс-секретарь Кэролайн Левитт (Karoline Claire Leavitt) недавно заявила, что речь идёт о «политических лузерах», пытавшихся уничтожить карьеру Д. Трампа. А дальше она обвинила СМИ «мейнстрима» в отказе рассказывать «правду» о том дне.

Версия же Д. Трампа такова: за актами насилия 6 января стояли активисты «антифа» и «глубинный народ», а сами участники событий — это патриоты, политические заключённые и мученики. Тем самым в глазах Дональда Трампа СМИ производят лишь «фейковые новости». Подорвать доверие к ним широких масс: такова его цель. Несмотря на тысячи часов видеоматериалов, подтверждающих акты насилия, имевшие место при штурме Капитолия, и несмотря на многочисленные судебные приговоры участникам тех событий, ему вполне удалось при помощи своих сторонников развернуть негативный общественный нарратив в свою пользу. Как это ему удалось?

Фейковая или односторонняя информация с целью прицельного введения аудитории в заблуждение существовала задолго до Трампа. Новым же явлением стали её масштабы и тот факт, что искажение реальности происходят буквально на глазах мировой общественности. Дональд Трамп только усиливает тенденцию, которая началась гораздо раньше. Политологи Дэвид Баркер и Морган Мариетта (David Barker / Morgan Marietta) в их монографии «Одна нация, две реальности» (One Nation, Two Realities, 2019) утверждают, что в настоящее время восприятие фактов определяется ценностными установками индивидуумов, люди склонны вне зависимости от своей политической ориентации скорее верить тому, что соответствует их убеждениям.

Чем более расколотой становится политическая атмосфера, тем сильнее стирается грань между мнением и фактом. Ярким примером того, как можно манипулировать аудиторией, стало поведение Трампа в преддверии президентских выборов. На теледебатах с Камалой Харрис ведущий телеканала ABC News опроверг заявление Д. Трампа о том, что иммигранты в Спрингфилде, штат Огайо, США, едят собак и кошек, но Дональд Трамп моментально назвал это опровержение «недостоверным», при том, что итоговые результаты, которые дала проведенная городской администрацией Спрингфилда проверка реальной ситуации на месте, подтвердила его неправоту.

Но очевидно также, что степень готовности принять факты как данность зависит и от степени доверия к источнику информации. И здесь на первый план выходят традиционные медиа, занимающиеся проверкой фактов и придерживающиеся хотя бы каких-то этических норм. Однако доверие к ним сейчас неуклонно снижается. По данным Digital News Report от Reuters Institute информации профессиональных медиа доверяют сейчас только 40% людей. Постоянные попытки дискредитации традиционных медиа со стороны Трампа и других противников «истэблишмента» не прошла даром. Усугубляет ситуацию революция социальных сетей, предоставивших буквально каждому право публиковать что угодно.

Политики используют эту новую неопределённость и возможности соцсетей, с тем чтобы подрывать доверие к традиционным медиа и продвигать свои, порой искажённые, нарративы. Недавнее заявление Марка Цукерберга о прекращении проверки фактов в сети Facebook только подтверждает ранее сделанный нами вывод: в социальных сетях мнение сегодня важнее фактов. Как пишет американская историк Энн Эпплбаум (Anne Applebaum) в своей монографии Autocracy, Inc. The Dictators Who Want to Run the World, авторитарные режимы активно используют все эти системные уязвимости. А если люди вообще перестают понимать, что происходит вокруг, то они вряд ли будут склонны влиться в ряды борцов за демократию.

Функционирующие устойчивые демократии невозможны без надёжных медиа. Международные СМИ, такие как портал швейцарского иновещания Swissinfo, играют важную информирующую роль, обеспечивая доступ к качественной информации, а не к искажённым «утверждениям». Но такие медиа должны для начала завоевать доверие людей, ежедневно доказывая свою независимость, каждый день предоставляя контекст и неустанно проверяя сказанное или услышанное на соответствие реальности. Портал швейцарского иновещания Swissinfo, голос Швейцарии в мире с 1935 года, постоянно следует этим принципам.

Наши стандарты сертифицированы независимыми экспертами, наши рабочие процессы прозрачны. Будучи нейтральном медиа, мы пользуемся доверием во всём мире. Это обязывает нас критически освещать разные точки зрения, рассказывать о релевантных событиях в международном сравнении, добавляя к ним швейцарский взгляд. Мы не обслуживаем существующие мнения, но мы анализируем факты и обогащаем их новыми перспективами. Со вторым пришествием Трампа эта проблематика станет еще более острой, а адекватные решения этой задачи — еще более актуальными.

Перевод с немецкого на русский язык: Игорь Петров, глава русскоязычной редакции SWI.