Снеговик Böögg взорвался в Цюрихе через 26 минут и 30 секунд

В 2024 году из-за капризов погоды снеговик так и не сгорел. В этом году всё прошло гладко. Keystone-SDA

Каждый год в Швейцарии возникает один и тот же вопрос: сколько времени пройдёт, прежде чем на площади Sechseläutenplatz в Цюрихе взорвётся голова снеговика по кличке Böögg? В прошлом году костра не вышло из-за сильных порывов ветра. Два месяца спустя Böögg все-таки сгорел в кантоне Аппенцелль-Внешний.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Average summer: Zurich Böögg explodes after 26 minutes Читать далее Average summer: Zurich Böögg explodes after 26 minutes

Français fr Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten Оригинал Читать далее Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Такое изгнание в этом году не повторилось, и голова снеговика взорвалась через 26 минут и 30 секунд. Привет тебе, лето! Которое будет, как видно, весьма средним. Для сравнения: в 2023 году огненного финала публике пришлось ждать целых 57 минут. В другие годы снеговик, напротив, очень куда-то торопился: в 1956 году его голова взорвалась через четыре минуты. Сожжение снеговика Böögg (Бёгг) — кульминационный момент Цюрихского праздника проводов зимы Sechseläuten.

Он и так называемый парад гильдий привлекает множество зрителей, среди них каждый год оказываются и особенно «почётные гости», в том числе даже министры Федерального совета (правительства страны). В этом году они сами участвовали в параде ремесленных гильдий, среди них и новый министр обороны Мартин Пфистер (партия «Центр» / Die Mitte). Министр обороны шёл вместе с гильдией района Видикон. В параде также участвовали Альберт Рёшти (SVP), Иньяцио Кассис (партия Либералы, FDP) и Ги Пармелен (SVP).

Министр экономики Ги Пармелен был празднику Sechseläuten рад особенно: «Это хорошая традиция, и в такую прекрасную погоду этот (праздник) доставляет большое удовольствие». Почётные гости не только участвовали в шествии. Они провели весь день со своим цехом и обязаны должны были произнести перед ним речь. Содержание речи всегда остаётся секретом, но Ги Пармелен дал небольшую подсказку: «Я сказал, что Цюрих — красивый и очень дорогой город. И что Цюрихское озеро меньше Женевского».

Речь перед своим цехом произнёс и Альберт Рёшти: «Конечно, ты всегда стараешься вплести в речь какую-нибудь шутку», — сказал он позже, подчеркнув, что гильдии важны для Швейцарии и что они должны и дальше придерживаться своих традиций. Однако эти традиции также меняются. Две цюрихские гильдии, Zunft Höngg и Zunft zur Meisen, недавно начали принимать в свои ряды женщин. «Это прекрасное развитие (исторических традиций)», — сказала Рахель Цвайфель во время парада в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Поджечь зиму и встретить лето: кто такой Бёгг и зачем он сгорает в Цюрихе Этот контент был опубликован на Считается, что чем быстрее взорвется его голова, тем жарче будет лето. Но откуда взялась эта традиция и — что еще важнее — насколько она точна? Читать далее Поджечь зиму и встретить лето: кто такой Бёгг и зачем он сгорает в Цюрихе

Она проходит процесс приёма в гильдию Zunft Höngg. Однако вступить в гильдию могут только дочери членов гильдии. В этом году гостевым кантоном на празднике был кантон Цуг. Соседний с Цюрихом кантон провел свою презентацию с юмором и самоиронией под девизом «Вишни, криптовалюта и клише». Гости из Цуга тоже были в праздничном настроении: они раздавали зрителям, среди прочего, классическую цугскую «вишнёвую воду» со словами «Мы привезли вам хорошее настроение».

В следующем году в качестве гостевого кантона выступит Граубюнден. Первый раз жители кантона Граубюнден приняли участие в Цюрихском празднике в 2004 году. Тогда они захотели составить снеговику Böögg конкуренцию и сожгли на площади Sechseläutenplatz чучело Hom Strom — соломенного человека из региона Скуол (Scuol). Что или кого они привезут в Цюрих в следующем году?

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch