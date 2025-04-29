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Снеговик Böögg взорвался в Цюрихе через 26 минут и 30 секунд

В 2024 году из-за капризов погоды снеговик так и не сгорел. В этом году всё прошло гладко.
В 2024 году из-за капризов погоды снеговик так и не сгорел. В этом году всё прошло гладко. Keystone-SDA

Каждый год в Швейцарии возникает один и тот же вопрос: сколько времени пройдёт, прежде чем на площади Sechseläutenplatz в Цюрихе взорвётся голова снеговика по кличке Böögg? В прошлом году костра не вышло из-за сильных порывов ветра. Два месяца спустя Böögg все-таки сгорел в кантоне Аппенцелль-Внешний.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Такое изгнание в этом году не повторилось, и голова снеговика взорвалась через 26 минут и 30 секунд. Привет тебе, лето! Которое будет, как видно, весьма средним. Для сравнения: в 2023 году огненного финала публике пришлось ждать целых 57 минут. В другие годы снеговик, напротив, очень куда-то торопился: в 1956 году его голова взорвалась через четыре минуты. Сожжение снеговика Böögg (Бёгг) — кульминационный момент Цюрихского праздника проводов зимы Sechseläuten.

Он и так называемый парад гильдий привлекает множество зрителей, среди них каждый год оказываются и особенно «почётные гости», в том числе даже министры Федерального совета (правительства страны). В этом году они сами участвовали в параде ремесленных гильдий, среди них и новый министр обороны Мартин Пфистер (партия «Центр» / Die Mitte). Министр обороны шёл вместе с гильдией района Видикон. В параде также участвовали Альберт Рёшти (SVP), Иньяцио Кассис (партия Либералы, FDP) и Ги Пармелен (SVP).

Министр экономики Ги Пармелен был празднику Sechseläuten рад особенно: «Это хорошая традиция, и в такую прекрасную погоду этот (праздник) доставляет большое удовольствие». Почётные гости не только участвовали в шествии. Они провели весь день со своим цехом и обязаны должны были произнести перед ним речь. Содержание речи всегда остаётся секретом, но Ги Пармелен дал небольшую подсказку: «Я сказал, что Цюрих — красивый и очень дорогой город. И что Цюрихское озеро меньше Женевского».

Речь перед своим цехом произнёс и Альберт Рёшти: «Конечно, ты всегда стараешься вплести в речь какую-нибудь шутку», — сказал он позже, подчеркнув, что гильдии важны для Швейцарии и что они должны и дальше придерживаться своих традиций. Однако эти традиции также меняются. Две цюрихские гильдии, Zunft Höngg и Zunft zur Meisen, недавно начали принимать в свои ряды женщин. «Это прекрасное развитие (исторических традиций)», — сказала Рахель Цвайфель во время парада в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка.

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Она проходит процесс приёма в гильдию Zunft Höngg. Однако вступить в гильдию могут только дочери членов гильдии. В этом году гостевым кантоном на празднике был кантон Цуг. Соседний с Цюрихом кантон провел свою презентацию с юмором и самоиронией под девизом «Вишни, криптовалюта и клише». Гости из Цуга тоже были в праздничном настроении: они раздавали зрителям, среди прочего, классическую цугскую «вишнёвую воду» со словами «Мы привезли вам хорошее настроение».

В следующем году в качестве гостевого кантона выступит Граубюнден. Первый раз жители кантона Граубюнден приняли участие в Цюрихском празднике в 2004 году. Тогда они захотели составить снеговику Böögg конкуренцию и сожгли на площади Sechseläutenplatz чучело Hom Strom — соломенного человека из региона Скуол (Scuol). Что или кого они привезут в Цюрих в следующем году?

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