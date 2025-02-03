Ученые из Берна: Гольфстрим не ослабевает

Ученые из Берна пришли к выводу о том, что Гольфстрим не ослабевает. Этот вывод ставит под сомнение результаты предыдущих исследований, в которых делался вывод о том, что Гольфстрим все больше теряет силу. Такое развитие событий имело бы серьезные последствия для климата как минимум всей Европы. Keystone-SDA

Ученые из Берна пришли к выводу о том, что Гольфстрим не ослабевает. Этот вывод ставит под сомнение результаты предыдущих исследований, в которых делался вывод о том, что Гольфстрим все больше теряет силу. Такое развитие событий имело бы серьезные последствия для климата как минимум всей Европы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Gulf Stream not weakening yet, says Swiss study Читать далее Gulf Stream not weakening yet, says Swiss study

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Напомним, океаническая водная циркуляция в Северной Атлантике, включающая Гольфстрим, влияет на состояние климата во всем мире. Течение Гольфстрим возникает возле Багамских Островов путем соединения Флоридского течения с Антильским, оно переносит теплую воду из тропиков в Северную Атлантику.

Большое значение для «работы» Гольфстрима, обогревающего Западную Европу, имеет состояние баланса пресной воды в Северной Атлантике. Существуют опасения, что вся система может разрушиться, если температура на севере повысится, а тающие льды дополнительно уменьшат процент содержание соли в воде, с учетом того, что Гольфстрим образуется как раз при взаимодействии солёной и пресной воды.

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Как подчеркивается в пресс-релизе Бернского университета, такой коллапс имел бы самые серьезные последствия для мирового климата, в Европе стало бы намного холоднее. Другие регионы мира пострадали бы от более частных периодов аномальной жары и от засух, или же из-за нарушений в циклах муссонных дождей. Пока, по словам ученых из Берна, говорить с уверенностью о том, что Гольфстрим ослабевает и что в этом виновато изменение климата, пока нельзя.

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В их новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Communications, они вместе с учеными Вудс-Хоулского океанографического института в США (Woods Hole Oceanographic Institution WHOI, город Фалмут / Falmouth, штат Массачусетс) пришли к выводу, что за период между 1963 и 2017 годами никакого фундаментального ослабления Гольфстрима не обнаруживается, пусть даже их модели и методы следует воспринимать с «оговорками».