Тарифы США на лекарства могут привести к рецессии

Введение Соединёнными Штатами повышенных таможенных тарифов на фармацевтическую продукцию может спровоцировать рецессию в Швейцарии. Однако какие-либо прогнозы делать сложно, так как остаётся слишком много неясного в отношении намерений президента США Дональда Трампа.

В пятницу 26 сентября Трамп заявил, что с 1 октября он намерен ввести «100-процентные» тарифы на «брендированные или запатентованные» фармацевтические препараты, «если только компания не построит свой завод в Америке». Об этом Трамп написал в своём аккаунте на платформе Truth Social.

«Многие детали остаются неясными», — отметил в интервью агентству AFP Ханс Герсбах (Hans Gersbach), профессор экономики и директор Центра экономических исследований (KOF Konjunkturforschungsstelle) при Федеральной высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich). «Если значительная часть экспорта в США в фармацевтическом секторе окажется под тарифами, и они сохранятся надолго, то риск рецессии в Швейцарии станет очевидным».

По словам экономиста, сфера применения этих мер остаётся «чрезвычайно расплывчатой», поэтому придётся дождаться конкретики, чтобы понять, какие именно компании и препараты окажутся под ударами новых пошлин. Центр KOF разработал аналитическую модель, позволяющую быстро рассчитывать последствия торговых шоков, таких, например, как введение тарифов.

Так, 1 августа, когда Вашингтон ввёл 39-процентные тарифы на ряд швейцарских товаров, исследователи смогли в течение нескольких часов дать первые оценки: падение ВВП могло бы составить показатель от 0,3% до 0,6%. Для экономики это стало бы «серьёзным шоком», но, как объясняет Ханс Герсбах, согласно тогдашним расчётам, рецессия ещё не была «неизбежной». Причина в том, что под удар попали, прежде всего, часы, станки, измерительные приборы и продукты питания.

Однако тарифы на лекарства, которые до сих пор были освобождены от пошлин, способны изменить всю картину радикально. Фармацевтическая и химическая отрасль формирует около 7–8% ВВП Швейцарии и более 40% её совокупного экспорта. Это ключевой сектор, который в последние десятилетия внёс основной вклад в рост импорта в стоимостном выражении.

В апреле фармацевтические гиганты Roche и Novartis объявили о масштабных инвестициях в новые заводы в США, где у обеих компаний уже есть крупные производственные центры. Однако, как отмечает Ханс Герсбах, «крупные игроки вроде Roche и Novartis, возможно, будут выведены из-под действия тарифов, тогда как множество мелких компаний неизбежно окажутся под их ударом».

Рынок пока отреагировал сдержанно: котировки Roche и Novartis почти не изменились. Тем временем, под давлением американских требований насчет снижения цен на лекарства, концерн Novartis объявил о запуске новой платформы прямых продаж своего препарата Cosentyx, используемого для лечения ряда воспалительных заболеваний, и теперь он будет предлагаться пациентам в США напрямую и со значительной скидкой.

