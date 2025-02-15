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История

Занимательная нумерология: число 11 и его роль в истории Золотурна

«Золотурнские Часы» украшают фасад крупного швейцарского банка.
«Золотурнские часы» украшают фасад крупного швейцарского банка. Вам не кажется, что это слегка странные часы? @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

Швейцарский город Золотурн, столица одноимённого кантона, считается классическим городом барочной архитектуры, раньше он служил резиденцией могущественного посла Франции, а вся история города прямо каким-то магическим образом связана с числом 11. Как именно?

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tvsvizzera.it

Золотурн, столица одноименного кантона, признан городом классической барочной архитектуры. Его нынешний исторический центр в общих чертах сложился к 16 веку. Омываемый рекой Ааре, притоком Рейна, и некогда славившийся в качестве резиденции французского посла в Швейцарии (с 1530 по 1792 год), сегодня этот город больше известен у себя на родине благодаря двум крупным культурным мероприятиям — кинофестивалюВнешняя ссылка (проходит в январе, посвящен швейцарскому кино) и Литературным днямВнешняя ссылка (проходят каждый год в мае, посвящены швейцарской литературе).

При этом история города Золотурн, который был известен уже во времена Римской империи, странным образом тесно связана с числом 11. Жители Золотурна — население города составляет чуть менее 20 000 человек — любят называть число 11 магическим или даже священным для их города. Эта особая связь имеет исторические корни, уходящие далеко в прошлое. Но никто в Золотурне не в состоянии сказать, почему именно число 11 так важно для города.

Река Ааре протекает прямо через центр Золотурна.
Река Ааре протекает прямо через центр Золотурна. @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

И все же это число настолько вписалось в историческое ДНК Золотурна, что эта привязанность даже была включена в официальный «Список живых традиций Швейцарии» (Liste der lebendigen Traditionen in der SchweizВнешняя ссылка). Конечно, как и в любой хорошей истории, первые упоминания о числе 11 носят характер легенды. А она гласит, что в 3 веке нашей эры в 11-м Фиванском легионе* служили два товарища, они же считаются святыми покровителями города, по имени Урс и Виктор. Легион был в эпоху Диоклетиана подвергнут децимации в городе Сен-Морис (Saint-Maurice или Saint-Maurice-en-Valais) в нынешнем кантоне Вале за то, что его солдаты отказались приносить жертвы нехристианским богам.

Число 11 в архитектуре

Двое солдат, Урс и Виктор, спаслись от расправы, но позже были найдены и обезглавлены в городе Салодурум (Золотурн). Городской собор в стиле барокко, построенный в 1762 году на остатках старой церкви 9 века, посвящен как раз этим двум святым. Говорят, что архитепктор Гаэтано Маттео Пизони (Gaetano Matteo Pisoni, 1713-1782 гг.) родом из Асконы был настолько очарован почти магической атмосферой, царящей в городе вокруг числа 11, что решил спроектировать собор с оглядкой на это число.

Кафедральный собор Золотурна имеет три лестницы, каждая лестница имеет одиннадцать ступеней.
Кафедральный собор Золотурна имеет три лестницы, каждая лестница имеет одиннадцать ступеней. @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

Так, монументальная лестница, ведущая к входным вратам собора, имеет 3×11 ступеней. Колокольня имеет высоту в 66 метров, то есть 6х11 метров. На колокольне укреплены одиннадцать колоколов. И это ещё не всё.

Войдя в собор, вы там обнаружите 11 алтарей, которые можно увидеть одновременно, особенно если смотреть с определенной точки в нефе, а именно с 11-го черного камня. Cкамьи расположены в соборе в 11 рядов. Количество труб в большом органе делится на 11. Строительство собора заняло 11 лет — с 1762 по 1773 г. Город Золотурн, который всегда был союзником «изначальных кантонов» Швейцарии в центре страны (Ури, Швиц, Унтервальден) присоединился к Швейцарской конфедерации в 1481 г. в качестве 11-го кантона.

Один из одиннадцати фонтанов в старом городе Золотурна.
Один из одиннадцати фонтанов в старом городе Золотурна. @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

В период с 1344 по 1532 год кантон Золотурн был разделен на 11 земельных наместничеств (Landvogteien). В городе было 11 ремесленных гильдий, даже сегодня в городском пейзаже Золотурна доминируют 11 церквей, 11 башен и 11 фонтанов. Кстати, о фонтанах. На самом деле в швейцарских деревнях фонтаны всегда были местом для стирки грязного белья, то есть они носили исключительно утилитарный и совершенно неромантичный характер.

А вот Золотурн обладает, наверное, самыми роскошными фонтанами во всей Швейцарии. Чтобы найти равные по красоте, вам придется отправиться в Берн — там тоже есть 11 монументальных фонтанов, расположенных в старом городе. Что же касается великолепных золотурнских фонтанов: большинство из них были созданы в 16 веке, когда город был весьма богат, в том числе благодаря тому, что здесь долгое время жили и работали французские послы.

«Золотурнские часы»

Стоит особо обратить внимания на «Золотурнские часы» с циферблатом, разделенным на 11 сегментов. Они показывают особое «золотурнское время» под звуки исполняемого на 11 колоколах неофициального гимна города. Любой, кто приедет в Золотурн, найдет их на западном фасаде отделения одного крупного швейцарского банка по адресу пл. Амтхаусплац 1 (со стороны улицы Шанценштрассе / Amthausplatz 1., Seite Schanzenstrasse).

Число 11 в Золотурне можно и сегодня встретить повсеместно. В городе есть 11 музеев, Öufi («Одиннадцать») — марка пива, сваренного в Золотурне. Конечно же, не обойтись и без шоколада 11-i, сделанного на основе 11-ти ингредиентов. На сайте туристического офиса города вы найдете 11 самых важных событий в Золотурне и 11 обязательных для посещения достопримечательностей. И конечно же день рождения лучше всего отмечать 11-го числа — или же это должны быть все последующие кратные этому числу даты.

Примечание:

*Фиваидский легион (Фивейский легион, Фиванский легион, лат. Legio Thebaica, также известный как Агаунские мученики) — фигурирующий в христианской агиографии римский легион эпохи Диоклетиана, солдаты которого были замучены римским императором Максимианом в 286 году. Состоял из 6600 (по другой версии — из 6666) солдат-христиан и возглавлялся Святым Маврикием.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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