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Качество жизни

Водителям на автопилоте скоро разрешат ездить «без рук»

С марта 2025 года в Швейцарии водителям будет разрешено использовать автопилот на автостраде и при этом отпускать руль.
С марта 2025 года в Швейцарии водителям будет разрешено использовать автопилот на автостраде и при этом отпускать руль. Keystone-SDA

С марта 2025 года водителям в Швейцарии будет разрешено использовать на скоростной автостраде автопилот и отпускать руль. Однако при этом они должны будут быть готовы в любой момент снова взять управление на себя, выполнив соответствующее требование системы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

На прошлой неделе Федеральный совет, кабмин страны, принял соответствующее официальное решение. В нем также говорится, что с этой даты водителям можно будет автоматически парковать автомобиль, не находясь за рулем, но только на специально отведенных парковках и во многоэтажных паркингах.

Кроме того, на специально выделенных маршрутах можно будет использовать автономные транспортные средства, однако за ними должен следить оператор, находящийся в центральном диспетчерском центре. Если такой автомобиль сам не может выбрать маршрут, то оператор должен будет предложить ему вариант траектории движения. За утверждение выделенных маршрутов для автономных машин будут отвечать кантоны.

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Автомобили без водителя могут быть особенно привлекательны для грузовых перевозок на так называемой «последней миле», то есть на дистанции от доставщика до рук потребителя (заказчика). Федеральный совет также подчеркивает, что автомобили с системами автономной автоматизации потребуют специальной регистрации, в частности производители таких машин должны будут для получения швейцарской лицензии на эксплуатацию «всесторонне продемонстрировать», что их модель способна гарантировать безопасность дорожного движения и обеспечивать плавность транспортного потока.

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