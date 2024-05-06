Наследием Ули Штека будет владеть Альпийский музей в Берне

Спустя семь лет после смерти швейцарского альпиниста Ули Штека его материальное наследие перешло в собственность Альпийского музея в Берне. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Спустя семь лет после смерти швейцарского альпиниста Ули Штека его материальное наследие перешло в собственность Альпийского музея в Берне.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Ueli Steck’s estate goes to Alpine Museum in Bern Оригинал Читать далее Ueli Steck’s estate goes to Alpine Museum in Bern

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Партнерша Ули Штека Николь объявила во вторник 30 апреля 2024 года, что все его материально наследие будет должным образом задокументировано, заархивировано и, таким образом, оно станет доступным для будущих поколений.

Как говорится далее в её заявлении, личность Ули Штека продолжает жить в его достижениях, своими подвигами он раздвинул границы традиционного альпинизма. Но при этом Ули Штек также оставил после обширное материальное наследие, и со временем у Николь Штек созрела идея предоставить часть этого наследия в распоряжение глобального альпинистского сообщества.

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Так возник проект создания «Скалолазного центра» в городе Интерлакен. Центр должен будет открыться в начале 2025 года. Оставшаяся часть наследия достанется Альпийскому музею Швейцарии (г. Берн). По словам Николь Штек, там оно будет находиться «в хороших руках». Экстремал-альпинист Ули Штек считался одним из лучших соло-альпинистов в мире и был известен своими быстрыми восхождениями по сложным маршрутам.

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Например, ему принадлежал рекорд скорости при восхождении по классическому маршруту на гору Эйгер в Швейцарии. На это восхождение Ули Штеку понадобились всего 2 часа и 22 минуты. К сожалению, 30 апреля 2017 года Ули Штек погиб в возрасте 40 лет в результате несчастного случая в горах недалеко от Эвереста.

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