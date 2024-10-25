Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Качество жизни

Кантон Вале вошел в топ-5 регионов мира по версии Lonely Planet

Этот горный швейцарский регион занял 5 место в списке Best in Travel 2025, перечне 10 лучших регионов мира.
Этот горный швейцарский регион занял 5 место в списке Best in Travel 2025, перечне 10 лучших регионов мира. Keystone / Valentin Flauraud

Известный путеводитель Lonely Planet отмечает швейцарский кантон Вале в качестве одного из предпочтительных туристических направлений в 2025 году. Этот горный регион занял 5 место в списке Best in Travel 2025, перечне 10 лучших с точки зрения туризма регионов мира.

Этот контент был опубликован на
5 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Гора Маттерхорн, ледник Алеч, фестивальный город Вербье — несомненно, туристам в кантоне Вале трудно пожаловаться на недостаток достойных предложений и им есть что открыть для себя в этом южном швейцарском регионе. Путеводитель Lonely Planet оказался согласен с этим утверждением и присудил региону пятое место в десятке лучших регионов в перечне Best in Travel 2025. Кантон Вале в лице представителей его властей в восторге.

«Мы очень рады и необычайно горды тем, что наш кантон был выбран в качестве одного из пяти лучших туристических направлений в мире, да еще таким известным изданием о путешествиях», — говорит Кристиан Шваб (Christian Schwab) из туристического агентства Valais / Wallis Promotion.

Топ-10 стран: Камерун, Литва, Фиджи, Лаос, Казахстан, Парагвай, Тринидад и Тобаго, Вануату, Словакия и Армения.

Топ-10 городов: Тулуза (Франция), Пудучерри (Индия), Банско (Болгария), Чиангмай (Таиланд), Генуя (Италия), Питтсбург (США), Осака (Япония), Куритиба (Бразилия), Пальма (Испания) и Эдмонтон (Канада).

Топ-10 регионов: Лоукантри и побережье Джорджии в Южной Каролине, США; Тераи, Непал; Чирики, Панама; Лонсестон и долина Тамар, Австралия; Вале, Швейцария; Гиресун и Орду, Турция; Бавария, Германия; Восточная Англия, Англия; Иорданская тропа, Иордания; гора Худ и ущелье реки Колумбия, США.

Но что именно делает кантон Вале таким привлекательным с точки зрения туристического гида? «Кантону есть что предложить. Здесь достаточно высоких гор, есть живописная природа, зимой гарантирован снег. То есть Вале очень привлекателен прежде всего для туристов, предпочитающих отдых на природе». Таковы оценки Юрга Штеттлера (Jürg Stettler), руководителя Института туризма и форматов туристической мобильности при Люцернской Высшей школе прикладных наук и искусств (Institut für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern).

Показать больше
objekte

Показать больше

Гора Маттерхорн: культовый символ, марка и бренд!

Этот контент был опубликован на Гора Маттерхорн? Так сложилось, что ее профиль фактически стал визитной карточкой Швейцарской Конфедерации.

Читать далее Гора Маттерхорн: культовый символ, марка и бренд!

«Кантон Вале предстает на туристическом рынке как единое целое, это не только город Церматт или регион Лётченталь с его уникальным железнодорожным туннелем, хотя, безусловно, и всемирно известный город Церматт и культовая гора Маттерхорн являются настоящими козырями с высокой степенью международной привлекательности. Другие кантоны и регионы страны, как правило, испытывают трудности в этом отношении».

Zermatt
Церматт и Маттерхорн, чей силуэт фактически стал эмблемой курорта. Francisco Martinez / Alamy

По словам Юрга Штеттлера, успех кантона обусловлен не только умной маркетинговой стратегией. «Кантону Вале удалось создать пакет привлекательных туристических предложений, например, единую сеть маршрутов для горных велосипедов, охватывающую весь кантон. Нечто такое всегда придает региону особую ауру». Кристиан Шваб согласен с этим, добавляя, что свою роль сыграет и запланированный на 2025 год этап Чемпионата мира по маунтинбайк-марафону (UCI Mountain Bike Marathon World Championships).

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Вероника Де Вор

Сталкивались ли вы с туристическим ажиотажем?

Жертвы собственного успеха: Венеция, Барселона, Дубровник и Люцерн, но также и горные курорты в Швейцарских Альпах. Что им делать?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
71 Комментарии
Просмотреть обсуждение

А что говорит сам путеводитель? По его словам, рейтинговый перечень Best in Travel — это традиционные рекомендации по путешествиям на ближайший год. Решающим условием попадания в этот перечень является нечто удивительное, захватывающее или просто интересное, что в будущем году данный регион мира может предложить своим гостям. Чемпионат мира по маунтинбайк-марафону, как видно, и стал таким фактором.

Показать больше
Как блогеры и инфлюэнсеры влияют на туризм в Швейцарии.

Показать больше

Как швейцарская индустрия туризма реагирует на влияние соцсетей

Этот контент был опубликован на Спровоцированное соцсетями превышение предельно допустимого для данного региона объема турпотока может стать проблемой.

Читать далее Как швейцарская индустрия туризма реагирует на влияние соцсетей

В самом кантоне говорят, что Вале планирует в новом 2025 году заметно расширить палитру своих предложений для маунтинбайкеров и для электромаунтинбайкеров. Таким образом, спортсмены обретут всю нужную инфраструктуру, а туристы, которые еще не катаются на горных велосипедах, получат стимул начать делать это. Агентство Valais / Wallis Promotion убеждено, что благодаря попаданию в перечень Best in Travel 2025 регион «привлечет еще более широкую аудиторию и тем самым усилит приток гостей в течение всего года».

Picture of Monte Rosa
Турбаза Монте-Роза Швейцарского Альпийского клуба (SAC) на леднике Горнер недалеко от Церматта в кантоне Вале, Швейцария. Keystone / Martin Ruetschi

А как же проблема сверхтуризма? Этого в Вале не опасаются. «Массовый туризм в настоящее время не является проблемой для кантона Вале. Регион изначально придерживался стратегии, ориентированной на индивидуальных путешественников и на небольшие тургруппы, кроме того, нацеленность на сбалансированное распределение потока гостей в течение всего года заметно улучшает качество использования туристической инфраструктуры, снижая нагрузку в высокий сезон», — говорит Кристиан Шваб (Christian Schwab) из агентства Valais / Wallis Promotion.

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как можно было бы избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
306 Отметки «мне нравится»
198 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
100 Отметки «мне нравится»
79 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Беженцам и беженкам в Швейцарии с ВНЖ категории S вместе получения разрешения на работу будет достаточно получить онлайн-регистрацию

Показать больше

Почему нашли работу в Швейцарии только 29% украинцев?

Этот контент был опубликован на Многие украинцы в Швейцарии могут и хотят работать, поиск работы в Швейцарии остается задачей для них весьма сложной.

Читать далее Почему нашли работу в Швейцарии только 29% украинцев?
Великий музыкант, аранжировщик, композитор и продюсер, он работал с разными звёздами, от Каунта Бейси до Майкла Джексона, будучи музыкальным послом фестиваля.

Показать больше

Джазовый фестиваль в Монтрё отдает дань уважения Куинси Джонсу

Этот контент был опубликован на Великий музыкант, аранжировщик, композитор и продюсер, он работал с разными звёздами, от Каунта Бейси до Майкла Джексона, будучи музыкальным послом фестиваля..

Читать далее Джазовый фестиваль в Монтрё отдает дань уважения Куинси Джонсу
Соответствующий контракт Европейское космическое агентство ESA и Институт им. Пауля Шеррера (PSI) подписали в конце октября 2024 года.

Показать больше

В Швейцарии создан Европейский Центр космических технологий

Этот контент был опубликован на Соответствующий контракт Европейское космическое агентство ESA и Институт им. Пауля Шеррера (PSI) подписали в конце октября 2024 года.

Читать далее В Швейцарии создан Европейский Центр космических технологий
Правительство Швейцарии, Федеральный совет, проинформировало о состоянии консультаций Швейцарии и ЕС по Рамочному соглашению.

Показать больше

Когда Швейцария и ЕС завершат консультации по Рамочному соглашению?

Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии, Федеральный совет, проинформировало о состоянии консультаций Швейцарии и ЕС по Рамочному соглашению.

Читать далее Когда Швейцария и ЕС завершат консультации по Рамочному соглашению?
В 2022 году в Швейцарии 12,1 процента населения, проживали в домохозяйстве, имеющем хотя бы одну задолженность по стандартным платежам.

Показать больше

Каждый восьмой швейцарец живет в семье с долгами

Этот контент был опубликован на В 2022 году в Швейцарии 12,1 процента населения, проживали в домохозяйстве, имеющем хотя бы одну задолженность по стандартным платежам.

Читать далее Каждый восьмой швейцарец живет в семье с долгами
В Швейцарии выходцы из стран, не входящих в ЕС, получают все меньше и меньше социальной помощи.

Показать больше

Мигранты не из стран ЕС получают меньше социальной помощи

Этот контент был опубликован на В Швейцарии выходцы из стран, не входящих в ЕС, получают все меньше и меньше социальной помощи.

Читать далее Мигранты не из стран ЕС получают меньше социальной помощи
Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах.

Показать больше

Президент Швейцарии поздравила Дональда Трампа с победой на выборах

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах.

Читать далее Президент Швейцарии поздравила Дональда Трампа с победой на выборах
С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице. Соответствующее законодательное положение, одобренное народом на референдуме, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Показать больше

С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице

Этот контент был опубликован на Соответствующее законодательное положение, одобренное народом на референдуме, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Читать далее С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице
«Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»

Показать больше

«Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»

Этот контент был опубликован на Бывший глава Швейцарской комиссии по вакцинации Кристоф Бергер: «Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить вакцинации от Covid-19».

Читать далее «Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»
Накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков.

Показать больше

На политическую агитацию в Швейцарии потратили 14 млн

Этот контент был опубликован на Накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков.

Читать далее На политическую агитацию в Швейцарии потратили 14 млн

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Посетить Маттерхорн, но остаться на ночь в Церматте? Лучше нет. Однодневные посетители не приносят этой самой наверное знаменитой швейцарской туристической точке почти никакой выгоды.

Показать больше

Швейцарский Церматт может ввести плату для однодневных туристов

Этот контент был опубликован на Знаменитый швейцарский курорт Церматт может ввести плату для туристов, приезжающих сюда только на несколько часов.

Читать далее Швейцарский Церматт может ввести плату для однодневных туристов
Франсиско Бетти работает во Всемирном экономическом форуме с 2015 года.

Показать больше

«Прогресс и инновации сделают туризм экологически устойчивым»

Этот контент был опубликован на Франциско Бетти: «Если в ближайшие 20 лет индустрия туризма и сможет перейти на рельсы устойчивого развития, то только благодаря инновациям».

Читать далее «Прогресс и инновации сделают туризм экологически устойчивым»

Показать больше

«К счастью, Швейцария не страдает от сверхтуризма»

Этот контент был опубликован на Глава Schweiz Tourismus Бригитта М. Гадьен признает, что Швейцария – дорогая страна, но «для иностранных туристов это в целом не проблема».

Читать далее «К счастью, Швейцария не страдает от сверхтуризма»
Homme posant assis devant un feu de cheminée

Показать больше

«В Швейцарии созданы все условия для развития гостиничного сектора»

Этот контент был опубликован на Президент HotellerieSuisse оптимистично смотрит в будущее, хотя и говорит, что есть вещи, которые его серьезно волнуют.

Читать далее «В Швейцарии созданы все условия для развития гостиничного сектора»
Gemälde von Luzern

Показать больше

Альпы в Швейцарии: промышленный ландшафт?

Этот контент был опубликован на Беседа с историком о пустом Старом городе Люцерна, ложном средневековье и импортированных визуальных нарративах.

Читать далее Альпы в Швейцарии: промышленный ландшафт?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR