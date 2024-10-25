Кантон Вале вошел в топ-5 регионов мира по версии Lonely Planet

Этот горный швейцарский регион занял 5 место в списке Best in Travel 2025, перечне 10 лучших регионов мира. Keystone / Valentin Flauraud

Известный путеводитель Lonely Planet отмечает швейцарский кантон Вале в качестве одного из предпочтительных туристических направлений в 2025 году. Этот горный регион занял 5 место в списке Best in Travel 2025, перечне 10 лучших с точки зрения туризма регионов мира.

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Гора Маттерхорн, ледник Алеч, фестивальный город Вербье — несомненно, туристам в кантоне Вале трудно пожаловаться на недостаток достойных предложений и им есть что открыть для себя в этом южном швейцарском регионе. Путеводитель Lonely Planet оказался согласен с этим утверждением и присудил региону пятое место в десятке лучших регионов в перечне Best in Travel 2025. Кантон Вале в лице представителей его властей в восторге.

«Мы очень рады и необычайно горды тем, что наш кантон был выбран в качестве одного из пяти лучших туристических направлений в мире, да еще таким известным изданием о путешествиях», — говорит Кристиан Шваб (Christian Schwab) из туристического агентства Valais / Wallis Promotion.

Best in Travel 2025 Топ-10 стран: Камерун, Литва, Фиджи, Лаос, Казахстан, Парагвай, Тринидад и Тобаго, Вануату, Словакия и Армения. Топ-10 городов: Тулуза (Франция), Пудучерри (Индия), Банско (Болгария), Чиангмай (Таиланд), Генуя (Италия), Питтсбург (США), Осака (Япония), Куритиба (Бразилия), Пальма (Испания) и Эдмонтон (Канада). Топ-10 регионов: Лоукантри и побережье Джорджии в Южной Каролине, США; Тераи, Непал; Чирики, Панама; Лонсестон и долина Тамар, Австралия; Вале, Швейцария; Гиресун и Орду, Турция; Бавария, Германия; Восточная Англия, Англия; Иорданская тропа, Иордания; гора Худ и ущелье реки Колумбия, США.

Но что именно делает кантон Вале таким привлекательным с точки зрения туристического гида? «Кантону есть что предложить. Здесь достаточно высоких гор, есть живописная природа, зимой гарантирован снег. То есть Вале очень привлекателен прежде всего для туристов, предпочитающих отдых на природе». Таковы оценки Юрга Штеттлера (Jürg Stettler), руководителя Института туризма и форматов туристической мобильности при Люцернской Высшей школе прикладных наук и искусств (Institut für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern).

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«Кантон Вале предстает на туристическом рынке как единое целое, это не только город Церматт или регион Лётченталь с его уникальным железнодорожным туннелем, хотя, безусловно, и всемирно известный город Церматт и культовая гора Маттерхорн являются настоящими козырями с высокой степенью международной привлекательности. Другие кантоны и регионы страны, как правило, испытывают трудности в этом отношении».

Церматт и Маттерхорн, чей силуэт фактически стал эмблемой курорта. Francisco Martinez / Alamy

По словам Юрга Штеттлера, успех кантона обусловлен не только умной маркетинговой стратегией. «Кантону Вале удалось создать пакет привлекательных туристических предложений, например, единую сеть маршрутов для горных велосипедов, охватывающую весь кантон. Нечто такое всегда придает региону особую ауру». Кристиан Шваб согласен с этим, добавляя, что свою роль сыграет и запланированный на 2025 год этап Чемпионата мира по маунтинбайк-марафону (UCI Mountain Bike Marathon World Championships).

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А что говорит сам путеводитель? По его словам, рейтинговый перечень Best in Travel — это традиционные рекомендации по путешествиям на ближайший год. Решающим условием попадания в этот перечень является нечто удивительное, захватывающее или просто интересное, что в будущем году данный регион мира может предложить своим гостям. Чемпионат мира по маунтинбайк-марафону, как видно, и стал таким фактором.

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В самом кантоне говорят, что Вале планирует в новом 2025 году заметно расширить палитру своих предложений для маунтинбайкеров и для электромаунтинбайкеров. Таким образом, спортсмены обретут всю нужную инфраструктуру, а туристы, которые еще не катаются на горных велосипедах, получат стимул начать делать это. Агентство Valais / Wallis Promotion убеждено, что благодаря попаданию в перечень Best in Travel 2025 регион «привлечет еще более широкую аудиторию и тем самым усилит приток гостей в течение всего года».

Турбаза Монте-Роза Швейцарского Альпийского клуба (SAC) на леднике Горнер недалеко от Церматта в кантоне Вале, Швейцария. Keystone / Martin Ruetschi

А как же проблема сверхтуризма? Этого в Вале не опасаются. «Массовый туризм в настоящее время не является проблемой для кантона Вале. Регион изначально придерживался стратегии, ориентированной на индивидуальных путешественников и на небольшие тургруппы, кроме того, нацеленность на сбалансированное распределение потока гостей в течение всего года заметно улучшает качество использования туристической инфраструктуры, снижая нагрузку в высокий сезон», — говорит Кристиан Шваб (Christian Schwab) из агентства Valais / Wallis Promotion.

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