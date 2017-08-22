Гора Маттерхорн: культовый символ, марка и бренд!

Маттерхорн? Эту гору, по крайней мере с виду, знает на свете каждый. Меньшее число людей знает, что наполовину гора принадлежит Италии, однако, так сложилось, что ее профиль, который нельзя спутать ни с какой другой вершиной мира, фактически стал визитной карточкой Конфедерации.
Этот контент был опубликован на
Томас Керн родился в Швейцарии в 1965 году. Получив образование фотографа в Цюрихе, в 1989 году он начал работать фотожурналистом. В 1990 году он основал швейцарское фотографическое агентство Lookat Photos. Томас Керн дважды получал журналистскую награду World Press Award и был удостоен нескольких швейцарских национальных стипендий. Его работы широко выставлялись и представлены в различных коллекциях.
Мари Гфеллер (Marie Gfeller), Томас Керн (Томас Керн)
Понятно, что по всему миру маркетологи охотно прибегают к ее «услугам» каждый раз, когда речь идет о поиске наиболее убедительной концепции продвижения на рынке того или иного продукта. Швейцария не против, наоборот, она даже гордится этим обстоятельством. В результате и возникла идея собрать однажды в рамках единой музейной экспозиции товары и промышленную продукцию со всего мира, украшенную гордым профилем Маттерхорна.
Выставка «Matterhorn Mania»Внешняя ссылка предлагает посетителям познакомиться с порой совершенно невероятными предметами, на которых в той или иной форме можно различить Маттерхорн, начиная от плавок из Италии и пивной банки из Канады, заканчивая пачкой сигарет из Малайзии и бутылкой со швейцарским шнапсом. В нашей фотогалерее вы можете познакомиться с некоторыми экспонатами этой выставки.
Подготовил: Игорь Петров
Читать далее
Показать больше
Семейный бизнес в Церматте: зимняя история успеха
Этот контент был опубликован на
Знаменитый горный курорт Церматт — это не только центр лыжного туризма, но еще и удивительный пример швейцарской аристократической демократии.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.