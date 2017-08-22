Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Качество жизни

Гора Маттерхорн: культовый символ, марка и бренд!

lager
Felix Brönnimann/alpines Museum Bern
deo
Felix Brönnimann/alpines Museum Bern
sweet
Felix Brönnimann/alpines Museum Bern
glas
Felix Brönnimann/alpines Museum Bern
gin
Felix Brönnimann/alpines Museum Bern
powder
Felix Brönnimann/alpines Museum Bern
beer
Felix Brönnimann/alpines Museum Bern
zigis
Felix Brönnimann/alpines Museum Bern

Маттерхорн? Эту гору, по крайней мере с виду, знает на свете каждый. Меньшее число людей знает, что наполовину гора принадлежит Италии, однако, так сложилось, что ее профиль, который нельзя спутать ни с какой другой вершиной мира, фактически стал визитной карточкой Конфедерации.

Этот контент был опубликован на

Томас Керн родился в Швейцарии в 1965 году. Получив образование фотографа в Цюрихе, в 1989 году он начал работать фотожурналистом. В 1990 году он основал швейцарское фотографическое агентство Lookat Photos. Томас Керн дважды получал журналистскую награду World Press Award и был удостоен нескольких швейцарских национальных стипендий. Его работы широко выставлялись и представлены в различных коллекциях.

Мари Гфеллер (Marie Gfeller), Томас Керн (Томас Керн)

Понятно, что по всему миру маркетологи охотно прибегают к ее «услугам» каждый раз, когда речь идет о поиске наиболее убедительной концепции продвижения на рынке того или иного продукта. Швейцария не против, наоборот, она даже гордится этим обстоятельством. В результате и возникла идея собрать однажды в рамках единой музейной экспозиции товары и промышленную продукцию со всего мира, украшенную гордым профилем Маттерхорна.

Выставка «Matterhorn Mania»Внешняя ссылка предлагает посетителям познакомиться с порой совершенно невероятными предметами, на которых в той или иной форме можно различить Маттерхорн, начиная от плавок из Италии и пивной банки из Канады, заканчивая пачкой сигарет из Малайзии и бутылкой со швейцарским шнапсом. В нашей фотогалерее вы можете познакомиться с некоторыми экспонатами этой выставки.

Подготовил: Игорь Петров

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

Показать больше

Семейный бизнес в Церматте: зимняя история успеха

Этот контент был опубликован на Знаменитый горный курорт Церматт — это не только центр лыжного туризма, но еще и удивительный пример швейцарской аристократической демократии.

Читать далее Семейный бизнес в Церматте: зимняя история успеха

Показать больше

Маттерхорн: 360 градусов виртуальной реальности

Этот контент был опубликован на Хотите полюбоваться на культовую швейцарскую гору Маттерхорн в формате виртуальной реальности? Тогда Вам сюда!

Читать далее Маттерхорн: 360 градусов виртуальной реальности
Монтрё — не единственный «набоковский» флажок на карте Швейцарии.

Показать больше

Флажки на швейцарской карте Владимира Набокова

Этот контент был опубликован на Сегодня день рождения Владимира Набокова. Монтрё — не единственный «набоковский» флажок на карте Швейцарии.

Читать далее Флажки на швейцарской карте Владимира Набокова

Показать больше

Покорение Маттерхорна на сцене под открытым небом

Этот контент был опубликован на В эти дни тот, кто собирается посетить Церматт, имеет шанс увидеть историю покорения Маттерхорна — на сцене импровизированного театра.

Читать далее Покорение Маттерхорна на сцене под открытым небом
Этот горный швейцарский регион занял 5 место в списке Best in Travel 2025, перечне 10 лучших регионов мира.

Показать больше

Кантон Вале вошел в топ-5 регионов мира по версии Lonely Planet

Этот контент был опубликован на Этот горный швейцарский регион занял 5 место в списке Best in Travel 2025, перечне 10 лучших регионов мира.

Читать далее Кантон Вале вошел в топ-5 регионов мира по версии Lonely Planet

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR