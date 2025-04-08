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Качество жизни

Ханна Мунц: «Жизнь с молодыми поколениями даёт мне силы»

Ханна Мунц убеждена: если что и наполняет по-настоящему её жизнь смыслом, то это общение с молодыми людьми.
Ханна Мунц убеждена: если что и наполняет по-настоящему её жизнь смыслом, то это общение с молодыми людьми. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Ханна Мунц (Hannah Munz, 82 года), живёт под одной крышей вместе с давней подругой и её пятью детьми. Она регулярно занимается в танцевальной театральной студии и уверена: именно общение с молодыми людьми придаёт её жизни смысл.

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Я работаю с мультимедийным контентом. Готовлю видеоролики и фотографии для разных онлайн-каналов SWI swissinfo.ch и работаю в качестве фоторедактора. Получила степень бакалавра в области производства мультимедийных материалов и прошла стажировку в качестве медиаматика.

Наталья Видла (Natalia Widla, текст на немецком языке), Вера Лейзингер (Vera Leysinger, фото)

Этот дом — настоящий оазис тепла и уюта. В гостиной стоит зелёная изразцовая печь, напротив — зона отдыха с яркими подушками. Один кот уютно устроился на сундуке, другой растянулся на диване. «У нас в доме пять кошек, — рассказывает Ханна Мунц. — После переезда они начали осваивать новое пространство, выбирая себе любимые места». Этот старинный дом в Витиконе (Witikon) под Цюрихом, такие раньше строили для себя владельцы виноградных угодий, стал идеальным воплощением её представлений о домашнем уюте.

Иногда здесь бывает и её дочь. «Кристина — кинорежиссёр. Сейчас она готовится к поездке в Бразилию, но потом у неё снова будет комната в нашем общем доме, пусть даже и ненадолго». Под «нашим общим домом» Ханна Мунц подразумевает свою давнюю подругу Беттину, живущую этажом выше с пятью детьми и лабрадудлем (помесь лабрадора с пуделем) Тони.

Их дружба началась в 1981 году, когда Беттина записалась на один из образовательных курсов в местном общественном центре (Gemeinschaftszentrum), который возглавляла Ханна: «Моя дочь дружила с ней, и в какой-то момент они решили вместе снять квартиру. С тех пор Беттина стала частью нашей семьи. Мы много путешествовали, мечтали, что когда-нибудь будем жить в одном доме». И вот эта мечта осуществилась.

Детство, семья и образование

Ханна Мунц родилась в Винтертуре в 1943 году. Когда ей было полтора года, мать заболела туберкулёзом, а её отец тогда служил на границе: в Европе шла война. Девочку временно отдали в приёмную семью. Позже, когда матери снова стало хуже, Ханна проводила много времени с дедушкой, который жил неподалёку. Говоря о нем, она становится задумчивой и меланхоличной.

Ханна Мунц в гостиной своего дома в Витиконе.
Ханна Мунц в гостиной своего дома в Витиконе. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

«То, что в моей жизни был такой человек, — это большая удача, которая выпадает немногим. Он давал мне читать книги и газеты, отвечал на вопросы. Он не боялся честно признаться, если н чего-то не знал. Именно он объяснил мне, что карающего Бога не существует и что люди сами ответственны за свою жизнь. Он открыл мне глаза на (все те) несправедливости (которые существуют в обществе)».

Мать, тем не менее, также сыграла важную роль в её формировании как личности. «Она поддерживала меня, она была очень эмансипированной и любящей, и эти качества передались мне. Это была большая привилегия — расти в такой семье». Ханна посещала начальную школу в Винтертуре, а затем получила среднее специального образование в местной Школе прикладных искусств и ремёсел (Kunstgewerbeschule), где встретила своего будущего мужа Иоганна. «Я не планировала выходить замуж, но у Джоя (так я его называла) была перспектива работы за границей. В те времена, чтобы сопровождать мужа, требовалось быть официальной супругой. Так это было тогда устроено».

Вскоре она забеременела дочерью Кристиной, а через два с половиной года у них родился сын Оливер. В те годы Ханна Мунц увлекалась идеями философии «демократического, антиавторитарного воспитания». Это была возникшая в 1960-е годы педагогическая философия, основанная на отказе от традиционных иерархических моделей воспитания, где взрослые (родители, учителя) диктуют детям правила и требуют беспрекословного подчинения. Одним из ключевых теоретиков этого направления был Александр С. Нил (Alexander Sutherland Neill, 1883–1973), основатель знаменитой школы Саммерхилл Внешняя ссылкав Великобритании. Он считал, что дети должны воспитываться в атмосфере свободы и любви, а не страха и наказаний.

Ханна ездила в Париж и к французскому педагогу Арно ШтернуВнешняя ссылка (Arno Stern, 1924–2024), исследователю детского творчества и создателю метода свободного ассоциативного рисования. В образовательной школе Саммерхилл в Англии она прожила целый месяц. При этом она оставалась независимой: в 17 лет начала карьеру модели на цюрихской главной торговой улице Банхофштрассе, а затем много лет дефилировала на подиумах для модных брендов: «Моё сердце всегда принадлежало дизайну». Позже она стала руководителем студии живописи, организовывала рынок декоративно-прикладного искусства, преподавала на курсах рукоделия в «народной школе» при торговом концерне Migros.

Испытания и сила сообщества

Однако главным делом всей её жизни её карьеры стало руководство общественным центром «Грюнау» в Цюрихе, где она проработала 26 лет. «Мы обсуждали, как сделать городские районы удобными для всех: детей, семей, пожилых людей. Искали способы улучшить городскую среду». Этот период Ханна Мунц считает важнейшим в своей профессиональной жизни.

В 1984 году у её мужа диагностировали болезнь Паркинсона. «Для нас это был шок, но Джой сказал: „Дорогая, мы справимся“, и я ему поверила». Почти десять лет болезнь никак не проявлялась, позже он начал принимать специальные препараты. «Когда что-то становилось для него трудным, то он все равно находил способ справиться с проблемой. Если не мог что-то делать, он придумывал альтернативу». И вот тогда Ханна Мунц и ее супруг на деле осознали важность социальных контактов и связей. И еще – как им повезло в жизни.

«Я как-то раз посчитала: нас окружало около трех десятков человек, и всем было не всё равно (что будет с нами)», — говорит Ханна Мунц.
«Я как-то раз посчитала: нас окружало около трех десятков человек, и всем было не всё равно (что будет с нами)», — говорит Ханна Мунц. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

«Я как-то раз посчитала: нас окружало около трех десятков человек, и всем было не всё равно (что будет с нами)». Друзья-скауты водили Иоганна на экскурсии, в походы, даже катались с ним на мотоциклах. «Говорят, чтобы вырастить ребёнка, нужна целая деревня. Я бы сказала, что и для поддержки в старости тоже». Иоганн Мунц ушёл из жизни в 2013 году. После его смерти Ханна поняла, что хочет вернуться в Цюрих: «Я ведь на самом деле городской ребенок». Однажды ей, а Ханна к тому моменту уже жила в Цюрихе, позвонила Беттина: «Я нашла дом, где мы сможем жить все вместе». Так началась новая глава её жизни.

Театр, танцы и новая любовь

В последние годы она жила вместе с самыми разными людьми: с приёмной дочерью Сией, за которой она ухаживала, с украинками-сёстрами с детьми, которых она приютила у себя. Для нее и Беттины совершенно естественно было протянуть им руку помощи. С 2019 года Ханна Мунц участвует в работе театра танца Dritter Frühling («Третья весна»), созданного специально для людей старше 60 лет. «Беттина принесла мне как-то рекламный флаер, но я отнеслась к этому проекту поначалу скептически. А потом я прочитала на сайте театра интервью с одной из участниц театра, которая сказала, что единственное, о чём она жалеет — что узнала об этом проекте только в 80 лет. Это меня зацепило!».

Театральная группа Dritter Frühling готовит новый спектакль. Ханна Мунц — слева.
Театральная группа Dritter Frühling готовит новый спектакль. Ханна Мунц — слева. ZvG

Она пришла на пробное занятие и сразу поняла: это её место. Здесь она встретила Любо. «Моя нынешняя любовь», — говорит она с улыбкой. Съедутся ли они? «Нет! — смеётся Ханна Мунц. — Любо — это моя тихая гавань, человек к которому я могу приехать, когда здесь становится слишком шумно, но переехать? Этого я не хочу». Жить среди молодых людей, слушать их идеи, видеть их взгляд на мир — сегодня это основной источник её энергии и вдохновения.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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