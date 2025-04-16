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Качество жизни

Что с вашей точки зрения является «достойной смертью»?

Когда человек сталкивается с неизлечимым заболеванием, вопрос о конце его
жизни перестаёт быть абстрактным. Мы обратились к нашей аудитории с просьбой поделиться своими мыслями и взглядами на то, что для них означает понятие «достойная смерть».

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У меня богатый журналистский опыт работы в Швейцарии, и мне нравится создавать видеоролики, статьи и подкасты на разные темы, в последнее время в основном посвящённые политике и окружающей среде. Родилась в Великобритании, изучала право в Ноттингемском университете, затем поступила в первый в истории колледж радиожурналистики в Лондоне. Проработав радиожурналисткой в Великобритании, а затем в Швейцарии с 1984 по 1995 год, я вернулась в Великобританию, чтобы получить постдипломное образование в области киноиндустрии в киношколе Борнмута. С тех пор занимаюсь видеожурналистикой.

Я репортёр, специализируюсь на внешней политике Швейцарии, японо-швейцарских отношениях и теме ассистированного суицида. Я также работаю редактором в японоязычной редакции. В течение 10 лет работала в японской прессе, освещая самые разные темы, включая преступность, политику и спорт. С 2017 года пишу для SWI swissinfo.ch, уделяя особое внимание социальным вопросам, в частности теме ассистированного суицида.

Всё больше стран Европы официально разрешают ассистированное самоубийство (эвтаназия). Это происходит на фоне все более широкого признания идеи о праве человека самостоятельно решать, когда и как завершать свою жизнь. В Швейцарии такая практика разрешена при соблюдении ряда юридических и медицинских условий.

Для одних право на смерть — неотъемлемая часть личной автономии. По их мнению, человек должен иметь возможность сам определить момент своего ухода, особенно в случае тяжёлых страданий. Другие, напротив, считают, что вмешательство в процесс прощания с этими миром противоречит этическим и/или духовным нормам человеческой цивилизации.

Мы пригласили читателей рассказать, что для них значит уйти достойно. Их ответы отражают сложную палитру взглядов, сомнений и ценностей, стоящих за этим трудным выбором. Больше об этой проблематике можно узнать ниже.

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