Швейцария испытывает дефицит средства от отравления грибами
Противоядие от отравления бледной поганкой или зелёным мухомором (аmanita phalloides) в Швейцарии неожиданно оказалось в дефиците. Перебои с поставками соответствующих препаратов продлятся как минимум до середины ноября.
Об этом сообщает швейцарский просветительский фонд Tox Info SuisseВнешняя ссылка, созданный при Цюрихском университете. Без адекватного лечения отравление такими грибами может привести к летальному исходу. В Швейцарии началась осень, люди пошли по грибы и нынешней ситуации, как указывает этот фонд, важно избегать любых отравлений грибами.
Все собранные грибы следует сначала отдавать на анализ в специализированные центры. Каждый год осенью за консультациями к Tox Info Suisse по несколько раз в день обращаются как обычные люди, так и медики.
Самая частая причина: отравление такими грибами, как бледная поганка. Противоядия же от отравления ими нет пока ни в Швейцарии, ни за рубежом, а альтернативные методы терапии, как предупреждает фонд Tox Info Suisse, дают весьма ограниченный эффект.
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