Швейцария испытывает дефицит средства от отравления грибами

Противоядие от отравления бледной поганкой или зелёным мухомором в настоящее время в Швейцарии в дефиците. Keystone-SDA

Противоядие от отравления бледной поганкой или зелёным мухомором (аmanita phalloides) в Швейцарии неожиданно оказалось в дефиците. Перебои с поставками соответствующих препаратов продлятся как минимум до середины ноября.

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Об этом сообщает швейцарский просветительский фонд Tox Info SuisseВнешняя ссылка, созданный при Цюрихском университете. Без адекватного лечения отравление такими грибами может привести к летальному исходу. В Швейцарии началась осень, люди пошли по грибы и нынешней ситуации, как указывает этот фонд, важно избегать любых отравлений грибами.

Все собранные грибы следует сначала отдавать на анализ в специализированные центры. Каждый год осенью за консультациями к Tox Info Suisse по несколько раз в день обращаются как обычные люди, так и медики.

Грибы собирают в плетёные корзинки потому, что им нужен воздух. Stephan Rappo / 13 Photo

Самая частая причина: отравление такими грибами, как бледная поганка. Противоядия же от отравления ими нет пока ни в Швейцарии, ни за рубежом, а альтернативные методы терапии, как предупреждает фонд Tox Info Suisse, дают весьма ограниченный эффект.

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