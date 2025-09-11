Антисемитизм в Швейцарии после 7 октября 2023 года

Цюрихский писатель Томас Мейер (Thomas Meyer) относится к тем, кто открыто говорит об антисемитизме в Швейцарии. Keystone / Ennio Leanza

Многие швейцарские евреи предпочитают не говорить публично об антисемитизме — из-за страха перед оскорблениями, угрозами или нападениями. Другие же, напротив, решают именно сейчас прервать свое молчание и рассказать о нарастающей волне ненависти к евреям.

«Гитлер не довёл свою работу до конца». Такие слова снова и снова в последнее летят с трибун на матчах юношеской команды футбольного клуба FC Hakoah, крупнейшей в стране еврейской футбольной команды, основанной в 1922 году в Цюрихе. Об этом телеканалу SRF рассказывает сопредседатель клуба Сэм Фридман (Sam Friedman). «Антисемитизму вообще не место в спорте, — подчёркивает он. — Но он существует и даже усиливается. И не только на футбольном поле, а в целом в обществе».

«Евреи сталкиваются в Швейцарии с антисемитизмом непосредственно: против них используется весь арсенал, начиная с оскорблений и до прямых нападений и даже попыток убийства». Такой вывод делается в докладе «О ситуации с антисемитизмом за 2024 год», подготовленном Швейцарской Ассоциацией еврейских общин (Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund, SIG, в формате PDFВнешняя ссылка).

Вывод SIG однозначен: «Антисемитизм в Швейцарии установился на беспрецедентно высоком уровне». Общество и политики, подчёркивает эта организация, обязаны гарантировать безопасность евреев: «Но речь идёт уже не просто о необходимости действовать. Мы констатируем, что государство явно отстает от реальных потребностей и реагирует с опозданием».

Найти сегодня евреев, готовых открыто рассказать о собственном опыте, непросто: слишком велик их страх оказаться в поле зрения антисемитов. Но Габриэль Гутман (Gabriel Gutmann), председатель дома престарелых для людей с еврейскими корнями, запугать себя не позволяет. Он регулярно посещает синагогу. «И вот недавно, когда я вышел после молитвы, меня грубо окликнули, — рассказывает он. — Мне крикнули „Хайль Гитлер“ и обозвали „грязным жидом“. В последний раз я слышал такие слова, когда учился в четвёртом классе. И вдруг — снова. У меня появилось тревожное чувство: неужели история повторяется? И на каком этапе этой истории мы сейчас находимся?»

Пик онлайн-антисемитизма: 7 октября 2023 года

Беспрецедентная волна антисемитизма, охватившая Европу, была вызвана террористическими атаками ХАМАС 7 октября 2023 года и последующей войной в Газе. При этом пик мирового онлайн-антисемитизма пришёлся именно на 7 октября — на тот момент, когда Израиль подвергся нападению, и ещё задолго до начала боевых действий в Газе. Как отмечает SIG, октябрь 2023 года сформировал ситуацию на весь год 2024-й. Особенно это было заметно в публичных заявлениях: устойчивым стало навязчивое утверждение о том, будто швейцарские евреи несут ответственность за действия и политику Израиля.

С этим были связаны и требования, чтобы евреи либо оправдывались за израильскую политику, либо демонстративно от неё отмежёвывались. В 2024 году ненависть к евреям в Швейцарии достигла тревожного максимума, хотя само по себе это явление далеко не новое. Вера Мейер (Wera Meyer), 1941 года рождения, хорошо помнит, как ещё в школьные годы в Цюрихе её оскорбляли словом Saujüdin («грязная жидовка»), а учитель находился тут же и только посмеивался. «Люди позволяют себе открыто оскорблять вас и в этом ничего не изменилось, — говорит Вера Мейер. — Но просто теперь это делается вообще без каких-либо ограничений. Что бы мы (евреи) ни делали — всегда считается, что мы неправы. Это — история всей моей жизни».

Стереотипы удивительно живучи

Вера Мейер — мать известного в Швейцарии писателя Томаса Мейера (Thomas Meyer). Он тоже говорит, что антисемитизм сопровождает его всю жизнь. «Все всегда сразу говорили мне, а ты ведь еврей, — вспоминает он. — Это потому, что у тебя такой нос. Это я слышал раз за разом». Когда он отвечал, что это чистое клише, ему возражали: он ошибается. Или говорили: «Нет-нет, у евреев действительно большие носы». Или: «Ты слишком обидчивый». Или: «Ты всегда хочешь быть во всём правым». «Из-за этого я потерял многих друзей, — признаётся Томас Мейер. — И самое тяжёлое чувство при этом — беспомощность. Потому что ты понимаешь: ничего изменить нельзя»..

После окончания Второй мировой войны и освобождения Освенцима прошло 80 лет. В честь этой даты на фасаде Федерального дворца (Bundeshaus) в Берне в начале 2025 года была спроецирована световая надпись #WeRemember — Wir erinnern uns. Но при этом именно сейчас в стране и фиксируются рекордные показатели антисемитизма. «Казалось бы, люди должны были уже извлечь уроки из прошлого и понимать, чем всё это может кончиться, — говорит генеральный секретарь SIG Джонатан Кройтнер (Jonathan Kreutner). — И всё равно мы снова видим волну ненависти к евреям. Это очень тревожно».

История его собственной семьи тесно переплетена с антисемитизмом. В 1938 году бабушка и дед Дж. Кройтнера бежали в Швейцарию от нацистов. В 1997-м бабушка, Ида Кройтнер (Ida Kreutner), рассказывала в интервью со слезами на глазах, как она пыталась переправиться через Рейн с младенцем на руках и как её встретили трое швейцарских пограничников. Тем младенцем был её сын Роберт, а его сыном спустя годы стал Джонатан Кройтнер. Десятилетия спустя он стоит на том же месте на берегу Рейна и говорит: «Здесь — начало моего существования. Если бы они тогда не выжили, меня бы сегодня просто не было».

Теперь у него самого двое детей. «Прятаться нельзя — это главное, — говорит он. — Если мы из страха перестанем жить так, как привыкли, перестанем водить детей в еврейские школы, в детские сады, перестанем ходить в синагогу на праздники, — значит, что те, кто желает нам зла, добились своего». И добавляет: «Если есть что-то, что я хочу оставить своим детям, то это мой завет и мое пожелание: не позволяйте себя запугать».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.