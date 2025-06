Vittime dell’antisemitismo in Svizzera: “Non ci si deve nascondere”

Lo scrittore zurighese Thomas Meyer è tra coloro he affrontano apertamente il tema dell'antisemitismo in Svizzera. Keystone / Ennio Leanza

Molti ebrei svizzeri non vogliono parlare pubblicamente di antisemitismo, per paura di essere insultati, minacciati o attaccati. Altri invece rompono il silenzio e denunciano l'odio dilagante nei confronti della comunità e delle singole persone.

6 minuti

“Hitler non ha finito il suo lavoro”. Frasi come questa si sentono spesso alle partite di calcio giovanile dell’FC Hakoah, dice Sam Friedman, co-presidente del club.

L’FC Hakoah, fondata nel 1922, è la più grande squadra di calcio ebraica della Svizzera. L’antisemitismo non ha posto nello sport, dice Friedman, ma è una realtà ed è aumentato. Non solo sul campo di calcio, ma in generale.

Il servizio di SRF (in tedesco):

Contenuto esterno

“Gli ebrei subiscono l’antisemitismo in modo più diretto: dagli abusi verbali alle aggressioni gravi e persino ai tentativi di omicidio”, afferma la Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI) nel suo Rapporto sull’antisemitismo 2024Collegamento esterno.

“Antisemitismo a un livello mai raggiunto prima”

Il senso di sicurezza degli ebrei e la situazione della sicurezza delle istituzioni ebraiche si sono notevolmente deteriorati.

La FSCI conclude: “L’antisemitismo in Svizzera si sta consolidando a un livello mai raggiunto prima”. La società e la politica sono obbligate a garantire la sicurezza della vita ebraica in Svizzera. “Non c’è solo bisogno di agire, ma anche di recuperare”.

Non è facile trovare ebrei o ebree che vogliono parlare pubblicamente delle loro esperienze di odio nei loro confronti. Per molte persone, la paura di finire ancor più nel mirino è troppo grande.

Tuttavia, Gabriel Gutmann, co-direttore di una casa di accoglienza per ebrei con disabilità, non si lascia intimidire.

Si reca regolarmente in sinagoga per pregare. “Quando di recente ho lasciato la sinagoga dopo le preghiere, mi hanno attaccato verbalmente”, racconta. Gli è stato detto “Heil Hitler” e gli è stato dato del “maiale ebreo”.

L’ultima volta che ha sentito tali insulti era in quarta elementare. E ora, improvvisamente, di nuovo. Ha avuto una strana sensazione e si è chiesto se la storia si stesse ripetendo. “A che punto siamo?”, s’interroga.

Picco dell’antisemitismo online: 7 ottobre 2023

L’ondata di antisemitismo senza precedenti che ha investito l’Europa è iniziata con la guerra a Gaza successiva agli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023.

Il picco dell’antisemitismo globale online è stato misurato proprio il 7 ottobre 2023, quando Israele è stato attaccato, prima dell’inizio della guerra.

Tuttavia, indica la FSCI, la tendenza è proseguita per tutto il 2024. “Gli insulti e le dichiarazioni in particolare mostrano la sorprendente persistenza della narrativa secondo cui gli ebrei svizzeri sono responsabili della guerra, delle azioni e delle politiche di Israele”.

I luoghi comuni persistono

Nel 2024, l’odio verso gli ebrei e le ebree in Svizzera ha raggiunto un livello preoccupante, ma non è un fenomeno nuovo.

Wera Meyer, nata nel 1941, ricorda ancora bene di essere stata etichettata come “scrofa ebrea” ai tempi della scuola nella città di Zurigo.

L’insegnante rimase in disparte e rise. “Il fatto che la gente ti insulti o parli male degli ebrei davanti a te non è cambiato”, dice. “Ora è ancor più senza controllo”. L’esperienza, aggiunge, le ha insegnato che “qualunque cosa facciamo, è sempre sbagliata”.

Wera Meyer è la madre di Thomas Meyer, noto scrittore. Anche lui dice che l’antisemitismo lo ha sempre accompagnato, ad esempio nelle parole di chi mette in relazione le dimensioni del suo naso alla sua appartenenza alla comunità ebraica.

Quando risponde che questo è in realtà un luogo comune antisemita, gli viene ripetuto che invece è vero, che “gli ebrei hanno il naso grosso” o che si sta comportando da ipersensibile o supponente.

“Ho dovuto rompere più di un’amicizia per questo motivo”, racconta Meyer. “L’intera faccenda ti instilla un senso di impotenza, perché sai che non puoi farci nulla”.

2025: esattamente 80 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale e la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. all’inizio dell’anno, per celebrare questa ricorrenza, è stato proiettato sul Palazzo federale il messaggio “#WeRemember”. Allo stesso tempo, l’antisemitismo toccava livelli record. Keystone / Peter Klaunzer

“Non dobbiamo nasconderci”

Jonathan Kreutner, segretario generale della FSCI, afferma: “La gente pensa di aver imparato dal passato e di sapere a cosa può portare l’antisemitismo”. Eppure, si verifica questa ondata di odio per gli ebrei. “Non è una buon segno”.

La storia della famiglia di Kreutner è fortemente caratterizzata dall’antisemitismo. I suoi nonni fuggirono dai nazisti in Svizzera nel 1938.

Sua nonna, Ida Kreutner, ha raccontato in lacrime, in un’intervista del 1997, di aver cercato di attraversare il Reno ed essere stata fermata da tre guardie di frontiera con suo figlio, ancora neonato, in braccio.

Il bambino si chiamava Robert, il quale in seguito ebbe un figlio: Jonathan Kreutner. Decenni dopo, quest’ultimo si trova nello stesso punto del Reno in cui i nonni entrarono Svizzera e dice: “Questa è l’origine della mia esistenza – se non fossero sopravvissuti, io non sarei mai esistito”.

Jonathan Kreutner ora ha a sua volta due figli. “Non ci si deve nascondere, questo è molto importante”, dice durante una gita con la sua famiglia.

“Se iniziamo a non vivere più la nostra vita come siamo abituati a fare, se non frequentiamo più le scuole ebraiche o gli asili nido o non andiamo più in sinagoga nei giorni di festa perché abbiamo paura, allora tutti coloro che ci vogliono male hanno raggiunto il loro obiettivo”.

L’insegnamento che reputa più importante da trasmettere ai propri figli è: “Non fatevi intimidire”.

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz

Altri sviluppi

Altri sviluppi Gli articoli di SWI swissinfo.ch sulla società Peculiarità svizzere, evoluzioni e piccole rivoluzioni. La società svizzera è in continuo movimento. Restate sintonizzati/e! Di più Gli articoli di SWI swissinfo.ch sulla società