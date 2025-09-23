Тренд в Швейцарии: «Всё лучшее — собакам»

Рождаемость в Швейцарии снижается, тогда как количество собак достигает рекордного показателя. Keystone / Anthony Anex

Рождаемость в Швейцарии снижается, тогда как количество собак достигает рекордного показателя. Социологи рассматривают этот феномен как признак того, что в модерном обществе личностная самореализация приобретает приоритетное значение.

«Это большая любовь — мы вместе днём и ночью». «Мои собаки — моя семья». «Я ни разу ещё не проводил ни дня без собаки». Привязанность швейцарцев к своим питомцам просто огромна. За ними ухаживают, заботятся о них, балуют дорогими продуктами питания. Сегодня в Швейцарии собаки популярны как никогда. За последние пять лет их количество увеличилось на 36 тысяч. При этом уровень рождаемости в Швейцарии в 2024 году достиг рекордно низкого значения.

Привязанность швейцарских владельцев к своим питомцам огромна. SRF

Социолог Катя Рост (Katja Rost) объясняет это особенностями общества, в котором именно самореализация стала центральной ценностью, а не что-либо ещё. «Люди думают: о нет, ребёнок — это слишком большая ответственность, дети слишком сильно ограничивают мою жизнь. Но при этом у людей сохраняется потребность заботиться о ком-то. На собаку все-таки требуется тратить заметно меньшие усилия по сравнению с ребёнком». По её словам, для многих собака стала почти идеальным сочетанием потребности любить кого-то и одновременно желания независимости:

«Собака не приводит друзей и не „грузит“ меня весь день своими проблемами» Салар Бахрампури, телеведущий

«Собаку я могу во время отпуска отдать в пансион или оставить вечером дома одну. Но при этом всё равно у меня есть кто-то, о ком нужно заботиться, кто любит тебя и кого тоже можно любить».

Этой позиции придерживается и швейцарский телеведущий Салар Бахрампури (Salar Bahrampoori), который сознательно отказался от детей, но живёт в тесной привязанности к своей собаке породы Lagotto Romagnolo по кличке «Лизль»: «Она не приводит друзей домой и не „грузит“ меня весь день своими проблемами. У нас спокойные, уравновешенные отношения. У меня никогда не было желания вести классическую жизнь с детьми. Я всегда искал независимый путь, и всё же у меня теперь есть ответственность за мою собаку. Это и обязанность, и забота о ком-то, но в то же время это ещё и большая любовь».

Блюда высокой «собачьей кухни»

Причины отказа от детей разнообразны: ориентация на карьеру, стремление снизить количество обязательств, желание финансовой независимости. При этом многие не жалеют для своих четвероногих «друзей» ни средств, ни усилий. Оборот на рынке товаров и услуг для домашних животных оценивается в миллиарды долларов и франков. От ветеринарных услуг и физиотерапии до парикмахерских для собак и особых кормов — расходы на благополучие домашних питомцев легко превращаются в довольно солидные суммы.

Кстати, о кормах: они становятся все более изысканными и утонченными. Напоминая почти уже блюда высокой «собачьей кухни», а не корм для животных они пользуются огромным спросом. Это подтверждает и Таня Сервидио (Tanja Servidio), владелица цюрихского зоомагазина Classy Paw: «Собака стала полноправным членом семьи. Всё лучшее — собакам: от ошейника до корма и спального места». По оценке социолога Кати Рост, тенденция «собака вместо ребёнка» в будущем только усилится. Однако останется ли она устойчивым и долгосрочным трендом? Это ещё предстоит выяснить. «Всё зависит от того, насколько счастливыми в конечном счёте окажутся люди, выбравшие такие модели жизни».

