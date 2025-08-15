Учителя без диплома спасают швейцарскую школу

Мишель Нуспель уже три года преподаёт в начальной школе в Питерлене (Pieterlen, кантон Берн). SRF

Мишель Нуспель (Michèle Nuspel) и Марко Ристич (Marko Ristic) приходят к ученикам каждый день — с меньшей чем обычно зарплатой, но с полной самоотдачей. Их пример показывает: люди даже без педагогического диплома способны выручить швейцарскую школьную систему, страдающую от нехватки кадров, при этом сами они сталкиваются с психологическими проблемами и финансовыми трудностями.

Анна Крайдлер (Anna Kreidler), SRF / Swissinfo

Français fr Moins payés, mais indispensables: le quotidien des enseignants sans diplôme Читать далее Moins payés, mais indispensables: le quotidien des enseignants sans diplôme

Мишель Нуспель уже три года преподаёт в начальной школе в Питерлене (Pieterlen, кантон Берн). Она ведёт объединённый класс для учеников первого и второго года обучения — среди них есть дети с СДВГ или синдромом дефицита внимания и гиперактивности (ADHS / ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder), с трудностями в обучении, с разным уровнем подготовленности к школе. Мишель работает на полную ставку, но поскольку она не окончила профильную педагогическую высшую школу, её зарплата снижена на 20 процентов.

«Один день в неделю я работаю бесплатно»

А между тем по прогнозам к 2031 году Швейцарии потребуется от 43 000 до 47 000 новых преподавателей начальной школы. На среднем уровне школы (Sekundarstufe I) ожидается нехватка ещё 26 000–29 000 человек. Это значительно превышает возможности швейцарской системы педагогического образования: по расчётам, к тому времени будет выдано только около 34 000 дипломов.Частично этот дефицит компенсируется за счёт преподавателей с другими квалификациями, а также за счет иностранцев и студентов, ещё только проходящих обучение. Мишель говорит, что «один день в неделю я работаю бесплатно». Она понимает, что зарплата без диплома и должна быть ниже, но считает, что эта разница могла бы быть и меньше: «10 процентов — это было бы в целом справедливо. Мы ведь достаточно компетентны, чтобы самостоятельно вести занятия».

Педагогика с опорой на онлайн-сообщество

Поскольку у Мишель нет профильного образования, ей приходится самостоятельно постигать учительскую премудрость. Она изучает блоги других учителей, следит за профильными аккаунтами в соцсетях. «Важно смотреть, как другие ведут уроки, — говорит она. — И не бояться пробовать. Даже если идея найдена в интернете, это не значит, что она плохая. Если она не сработает — от неё просто отказываешься».

Поскольку у Мишель нет профильного образования, ей приходится самостоятельно постигать учительскую премудрость. SRF

Преподавание всегда было её мечтой, но после окончания школы она сначала пошля учиться на экономического психолога и специалиста в области коммуникации — и вскоре поняла, что «это не её». Когда же она услышала, что в школе в Питерлене ищут учителей на замену, она решила попробовать — и не пожалела. Работа с детьми изменила её взгляд на жизнь. «Благодаря детям я научилась радоваться мелочам. Например, радуге в небе за школьным окном». Это чувство стало для неё ключевым мотивом. На нее никто не давит и учиться педагогике не заставляет. Тем не менее Мишель планирует начать учёбу по профилю уже в следующем 2026 году.

Компромисс в безвыходной ситуации

Но как быть с качеством образования? Не слишком ли рискуют ли школы, нанимая педагогов без диплома? Жозе Оберсон (José Oberson), директор школы в Питерлене, отвечает прямо: «У нас просто нет другого выбора». По его словам, только в кантоне Берн без полноценного образования работают около 2 500 учителей средней школы. «Мы стремимся все-таки минимизировать риски, — говорит он. — Но нельзя закрывать глаза и на то, что в итоге это не лучшим образом сказывается на качестве преподавания. Есть исследования, которые это подтверждают».

«Я боялся, что подростки будут смеяться надо мной, считать глупым»

Он подчёркивает, что педагогическое образование — это «фундамент, который нужно выстраивать очень тщательно». Поэтому так важно создавать системы поддержки для таких учителей, и вовремя выявлять учителей-самородков. Одним из них стал Марко Ристич (Marko Ristic). Сначала он учился на журналиста, затем работал в банке и в архитектурном бюро. Но всё это его как-то не очень устраивало. Когда коллега предложила попробовать себя в роли учителя, он сначала засомневался. В памяти у него тут же всплыла его собственная школа: «Там я не чувствовал, что меня воспринимают как личность. Я был просто учеником, при том довольно хулиганистым, который за словом, что называется, в карман не лез».

Марко делится со своими подопечными не только знаниями, но и опытом, который он накопил в других профессиональных сферах. SRF

Но итоге и друзья и семья поддержали идею сменить амплуа. В августе 2020 года он стал классным руководителем старших классов школы в городе Нойнкирх (Neunkirch, кантон Шаффхаузен). «В первую неделю я очень нервничал, — вспоминает он. — Я боялся, что подростки будут смеяться надо мной, считать глупым».

Осмысленное дело

Но уже к вечеру пятницы после первой недели он, измученный, упал на диван и понял: «Это было здорово. Мне действительно понравилось преподавать». Он так он наконец нашёл для себя осмысленную работу. Сегодня Марко делится со своими подопечными не только знаниями, но и опытом, который он накопил в других профессиональных сферах. Полезными оказались и его собственные прошлые ошибки. «Я, например, слишком часто критиковал, ничего не предлагая, или пытался говорить от имени всей команды. В итоге мне приходилось менять род деятельности».

Тайсон и Нильс с удовольствием вспоминают уроки Марко. SRF

Такого рода переживания помогли ему сформировать свой собственный стиль преподавания. Он считает, что практический опыт делает любые теоретические уроки более живыми и достоверными: «Так материал звучит аутентичнее, просто пересказывать учебник просто не имеет смысла». Как и Мишель, профильного вуза он не оканчивал. Но сейчас он проходит запущенную кантоном Шаффхаузен программу Ready for Teaching. Но даже после ее завершения его зарплата все равно будет на 10 процентов ниже нормы. Однако потом наступил кризис. Требования, предъявляемые к нему и его собственные ожидания довели его до предела сил возможностей. «В какой-то момент я просто крутился как белка в колесе, всё остальное перестало иметь для меня значение. Даже когда коллега делился с мной чем-то важным — я просто пропускал это мимо ушей».

Учитель, которого у него самого не было

Он был на грани выгорания. И начал терапию. Первое, чему он научился — следить за режимом сна и не брать работу домой. Теперь он оставляет ноутбук в школе. «Когда я ухожу, я действительно ухожу». На то, чтобы научиться «отключаться», ушло два года. Он по-прежнему любит свою профессию и до сих пор поддерживает контакт с бывшими учениками. Например, Тайсон (Thayson) и Нильс (Nils) регулярно навещают его. После окончания школы оба начали профтехобразование по специальности «специалист в области здравоохранения».

Сегодня они с удовольствием вспоминают уроки Марко: «У других учителей всё было строго. А у него — можно было и посмеяться». Как говорит Тайсон, Марко учил меня не только предмету, он учил ещё и жизни. «Он повторял нам: если ты что-то отдаёшь — это потом вернётся к тебе сторицей. Это я запомнил навсегда». Сам Марко тоже с теплотой вспоминает этот свой класс. Он говорит: «Я хочу быть тем учителем, которого сам я так никогда на своем жизненном пути и не встретил».

