Лучшее из контента SRG

«Швейцария регулярно попадала под прессинг США»

От сюжета с «нацистским золотом» до санкций НАТО против СССР: история американского нажима на Швейцарию уже охватывает многие десятилетия.
От сюжета с «нацистским золотом» до санкций НАТО против СССР: история американского нажима на Швейцарию уже охватывает многие десятилетия. Keystone / Peter Klaunzer

От сюжета с «нацистским золотом» до периода, когда США вместе с союзниками по Организации Североатлантического договора (оборонный блок НАТО) координировали торговые и финансовые санкции против стран социалистического блока, — вместе с экспертом Сашей Залой (Sacha Zala) мы возвращаемся к этой истории.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Арон Гвидотти (Aron Guidotti) / М. Мар (M. Mar), телеканал RSI / портал Swissinfo
«Швейцария регулярно оказывалась под нажимом великих держав», — заявил в интервью вечерней информационно-аналитической программе SEIDISERA (выходит на канале Rete Uno швейцарской общественной (негосударственной) телерадиокомпании Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana) историк Саша Зала (Sacha Zala). По его словам, в 1945 году, в конце Второй мировой войны, нейтральная Швейцария в глазах Союзников воспринималась как страна-изгой.

Её отношения с Соединёнными Штатами Америки были откровенно плохими, а с Советским Союзом их не существовало вовсе. История американского нажима на Швейцарию уже охватывает многие десятилетия. Один из показательных эпизодов, как напоминает Саша Зала, произошёл, когда после обнародования факта о том, что Национальный банк Швейцарии разместил у себя золотовалютные активы, похищенное вермахтом в Бельгии, Конфедерация столкнулась с настойчивыми компенсационными требованиями Вашингтона.

В результате Швейцария выплатила 250 миллионов франков — формально как вклад в восстановление Европы, но, по сути, это была штрафная выплата «за плохое поведение». Но потом Соединённые Штаты Америки сочли вопрос закрытым. В 1950 году Конгресс США постановил включать во все двусторонние соглашения, подписанные Соединёнными Штатами Америки, так называемую «охранительную оговорку» (safeguard clause), позволявшую вводить ограничительные таможенные тарифы и пошлины.

Глобальная политика

Когда в том же году американская делегация прибыла в Швейцарию, её позиция была сформулирована жёстко: «Либо вы принимаете эту оговорку, либо мы денонсируем торговое соглашение 1936 года».

Kreml-Cover

Как «Штази» запретило швейцарскую настольную игру «Кремль»

Этот контент был опубликован на В нее играли в Швейцарии, ФРГ, США, Японии — и будто бы даже в швейцарском посольстве в Москве.

Читать далее Как «Штази» запретило швейцарскую настольную игру «Кремль»

Саша Зала при этом скептически относится к мнению о том, что Соединённые Штаты Америки действовали целенаправленно именно против Швейцарии. Как показывает ситуация 1950 года, речь шла не об избирательной кампании давления на Берн, а о глобальной политике, распространявшейся на всех торговых партнёров США.

Однако для Швейцарии последствия оказались особенно ощутимыми, поскольку её экономика в значительной степени зависит от экспорта. На протяжении веков, подчёркивает далее Саша Зала, Швейцария последовательно и небезуспешно работала над кодификацией норм международного права, ведь там, где действуют чёткие юридические правила, меньше пространства остаётся для произвола и грубой силы, как мы видим сегодня. Но, не входя в межгосударственные объединения вроде Европейского союза, страна оказывается в более уязвимом положении.

Новый пакет соглашений между Швейцарией и ЕС стал поводом для анализа экономических связей, объединяющих Конфедерацию и ЕС.

Торгово-экономические отношения ЕС и Швейцарии в 8 графиках 

Этот контент был опубликован на Новый пакет соглашений между Швейцарией и ЕС стал поводом для анализа экономических связей, объединяющих Конфедерацию и Европу.

Читать далее Торгово-экономические отношения ЕС и Швейцарии в 8 графиках 

При этом, считает историк, говорить о системной слабости швейцарской дипломатии нет оснований. Когда сверхдержава стремится во что бы то ни стало отстоять свои интересы, у неё всегда найдутся ресурсы и возможности вынудить партнёра принять её условия.

Так, сразу после основания Организации Североатлантического договора (НАТО) в 1949 году одним из первых шагов стран, создавших Альянс, стало формирование системы экспортных ограничений, с тем чтобы исключить поставки военных технологий и технологий двойного назначения в страны коммунистического блока.

В 1951 году представители Соединённых Штатов Америки прибыли в Берн и прямо заявили: «Швейцария должна прекратить продажу этих технологий Советскому Союзу — мы этого все равно не допустим». Швейцария согласилась выполнять эти ограничения, хотя официально она об этом не объявляла, ограничившись неформальной, устной договорённостью с Вашингтоном.

Как заключает Саша Зала, с 1951 по 1994 годы Конфедерация строго придерживалась этих американских санкций и, тем самым, она полностью следовала ограничительным мерам, которые Организация Североатлантического договора применяла в отношении Советского Союза.

John le Carré in Bern

Жизнь Джона Ле Карре в Берне: холодная война и шпионские триллеры

Этот контент был опубликован на В возрасте 89 лет скончался Джон ле Карре, автор элегантных и замысловатых шпионских новелл-триллеров.

Читать далее Жизнь Джона Ле Карре в Берне: холодная война и шпионские триллеры

