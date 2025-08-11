Швейцарская молодёжь и армия: что пошло не так?

Ежегодно около 11 000 солдат преждевременно покидают швейцарскую армию, не завершив службу. Что стоит за этими цифрами? Keystone

Отношения между представителями так называемого поколения Z и военной службой остаются «напряжёнными» — к такому выводу приходят многие швейцарские СМИ, опираясь на два показательных факта. Во-первых, ежегодно около 11 000 военнослужащих досрочно уходят из армии. Во-вторых, только за 2024 год было зафиксировано более 1 000 обращений солдат к военным психологам, причём около 60% обратившихся столкнулись с трудностями адаптации к армейской среде, физически и психологически весьма требовательной.

То есть, когда речь идёт о 11 000 человек, преждевременно покидающих армию, подразумеваются не самовольные уходы, а случаи официального освобождения от службы — в первую очередь по медицинским или психологическим показаниям (аналог комиссования), а также переводы на альтернативную гражданскую службу. Чтобы лучше понять причины этого явления, мы обратились за комментарием к профессору Хуберту Аннену (Hubert AnnenВнешняя ссылка), специалисту по военной психологии и педагогике из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich).

Мы спросили, можно ли утверждать, что молодые люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 год, имеют особенно сложные отношения с армией.

«Гипотеза о напряжённых отношениях между поколением Z и швейцарской армией научно не подтверждается», — отвечает профессор Хуберт Аннен. Он ссылается, в частности, на данные ежегодного опроса по вопросам безопасности за 2025 год. Эти результаты действительно показывают, что возрастная группа от 18 до 34 лет, находящаяся в призывном возрасте, в среднем более критично относится к армии. Тем не менее даже среди этой группы лишь меньшинство выступает за отмену всеобщей воинской обязанности.

Кроме того, данные ежегодных учётов личного состава Вооружённых сил демонстрируют увеличение доли признанных годными к службе — на данный момент этот показатель составляет около 70%. С количественной точки зрения нехватки кандидатов для прохождения службы или для военной карьеры не наблюдается. Важно также учитывать: само понятие «поколение» носит во многом условный характер, а в научной литературе нет единого и строго закреплённого определения того, кого следует относить к «поколению Z».

Тем не менее около 60% военнослужащих испытывают трудности с адаптацией к армейской службе. Как это объяснить?

Это объективный факт: армейская жизнь — со строгим распорядком, днями интенсивных учений, с жёсткой иерархией, обязательным коллективным бытом и временной изоляцией от привычного социального окружения — зачастую плохо сочетается с опытом и ожиданиями молодых людей. Однако подобные трудности существовали всегда.

Военная служба в Швейцарии остаётся обязательной, она неизбежно включает в себя элементы, требующие от молодых людей способности к адаптации — в том числе к тому, к чему им, возможно, и не хотелось бы адаптироваться. SRF

Почему же ежегодно около 11 000 человек преждевременно покидают армию? Можно ли сказать, что современные новобранцы больше ориентированы на личное развитие, чем на чувство общественного долга?

Критическое отношение молодого поколения к государственным структурам и стремление получать на свои вопросы честные и обоснованные ответы от общества — явление далеко не новое. Это демонстрировало, в частности, известное немецкое исследование Shell Jugendstudie, проведённое в начале 2000-х годов. Молодые люди растут в мире, который предоставляет им широкий выбор возможностей, зачастую доступных буквально одним нажатием кнопки. Мы не можем упрекать их за желание воспользоваться этими возможностями, особенно учитывая, что именно общество, то есть старшее поколение, эти возможности создаёт.

Справка: Shell JugendstudieВнешняя ссылка — это авторитетное социологическое исследование, которое начиная с 1953 года регулярно изучает ценности, установки и социальное поведение молодёжи в Германии. Оно проводится при поддержке компании Shell Deutschland и считается одним из ключевых источников информации о социальных тенденциях в среде молодого поколения. Исследование 2002 года зафиксировало рост индивидуализма, ориентации на личное развитие и карьеру, а также готовность молодёжи участвовать в жизни общества — при условии, что это участие имеет для них понятный и конкретный смысл.

Число обращений солдат срочной службы к военным психологам в Швейцарии за последние годы демонстрирует постепенное снижение. Так, в 2020 году было зарегистрировано 1 321 обращение, в 2021 году — 1 243, в 2022 году — 1 174, а по итогам 2024 года — 1 169 обращений.

Очевидно, что преимущества гражданской жизни — нормированный рабочий день и возможность ночевать дома — для многих выглядят более привлекательными, чем, например, служба в мотопехоте. Тем не менее со временем многие молодые люди осознают, что армейский опыт или служба в составе кадровых подразделений армии предоставляют им полезные навыки и богатый жизненный опыт. Но для этого необходимо быть готовыми сделать шаг за пределы зоны комфорта. И если молодёжь действительно готова участвовать в жизни общества, но только при условии наличия прямого и ощутимого ими смысла, то армия, структурно и психологически, конечно, оказывается в менее выгодном положении.

Что может сделать армия, чтобы лучше учитывать особенности молодых поколений?

За последние два десятилетия уже предпринят ряд шагов, направленных на облегчение перехода от гражданской жизни к военной службе. В их числе — создание психологической и педагогической службы Вооружённых сил, совершенствование системы психологического тестирования на этапе призыва, а также проведение различных социологических исследований. Эти меры дали определённый результат. Тем не менее следует признать: армейская служба в Швейцарии остаётся обязательной, а военная подготовка неизбежно включает в себя элементы, требующие от молодых людей способности к адаптации — в том числе к тому, к чему им, возможно, и не хотелось бы адаптироваться.

Испытывает ли швейцарская армия кадровый дефицит?

«Число лиц, досрочно покидающих обязательную военную службу, остаётся высоким: ежегодно около 11 000 человек уходят, не завершив службу», — отмечает пресс-секретарь вооружённых сил Швейцарии Дельфин Шваб-Аллеманд (Delphine Schwab-Allemand).

Она напоминает, что армия выполняет три закреплённые в Конституции Швейцарии задачи: обеспечивает защиту страны и населения от внешней агрессии, поддерживает гражданские власти в случае нехватки ресурсов, а также вносит вклад в поддержание мира на международном уровне.

«Мы не можем гарантировать уже в ближайшие годы полную укомплектованность армии», — добавляет Дельфин Шваб-Аллеманд. — «Как показывают данные ежегодной переписи личного составаВнешняя ссылка, досрочные увольнения являются ключевым фактором, влияющим на численность войск и оперативную готовность подразделений».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

