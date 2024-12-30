Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Международная Женева

Перспективы Женевы международной в 2025 году

Женева – важнейший глобальный центр многосторонней международной дипломатии. Каковы ее перспективы в новом 2025 году?
Женева – важнейший глобальный центр многосторонней международной дипломатии. Каковы ее перспективы в новом 2025 году? Keystone / Martial Trezzini

Сократит ли Дональд Трамп финансирование ООН вообще и Женевы Международной в частности? Несмотря на финансовую и политическую неопределенность структуры и организации, расположенные в Женеве, будут и дальше работать на благо мира, пытаясь помогать жертвам военно-политических конфликтов.

Этот контент был опубликован на
12 минут

Дориан Буркхальтер освещает работу международных организаций, расположенных в Женеве.

Показать больше
Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

Показать больше

Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ.

Читать далее Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

Будучи европейской штаб-квартирой ООН и колыбелью международного гуманитарного права, Женева в последние 12 месяцев жила в ритме войн и крупных кризисов и конфликтов, как геополитических, так и экономических. Год 2024 год был тяжелым, новый 2025-й вряд ли будет в этом смысле отличаться от старого в лучшую сторону.

Дональд Трамп 2.0.

Дональд Трамп вернется в Белый дом 20 января 2025 года. Какие последствия будет иметь это событие для Женевы Международной? Пока оценить трудно, ведь если в прошлом чем Трамп и отличался от всех своих предшественников, так это в первую очередь именно непредсказуемостью. Но есть все основания полагать, что он будет и дальше критиковать сложившуюся на данный момент систему многосторонней глобальной дипломатии. Напомним, что во время своего первого срока он принял решение покинуть целый ряд международных организаций и договоров, включая Парижское соглашение по климату и Совет ООН по правам человека.  

Лига Наций обосновалась в Женеве — и теперь на город смотрел весь мир, что было не только почетно и завидно, но и очень ответственно
Здание бывшей Лиги Наций в Женеве. Alamy Stock Photo/Credit: Kim Petersen / Alamy Stock Photo

Курс Дональда Трампа на экономический протекционизм повлиял и на позиции Всемирной торговой организации (ВТО). Её основная цель — содействие свободной, предсказуемой и справедливой международной торговле посредством согласованного снижения торговых барьеров и цивилизованного разрешения межгосударственных торгово-экономических споров. Деятельность этой организации основана на ряде ключевых принципов, таких как равные условия торговли для всех её членов, снижение тарифных и нетарифных барьеров, предсказуемость торговой политики и поддержка развивающихся стран. На этом фоне становится понятно, что попытка притормозить торговую экспансию Китая путем введения запретительных таможенных тарифов явно противоречат базовым нормам и правилам ВТО.

Показать больше
Первое президентство Дональда Трампа характеризовалось его более чем ярко выраженным скепсисом по отношению к Женеве Международной и ее организациям, включая структуры ООН.

Показать больше

Президентские выборы в США: вернется ли Америка в Женеву?

Этот контент был опубликован на Выборы США станут одним из важнейших событий новейшей истории. Чего следует ожидать Женеве Международной?

Читать далее Президентские выборы в США: вернется ли Америка в Женеву?

Не исключено, что Д. Трамп попытается теперь повысить таможенные пошлины и на товары из Канады и Мексики. Каким будет при Трампе финансовый вклад Соединенных Штатов в международные организации и агентства ООН, расположенные в том числе и в Женеве? Это тоже большой вопрос. Вашингтон является крупнейшим донором Организации Объединенных Наций, на его вклады приходятся 28% от общего объема страновых взносов в бюджет ООН и ряда структур, расположенных в Женеве, включая Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ), которое на более чем 40% формирует свой бюджет именно за счет американских денег.

На должность посла при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Дональд Трамп уже назначил Элизу Стефаник (Elise Stefanik), члена Республиканской партии и представительницу 21-го избирательного округа штата Нью-Йорк в Палате представителей Конгресса. Родилась 2 июля 1984 года в Олбани, штат Нью-Йорк, окончила Гарвард, получив степень в области государственного управления. Работала в администрации Джорджа Буша-младшего, занималась политическим консалтингом. Впервые избравшись в Конгресс в 2014 году, она стала там одной из самых молодых женщин.

Внешний контент

Известна своими консервативными взглядами и активной поддержкой политики Дональда Трампа. Не имея дипломатического опыта, она уже заявила, что «американское финансирование ООН должно быть подвергнуто переоценке из-за антиизраильской предвзятости этой организации». На данный момент невозможно понять, в самом ли деле такое решение будет принято, но одно можно сказать точно: на ООН, которая недавно столкнулась с острым кризисом финансовой ликвидности, такое решение окажет самое непосредственное влияние.

Перспективы международного гуманитарного права (МГП)

В 2024 году Женевские конвенции отметили свое 75-летие и этот юбилей, увы, стал поводом не для торжеств, но очередной возможностью подвести нерадостные итоги эволюции МГП за последние годы. Призванное защищать гражданское население и гражданскую материальную инфраструктуру в период ведения боевых действий, МГП продолжает массово нарушаться, прежде всего в ходе агрессии России против Украины, а также на Ближнем Востоке и во многих других регионах. По состояние на конец ноября 2024 года в 19 странах погибли более 280 работников сферы оказания гуманитарной помощи.

Показать больше
Почему Европейская штаб-квартира ООН в Женеве оказалась в глубоком финансовом и идейном кризисе? Способна ли она ещё адекватно выполнять свои задачи?

Показать больше

Что на самом деле означает финансовый кризис Женевы Международной?

Этот контент был опубликован на Почему Европейская штаб-квартира ООН в Женеве оказалась в глубоком финансовом и идейном кризисе? Способна ли она ещё адекватно выполнять свои задачи?

Читать далее Что на самом деле означает финансовый кризис Женевы Международной?

Пытаясь противодействовать этой печальной тенденции расположенный в Женеве Международный комитет Красного Креста (МККК) запустил совместно с Бразилией, Китаем, Францией, Иорданией, Казахстаном и Южной Африкой глобальную инициативу, призванную поднять международное гуманитарное право до уровня политического приоритета. В рамках этой инициативы будут разработаны рекомендации по совершенствованию практик в области соблюдения международного гуманитарного права, в 2026 году эта тема будет обсуждена на специально организованной международной конференции на высшем уровне.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (справа) позируют по случаю 75-й годовщины Женевских конвенций на площади Наций перед европейской штаб-квартирой ООН в Женеве.
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (справа) позирует по случаю 75-й годовщины Женевских конвенций на площади Наций перед европейской штаб-квартирой ООН в Женеве. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Со своей стороны, Швейцария, депозитарий Женевских конвенций, проведет в марте 2025 года по поручению Генеральной Ассамблеи ООН «Конференцию Высоких Договаривающихся Сторон» по соблюдению Четвертой Женевской конвенции, трактующей порядок и условия защиты гражданского населения в контексте ближневосточного урегулирования. Основной спорный вопрос конференции – прояснить сферу применимости норм 4 Женевской конвенции включая ближневосточные территории, рассматриваемые международным сообществом в качестве оккупированных Израилем.

Кризис международной системы оказания гуманитарной помощи В начале декабря в Женеве, как и каждый год, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA / УКГВ) представило свою оценку глобальной потребности в гуманитарной помощи на предстоящий 2025 год. По оценкам Управления на данный момент такая помощь требуется 305 миллионам человек во всем мире. Имея бюджет в 47 млрд долларов оно сможет оказать такую помощь только 190 миллионам человек в 33 странах. Собирать деньги на гуманитарную помощь сейчас особенно сложно. Многие ведущие страны-доноры, включая Швейцарию, вынуждены сокращать свои бюджетные расходы, экономя прежде всего на международной помощи развитию и на гуманитарной помощи.

Показать больше
Паскаль Берисвиль на брифинге по итогам заседания Совета Безопасности ООН, посвященном Ближнему Востоку и ситуации в Израиле.

Показать больше

Чего добилась Швейцария в Совете Безопасности ООН

Этот контент был опубликован на Чего добилась Швейцария в СБ ООН, учитывая факт наступления глобального кризиса привычной архитектуры безопасности?

Читать далее Чего добилась Швейцария в Совете Безопасности ООН

По состоянию на начало декабря бюджет УКГВ на 2024 год был обеспечен только на 43% от тех 50 млрд долларов США, запрошенных данной структурой на 2024 год. В конце октября 2024 года израильский парламент одобрил два закона, направленных на ограничение деятельности на территории страны Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA / БАПОР). Эти меры стали частью общей политики Израиля, направленной на пересмотр статуса палестинских беженцев и на ограничение деятельности организаций, связанных с поддержкой этой категории населения. Принятые законы предполагают запрет работы Агентства в Израиле и Иерусалиме, включая образовательные и гуманитарные программы, а также ограничение финансирования организаций, поддерживающих БАПОР.

Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) расследует два случая возгорания в иностранных консульствах, расположенных в Женеве.
Женева — столица миротворчества? Keystone / Salvatore Di Nolfi

По мнению израильской стороны, деятельность Агентства способствует увековечиванию конфликта. Израиль также обвиняет некоторых сотрудников БАПОР в участии в террористических атаках ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В свою очередь, представители ООН и международного сообщества выразили свою обеспокоенность этим решением, которое, по их мнению, может привести к ухудшению гуманитарной ситуации в среде палестинских беженцев. Израиль же намерен передать вопрос оказания гуманитарной помощи в Газе частным структурам, то есть по факту приватизировать процесс распределение гуманитарной помощи в Газе, так что в целом будущее БАПОР в этом палестинском анклаве находится под большим вопросом.

Новый вызов для Швейцарии

После двух лет работы в качестве непостоянного члена СБ ООН Швейцария войдет в состав Совета по правам человека, межправительственного органа ООН, учреждённого в 2006 году для укрепления и защиты прав человека во всём мире, а также для рассмотрения случаев их нарушений. СПЧ заменил Комиссию по правам человека, подвергавшуюся критике за свою недостаточную эффективность. Совет состоит из 47 государств-членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на трёхлетний срок с учётом принципа географической ротации. Штаб-квартира СПЧ находится в Женеве. Ни один из 47 членов Совета не имеет права вето, что позволяет СПЧ действовать даже в тех случаях, когда СБ ООН оказывается в тупике, например, он имел право начать расследование возможных военных преступлений, совершенных в Украине.

Показать больше
В последние годы и месяцы члены Совета по правам человека ООН всё чаще и всё активнее берутся за вопросы «мира и безопасности», призывая, например, к расследованию фактов возможных военных преступлений России в Украине.

Показать больше

Становится ли СПЧ ООН новым «Советом Безопасности»?

Этот контент был опубликован на В Женеве всё чаще принимаются резолюции, которые не имели бы в Нью-Йорке ни единого шанса.

Читать далее Становится ли СПЧ ООН новым «Советом Безопасности»?

Основными функциями СПЧ являются проведение универсального периодического обзора, который охватывает ситуацию с правами человека во всех странах-членах ООН, реагирование на систематические нарушения, формирование рекомендаций по улучшению ситуации с правами человека в той или иной стране. С целью выполнения своего мандата Совет использует различные механизмы, специальные доклады и расследования. Совет тесно взаимодействует с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которое оказывает ему техническую и административную поддержку. В последние годы СПЧ нередко подвергался критике за политизацию, необъективность и избирательность.

Показать больше
Швейцарский дипломат в ранге посла Юрг Лаубер был избран Советом ООН по правам человека в качестве его председателя на 2025 год.

Показать больше

В 2025 году Швейцария возглавит Совет ООН по правам человека

Этот контент был опубликован на Швейцарский дипломат в ранге посла Юрг Лаубер был избран Советом ООН по правам человека в качестве его председателя на 2025 год.

Читать далее В 2025 году Швейцария возглавит Совет ООН по правам человека

Несмотря на это, он остаётся ключевым элементом глобальной системы защиты прав человека, предоставляя платформу для международного диалога и действий по предотвращению и устранению нарушений. В 2025 году в первые в истории СПЧ председателем Совета будет швейцарский дипломат в ранге посла Юрг Лаубер. Швейцария будет отвечать надлежащее проведение сессий этого органа, которые проходят как минимум три раза в год. Она также получит возможность предлагать кандидатов на должности специальных докладчиков и назначать экспертов, которые будут руководить расследованиями, проводимыми Советом.

Извлекая уроки из пандемии

В 2021 году страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в состав которой входят 194 государства, приняли решение начать переговоры о заключении международного договора, направленного на усиление глобальной готовности к вспышкам опасных болезней и пандемиям. Инициатива возникла в ходе оценки уроков, извлечённых из пандемии COVID-19. Основная цель такого договора заключается в создании механизма, который позволит быстрее выявлять вспышки заболеваний, обмениваться необходимой информацией и ресурсами, а также оперативно реагировать на глобальные угрозы.

Показать больше
Иллюстрация из последнего выпуска Géopolitis под заголовком «Пандемии: Всемирный ответ».

Показать больше

«Готовность к пандемии — в интересах всех политических систем»

Этот контент был опубликован на Нынешняя международная напряженность отнюдь не способствует подписанию нового глобального соглашения по противодействию пандемическим угрозам.

Читать далее «Готовность к пандемии — в интересах всех политических систем»

Предполагается, что документ будет учитывать вопросы финансирования, обеспечения равного доступа к медицинским средствам противодействия пандемиям, а также проблемы порядка соблюдения в международных масштабах действующих санитарных норм. Этот шаг был поддержан большинством стран ВОЗ и международными организациями в качестве элемента укрепления глобальной системы здравоохранения. В ходе консультаций и переговоров по отдельным пунктам этого документа возникли, однако, серьезные разногласия по поводу формата и страновых обязательств.

На последней Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве (высший орган ВОЗ) в мае 2024 года участникам переговоров был дан еще один год на достижение финального консенсуса. Договор должен быть принят в мае 2025 года на следующем заседании руководящего органа ВОЗ. Но пока такие вопросы, как охрана прав интеллектуальной собственности, порядок обмена информацией о патогенах и справедливый доступ к вакцинам по-прежнему остаются спорными.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
46 Отметки «мне нравится»
70 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
27 Отметки «мне нравится»
29 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Жеральдин Вонг Сак Хой

Спорные факты о дипломатии Швейцарии: лучше позвоните в Swissinfo!

Вы что-то услышали о швейцарской дипломатии, но вы не знаете, так или это, или же это фейк, и вы не знаете, у кого спросить? Спросите нас!

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Human Rights Council in session

Показать больше

Россия снова претендует на место в СПЧ ООН

Этот контент был опубликован на И для ГА ООН, и для СПЧ, и для всего механизма ООН решение «российского вопроса» станет настоящей «проверкой на вшивость».

Читать далее Россия снова претендует на место в СПЧ ООН
United Nations

Показать больше

Россия останется за бортом СПЧ ООН

Этот контент был опубликован на Россия не смогла добиться избрания в Совет ООН по правам человека. Точнее, ее все-таки едва не избрали!

Читать далее Россия останется за бортом СПЧ ООН
Russia s ambassador to the UN in Geneva speaks at the Human Rights Council

Показать больше

Совет по правам человека в Женеве обсудит войну в Украине

Этот контент был опубликован на Нынешняя сессия СПЧ ООН продлится рекордное время до 4 апреля 2023 года, в центре: главное событие мировой истории — война против Украины.

Читать далее Совет по правам человека в Женеве обсудит войну в Украине
Human Rights Council meeting

Показать больше

Россия, Украина и Китай в центре внимания сессии СПЧ ООН в Женеве

Этот контент был опубликован на На этой сессии свой первый доклад должна представить Независимая комиссия по расследованию военных преступлений в Украине.

Читать далее Россия, Украина и Китай в центре внимания сессии СПЧ ООН в Женеве
Ignazio Cassis

Показать больше

Швейцария осуждает допущенные Россией нарушения прав человека

Этот контент был опубликован на Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис выступил на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве и осудил факты нарушения Россией прав человека.

Читать далее Швейцария осуждает допущенные Россией нарушения прав человека

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR