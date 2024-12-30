Перспективы Женевы международной в 2025 году

Женева – важнейший глобальный центр многосторонней международной дипломатии. Каковы ее перспективы в новом 2025 году? Keystone / Martial Trezzini

Сократит ли Дональд Трамп финансирование ООН вообще и Женевы Международной в частности? Несмотря на финансовую и политическую неопределенность структуры и организации, расположенные в Женеве, будут и дальше работать на благо мира, пытаясь помогать жертвам военно-политических конфликтов.

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Будучи европейской штаб-квартирой ООН и колыбелью международного гуманитарного права, Женева в последние 12 месяцев жила в ритме войн и крупных кризисов и конфликтов, как геополитических, так и экономических. Год 2024 год был тяжелым, новый 2025-й вряд ли будет в этом смысле отличаться от старого в лучшую сторону.

Дональд Трамп 2.0.

Дональд Трамп вернется в Белый дом 20 января 2025 года. Какие последствия будет иметь это событие для Женевы Международной? Пока оценить трудно, ведь если в прошлом чем Трамп и отличался от всех своих предшественников, так это в первую очередь именно непредсказуемостью. Но есть все основания полагать, что он будет и дальше критиковать сложившуюся на данный момент систему многосторонней глобальной дипломатии. Напомним, что во время своего первого срока он принял решение покинуть целый ряд международных организаций и договоров, включая Парижское соглашение по климату и Совет ООН по правам человека.

Здание бывшей Лиги Наций в Женеве. Alamy Stock Photo/Credit: Kim Petersen / Alamy Stock Photo

Курс Дональда Трампа на экономический протекционизм повлиял и на позиции Всемирной торговой организации (ВТО). Её основная цель — содействие свободной, предсказуемой и справедливой международной торговле посредством согласованного снижения торговых барьеров и цивилизованного разрешения межгосударственных торгово-экономических споров. Деятельность этой организации основана на ряде ключевых принципов, таких как равные условия торговли для всех её членов, снижение тарифных и нетарифных барьеров, предсказуемость торговой политики и поддержка развивающихся стран. На этом фоне становится понятно, что попытка притормозить торговую экспансию Китая путем введения запретительных таможенных тарифов явно противоречат базовым нормам и правилам ВТО.

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Не исключено, что Д. Трамп попытается теперь повысить таможенные пошлины и на товары из Канады и Мексики. Каким будет при Трампе финансовый вклад Соединенных Штатов в международные организации и агентства ООН, расположенные в том числе и в Женеве? Это тоже большой вопрос. Вашингтон является крупнейшим донором Организации Объединенных Наций, на его вклады приходятся 28% от общего объема страновых взносов в бюджет ООН и ряда структур, расположенных в Женеве, включая Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ), которое на более чем 40% формирует свой бюджет именно за счет американских денег.

На должность посла при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Дональд Трамп уже назначил Элизу Стефаник (Elise Stefanik), члена Республиканской партии и представительницу 21-го избирательного округа штата Нью-Йорк в Палате представителей Конгресса. Родилась 2 июля 1984 года в Олбани, штат Нью-Йорк, окончила Гарвард, получив степень в области государственного управления. Работала в администрации Джорджа Буша-младшего, занималась политическим консалтингом. Впервые избравшись в Конгресс в 2014 году, она стала там одной из самых молодых женщин.

Внешний контент

Известна своими консервативными взглядами и активной поддержкой политики Дональда Трампа. Не имея дипломатического опыта, она уже заявила, что «американское финансирование ООН должно быть подвергнуто переоценке из-за антиизраильской предвзятости этой организации». На данный момент невозможно понять, в самом ли деле такое решение будет принято, но одно можно сказать точно: на ООН, которая недавно столкнулась с острым кризисом финансовой ликвидности, такое решение окажет самое непосредственное влияние.

Перспективы международного гуманитарного права (МГП)

В 2024 году Женевские конвенции отметили свое 75-летие и этот юбилей, увы, стал поводом не для торжеств, но очередной возможностью подвести нерадостные итоги эволюции МГП за последние годы. Призванное защищать гражданское население и гражданскую материальную инфраструктуру в период ведения боевых действий, МГП продолжает массово нарушаться, прежде всего в ходе агрессии России против Украины, а также на Ближнем Востоке и во многих других регионах. По состояние на конец ноября 2024 года в 19 странах погибли более 280 работников сферы оказания гуманитарной помощи.

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Пытаясь противодействовать этой печальной тенденции расположенный в Женеве Международный комитет Красного Креста (МККК) запустил совместно с Бразилией, Китаем, Францией, Иорданией, Казахстаном и Южной Африкой глобальную инициативу, призванную поднять международное гуманитарное право до уровня политического приоритета. В рамках этой инициативы будут разработаны рекомендации по совершенствованию практик в области соблюдения международного гуманитарного права, в 2026 году эта тема будет обсуждена на специально организованной международной конференции на высшем уровне.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (справа) позирует по случаю 75-й годовщины Женевских конвенций на площади Наций перед европейской штаб-квартирой ООН в Женеве. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Со своей стороны, Швейцария, депозитарий Женевских конвенций, проведет в марте 2025 года по поручению Генеральной Ассамблеи ООН «Конференцию Высоких Договаривающихся Сторон» по соблюдению Четвертой Женевской конвенции, трактующей порядок и условия защиты гражданского населения в контексте ближневосточного урегулирования. Основной спорный вопрос конференции – прояснить сферу применимости норм 4 Женевской конвенции включая ближневосточные территории, рассматриваемые международным сообществом в качестве оккупированных Израилем.

Кризис международной системы оказания гуманитарной помощи В начале декабря в Женеве, как и каждый год, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA / УКГВ) представило свою оценку глобальной потребности в гуманитарной помощи на предстоящий 2025 год. По оценкам Управления на данный момент такая помощь требуется 305 миллионам человек во всем мире. Имея бюджет в 47 млрд долларов оно сможет оказать такую помощь только 190 миллионам человек в 33 странах. Собирать деньги на гуманитарную помощь сейчас особенно сложно. Многие ведущие страны-доноры, включая Швейцарию, вынуждены сокращать свои бюджетные расходы, экономя прежде всего на международной помощи развитию и на гуманитарной помощи.

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По состоянию на начало декабря бюджет УКГВ на 2024 год был обеспечен только на 43% от тех 50 млрд долларов США, запрошенных данной структурой на 2024 год. В конце октября 2024 года израильский парламент одобрил два закона, направленных на ограничение деятельности на территории страны Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA / БАПОР). Эти меры стали частью общей политики Израиля, направленной на пересмотр статуса палестинских беженцев и на ограничение деятельности организаций, связанных с поддержкой этой категории населения. Принятые законы предполагают запрет работы Агентства в Израиле и Иерусалиме, включая образовательные и гуманитарные программы, а также ограничение финансирования организаций, поддерживающих БАПОР.

Женева — столица миротворчества? Keystone / Salvatore Di Nolfi

По мнению израильской стороны, деятельность Агентства способствует увековечиванию конфликта. Израиль также обвиняет некоторых сотрудников БАПОР в участии в террористических атаках ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В свою очередь, представители ООН и международного сообщества выразили свою обеспокоенность этим решением, которое, по их мнению, может привести к ухудшению гуманитарной ситуации в среде палестинских беженцев. Израиль же намерен передать вопрос оказания гуманитарной помощи в Газе частным структурам, то есть по факту приватизировать процесс распределение гуманитарной помощи в Газе, так что в целом будущее БАПОР в этом палестинском анклаве находится под большим вопросом.

Новый вызов для Швейцарии

После двух лет работы в качестве непостоянного члена СБ ООН Швейцария войдет в состав Совета по правам человека, межправительственного органа ООН, учреждённого в 2006 году для укрепления и защиты прав человека во всём мире, а также для рассмотрения случаев их нарушений. СПЧ заменил Комиссию по правам человека, подвергавшуюся критике за свою недостаточную эффективность. Совет состоит из 47 государств-членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на трёхлетний срок с учётом принципа географической ротации. Штаб-квартира СПЧ находится в Женеве. Ни один из 47 членов Совета не имеет права вето, что позволяет СПЧ действовать даже в тех случаях, когда СБ ООН оказывается в тупике, например, он имел право начать расследование возможных военных преступлений, совершенных в Украине.

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Основными функциями СПЧ являются проведение универсального периодического обзора, который охватывает ситуацию с правами человека во всех странах-членах ООН, реагирование на систематические нарушения, формирование рекомендаций по улучшению ситуации с правами человека в той или иной стране. С целью выполнения своего мандата Совет использует различные механизмы, специальные доклады и расследования. Совет тесно взаимодействует с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которое оказывает ему техническую и административную поддержку. В последние годы СПЧ нередко подвергался критике за политизацию, необъективность и избирательность.

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Несмотря на это, он остаётся ключевым элементом глобальной системы защиты прав человека, предоставляя платформу для международного диалога и действий по предотвращению и устранению нарушений. В 2025 году в первые в истории СПЧ председателем Совета будет швейцарский дипломат в ранге посла Юрг Лаубер. Швейцария будет отвечать надлежащее проведение сессий этого органа, которые проходят как минимум три раза в год. Она также получит возможность предлагать кандидатов на должности специальных докладчиков и назначать экспертов, которые будут руководить расследованиями, проводимыми Советом.

Извлекая уроки из пандемии

В 2021 году страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в состав которой входят 194 государства, приняли решение начать переговоры о заключении международного договора, направленного на усиление глобальной готовности к вспышкам опасных болезней и пандемиям. Инициатива возникла в ходе оценки уроков, извлечённых из пандемии COVID-19. Основная цель такого договора заключается в создании механизма, который позволит быстрее выявлять вспышки заболеваний, обмениваться необходимой информацией и ресурсами, а также оперативно реагировать на глобальные угрозы.

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Предполагается, что документ будет учитывать вопросы финансирования, обеспечения равного доступа к медицинским средствам противодействия пандемиям, а также проблемы порядка соблюдения в международных масштабах действующих санитарных норм. Этот шаг был поддержан большинством стран ВОЗ и международными организациями в качестве элемента укрепления глобальной системы здравоохранения. В ходе консультаций и переговоров по отдельным пунктам этого документа возникли, однако, серьезные разногласия по поводу формата и страновых обязательств.

На последней Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве (высший орган ВОЗ) в мае 2024 года участникам переговоров был дан еще один год на достижение финального консенсуса. Договор должен быть принят в мае 2025 года на следующем заседании руководящего органа ВОЗ. Но пока такие вопросы, как охрана прав интеллектуальной собственности, порядок обмена информацией о патогенах и справедливый доступ к вакцинам по-прежнему остаются спорными.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.