Что такое геноцид и кто может давать такое определение?

Панорама города Джабалия (Jabaliya) на севере сектора Газа, 29 января 2025 года. По данным ООН, 92% жилых домов в этом палестинском анклаве были разрушены или повреждены. Copyright 2025, The Associated Press. All Rights Reserved

Что происходит в Газе? Наблюдаем ли мы геноцид? Или нет? Все больше экспертов утверждают, что война в Газе — это геноцид палестинского населения, однако разные страны придерживаются по этому вопросу разных мнений. Но кто и почему имеет право давать такое определение? И какие последствия будет иметь то или иное решение?

11 минут

Юридическое определение геноцида — понятия, введённого в 1944 году польско-еврейским юристом Рафаэлем Лемкиным (Raphael Lemkin), — закреплено в Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за негоВнешняя ссылка. Эта Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН вскоре после ужасов Второй мировой войны и по итогам Нюрнбергского процесса над нацистскими руководителями, признанными виновными в организации Холокоста.

Она впервые закрепила в международном праве понятие геноцида. Однако поскольку само преступление геноцида тогда ещё не было сформулировано в качестве правовой нормы, то нацистских лидеров осудили за военные преступления и преступления против мира и человечности.

В соответствии со Статьёй 2 Конвенции 1948 года «под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

убийство членов такой группы;

причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое её уничтожение;

меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую».

Кроме того, Статья 3 Конвенции предусматривает наказание за следующие действия:

заговор с целью совершения геноцида;

прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида;

покушение на совершение геноцида;

соучастие в геноциде.

Второй ключевой элемент — это наличие геноцидного умысла. То есть даже уже одно из перечисленных действий будет квалифицировано как геноцид, если оно совершается с намерением «уничтожить человеческую группу полностью или частично». «Сами действия доказать легко, а вот геноцидный умысел — нет», — поясняет Паола Гаета (Paola Gaeta), профессор международного права Женевского института международных отношений (Geneva Graduate Institute).

Показать больше

Показать больше Лучшее из контента SRG Антисемитизм в Швейцарии после 7 октября 2023 года Этот контент был опубликован на Антисемитизм в современной Швейцарии: «Вас оскорбляют, но при этом вы не имеете право показать, что вы оскорблены». Читать далее Антисемитизм в Швейцарии после 7 октября 2023 года

«Необходимо установить не только факт убийства членов группы, но и то, что цель этих убийств — именно уничтожение всей этой группы или её части, — подчёркивает Робер Колб (Robert Kolb), профессор международного права Университета Женевы (Université de Genève). — В отличие от военных преступлений и преступлений против человечности геноцид имеет предельно узкое юридическое определение. С точки зрения права он не считается более тяжким, чем другие преступления. Но в современном общественном сознании именно геноцид считается называют самым тяжким из всех мыслимых преступлений».

Кто может совершить геноцид?

Вопрос может показаться несложным, но на самом деле это не так. Например, может ли государство в юридическом смысле совершить геноцид? «Технически — нет, — отвечает Робер Колб. — Геноцид совершают не государства, а конкретные лица. Государство в таком случае нарушает Конвенцию о геноциде. Эта Конвенция обязывает государства предотвращать и наказывать геноцид. Её можно толковать так, что она возлагает на государство ещё и обязанность воздерживаться от его совершения, но в любом случае это будет квалифицировано именно как нарушение Конвенции».

Кто имеет право квалифицировать то или иное событие как геноцид?

Когда один журналист попросил президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron) высказаться в эфире телеканала TF1 применительно к событиям в Газе, тот ответил: «Политику не следует использовать этот термин (геноцид) — это дело историков, и то лишь тогда, когда настанет подходящее для этого время». «Историки могут признавать то или иное событие геноцидом, — отмечает Паола Гаета (Paola Gaeta), профессор международного права Женевского института международных отношений и развития (Geneva Graduate Institute). — Но это могут сделать и политики, и неправительственные организации, и эксперты ООН, и юристы, и суды.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Швейцария и война на Ближнем Востоке после 7 октября 2023 года Этот контент был опубликован на Швейцария, депозитарий Женевских конвенций и традиционный посредник, оказалась после 7 октября 2023 года в непростой ситуации. Читать далее Швейцария и война на Ближнем Востоке после 7 октября 2023 года

Просто у всех разные стандарты доказательств, разные временные рамки и подчас разные определения понятия „геноцид“. Сама же постановка вопроса “кто решает” некорректна, поскольку международное сообщество устроено анархично и централизованного органа в мире не существует. С точки зрения международного права каждое государство вправе делать собственные выводы. При этом странам не обязательно ждать решения Международного суда, чтобы заявить о наличии геноцида».

В самом деле, в случае с Руандой многие государства осудили массовые убийства в этой стране в качестве геноцида ещё до того, как международный трибунал официально пришел к такому же мнению. В последние годы США признали, например, что геноцид совершается в суданском регионе Дарфур и в китайской провинции Синьцзян, хотя международное правосудие эти случаи пока вообще не рассматривало. В ситуации с Газой несколько стран, включая Катар, Бразилию и Намибию, открыто заявили о геноциде. В массовом восприятии геноцид часто отождествляется с полным уничтожением того или иного народа, однако сама Конвенция не требует фактического полного уничтожения данной человеческой группы; ключевым фактором тут является именно намерение её уничтожить.

>> Преступления против человечности, военные преступления: чтобы понять, чем они отличаются друг от друга и как применяются в контексте агрессии России против Украины, прочитайте наш материал.

Показать больше

Показать больше Международная Женева Наша «методичка»: «Международное право и война против Украины» Этот контент был опубликован на Что такое «международные преступления»? Что есть «геноцид»? Имеет ли юридический смысл «Трибунал по России»? Читать далее Наша «методичка»: «Международное право и война против Украины»

Какова роль международного правосудия?

Международное правосудие также может признавать факт геноцида. При этом два основных судебных органа, способных сделать это, выполняют разные функции:

Международный суд (МС, International Court of Justice, ICJ), высший судебный орган ООН, разрешает споры между государствами;

Международный уголовный суд (МУС, International Criminal Court, ICC) — судебная инстанция, компетенцию которой признают 124 государства, рассматривает дела против физических лиц, обвиняемых в наиболее тяжких преступлениях, включая геноцид.

К ним можно добавить и специальные трибуналы, создаваемые ad hoc по отдельным сюжетам, например с целью расследования преступлений в бывшей Югославии (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) или в Руанде (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR). Если одно государство считает, что другое государство нарушает Конвенцию о геноциде, то оно вправе обратиться с иском в Международный суд. Так поступили ЮАР и Гамбия: первая обвиняет Израиль в геноциде в Газе, вторая — Мьянму в геноциде против народа рохинджа. По существу этих дел решение пока не вынесено.

Показать больше

Мнение Показать больше Права человека Почему так непросто доказать геноцид в суде? Этот контент был опубликован на Ключевым моментом при вынесении решения станет вопрос о доказанности геноцидного намерения (genocidal intent). Читать далее Почему так непросто доказать геноцид в суде?

Международный уголовный суд, который привлекает к ответственности физических лиц, а не государства, также может рассматривать дела о геноциде. Однако на сегодняшний день он ещё никого не осудил за это преступление. В конце 2024 года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (Benyamin Netanyahou) по обвинению в преступлениях против человечности и военных преступлениях — сам премьер эти обвинения оспаривает. В 2023 году аналогичный ордер был выдан в отношении президента России Владимира Путина.

Если одна страна считает, что другая нарушает Конвенцию о геноциде, она может подать иск в Международный суд ООН в Гааге, который рассматривает споры между государствами. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

До настоящего времени международное правосудие официально признало лишь три случая геноцида. Речь идёт о геноциде против народности тутси в Руанде, виновные в котором были осуждены Международным трибуналом по Руанде (ICTR); о геноциде в Сребренице, за который сербские руководители были осуждены Международным трибуналом по бывшей Югославии (ICTY); и о геноциде против народа чам и против вьетнамцев в Камбодже, виновные в котором были осуждены Чрезвычайными палатами в составе судов Камбоджи (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC).

Международный суд (ICJ) также признал факт геноцида в Сребренице, однако не возложил на Сербию ответственность за его совершение. История знает гораздо больше случаев геноцида, прежде всего тех, что произошли ещё до принятия упомянутой Конвенции, например таков геноцид армян в период Первой мировой войны. Сегодня подобные эпизоды становятся предметом острых политических споров: геноцид армян, хотя он признан многими государствами и международными организациями, до сих пор отрицается Турцией.

Читайте по теме:

Показать больше

Показать больше Все больше швейцарских евреев задумываются об эмиграции в Израиль Этот контент был опубликован на Каковы причины увеличения численности швейцарской диаспоры в Израиле? Ранее основной причиной был антисемитизм. Что изменилось с тех пор? Читать далее Все больше швейцарских евреев задумываются об эмиграции в Израиль

Могут ли национальные суды рассматривать дела о геноциде?

Да, это возможно. Судебная система государства, на территории которого было совершено преступление, может рассматривать дела о геноциде, если это предусмотрено его законодательством. Кроме того, суды третьих стран могут делать это на основании принципа универсальной юрисдикции (universal jurisdiction), который позволяет привлекать к ответственности за международные преступления, совершённые за пределами их территории. Так, в 2023 году швейцарский суд осудил бывшего полевого командира из Либерии за преступления против человечности.

Пострадавшие и их родственники проводят акцию протеста перед зданием Федерального уголовного суда Швейцарии (Bundesstrafgericht) в Беллинцоне (Bellinzona, кантон Тичино) во время процесса над бывшим министром внутренних дел Гамбии Усманом Сонко (Ousman Sonko), 8 января 2024 года. Он был признан виновным в преступлениях против человечности. Keystone / Ti-Press / Pablo Gianinazzi

Каковы возможные последствия признания факта геноцида государством или международным судом?

Согласно Конвенции 1948 года, государства обязаны предотвращать и наказывать преступление геноцида. «Если государство считает, что совершается геноцид, то оно несёт определённые обязательства, — поясняет Робер Колб. — Среди них обязанность не поддерживать государство, совершающее такие действия, то есть не предоставлять ему помощь и не оказывать содействие в совершении геноцида».

Конвенция прямо запрещает оказание помощи и содействия в совершении геноцида (aiding and abetting genocide). В случае, например, поставок оружия это означает, что они осуществляются сознательно, в ситуации осведомленности или при наличии серьёзных оснований полагать, что это оружие будет использовано для совершения геноцида. Государства также могут вводить ответные меры (санкции) в отношении страны, которую они считают нарушающей Конвенцию о геноциде.

Каковы были бы последствия решения Международного Суда (ICJ) о признании геноцида в Газе?

«В международном праве базовые юридические последствия всегда одинаковы — нарушает ли государство торговое соглашение или Конвенцию о геноциде. Оно обязано прекратить противоправное действие, воздерживаться впредь от его повторения и выплатить репарации», — поясняет Паола Гаета (Paola Gaeta). «Для государства, совершившего геноцид, этот факт становится тяжёлым бременем. Для жертв — травмой, формирующей коллективную идентичность. Так возникает исторический нарратив, который закрепляет за странами место либо на стороне жертв, либо на стороне преступников», — резюмирует эксперт.

А также:

Показать больше

Показать больше Международная Женева Украина: мир или умиротворение агрессора? Этот контент был опубликован на Каждый год в годовщину этого события подкаст Inside Geneva выпускает специальный выпуск, посвященный войне. Читать далее Украина: мир или умиротворение агрессора?

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Ален Берсе: «Россия должна ответить за свои преступления в Украине» Этот контент был опубликован на Об этом заявил новый Генсек СЕ в своем первом выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге. Читать далее Ален Берсе: «Россия должна ответить за свои преступления в Украине»