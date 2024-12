Искусственный интеллект и перспективы профтехобразования в Швейцарии

Искусственный интеллект вряд ли в обозримом будущем сможет класть кирпич или заниматься напрямую плотницкими или столярными работами. Соответственно выбирая себе профессию на будущее юноши и девушки в Швейцарии все больше предпочитают профессии, по возможности в меньшей степени подверженные риску исчезновения под натиском процесса автоматизации производства.

Сара Ибрагим

Экономика Швейцарии на всех порах входит в эпоху качественно нового экономического укладаВнешняя ссылка и данный процесс не может не отразиться на системе профессионально-технического образования. С этой системой, особенно на постсоветском пространстве, связано много предрассудков, типичен в этом смысле один из комментариев в наших социальных сетях. Пользователь Oleg Haslavsky в частности недавно написал, что тут (в Швейцарии) «если живёшь в плохом районе, то это конечно не как в парижских банльё, но никакого рая, высокого образования почти ни у кого нет, в основном на уровне ПТУ, со всеми вытекающими (последствиями), культурными и не очень…».

При всей умозрительности этого «взгляда со стороны» автор этого комментария тем не менее ухватил самую суть: в Швейцарии практически нет молодежной безработицы и преступности и именно потому, что уже в 14-15 лет молодой человек или девушка могут начать получать профессию, зарабатывать собственные деньги, приобретая менталитет полезного члена общества. Так называемая «дуальная система образования» позволяет учиться и работать, а потом, при желании, получить то самое «высокое», то есть высшее образование, с которым в советской и постсоветской традиции все ещё связаны представления о «быстром социальном лифте».

В Швейцарии «социальный лифт» закладывается уже на уровне профессионально-технического образования, которое в здешней системе не выводит человека на вечный социальный «запасной путь», но прямиком сопровождает на магистральную дорогу социального и экономического становления в качестве достойного гражданина (или гражданки). Однако вернемся к процессу «цифровизации».

Эволюция труда и системы профтехобразования

Инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ), такие, как ChatGPT, быстро и качественно меняют методы современного труда, особенно в области так называемых свободных творческих профессий. Журналистика, создание визуального контента, маркетинг — все эти сферы сейчас проходят глубокую трансформацию и переосмысление. Если ИИ способен за три секунды создать маркетинговую концепцию, то в чем теперь состоит задача маркетолога? Если раньше фрилансер сидел над черновым переводом текста неделю, то сегодня DEEPL и прочие программы делают эту работу за одну секунду. Тогда в чем заключается работа переводчика в эпоху «пятого цикла Кондратьева»?

Понятно, что для работников творческого сектора стремительное распространение так называемого генеративного ИИ часто означает снижение зарплаты, а в некоторых случаях и потерю работы, о чем мы недавно рассказывали в материале выше. С другой стороны искусственный интеллект вряд ли в обозримом будущем сможет начать класть кирпич или заниматься плотницкими или столярными работами. Соответственно выбирая себе профессию на будущее юноши и девушки в Швейцарии нередко предпочитают профессии, по возможности в меньшей степени подверженные риску исчезновения под натиском процесса автоматизации производства.

Соответствующим образом меняется и сама система профтехобразования, которая, как мы видели выше, вносит огромный вклад в обеспечение социальной и политической стабильности Швейцарии. «С момента появления таких инструментов как ChatGPT мы наблюдаем значительное снижение интереса молодых людей к ранее востребованным и популярным профессиям, например секретарь-администратор. Напротив, профессия каменщик сейчас пользуется повышенным спросом. Кроме того, генеративный ИИ не способен на эмпатию, сопереживание и человеческое общение, так что профессия медбрата и медсестры, терапевта и учителя (останутся востребованными как и раньше)».

Об этом нам рассказал Даниэль Голлер (Daniel GollerВнешняя ссылка) из «Центра исследований в области экономики образования»* (Centre for Research in Economics of Education) при Бернском университете. Международный опрос, проведенный консалтинговой компанией Deloitte, показал, что шесть из десяти молодых людей, родившихся в Швейцарии в период с 1981 по 2012 годы, рассчитывают приобрести навыки в профессиональных областях, обладающих устойчивым иммунитетом к негативным последствиям процесса автоматизации, но при этом предусматривающие наличие «уверенных пользовательских навыков в области ИИ» в сочетании с так называемыми «софт-скиллс»**.

По данным британской консалтинговой компании Lightcast, занимающейся анализом рынка труда, данная тенденция особенно заметна в таких сферах, как образование, туризм, техническое обслуживание сложных механизированных систем, информационные технологии и финансы. Поэтому-то считающаяся одной из лучших в мире система «дуального» профессионального образования, подобная швейцарской, и является столь востребованной в других странах, коль скоро она позволяет гибко идти в ногу со стремительным процессом технологических изменений, оперативно готовя трудовые кадры, отвечающие самым современным требованиям, предъявляемым рынком труда.

Как подчеркивает Даниэль Голлер, не следует удивляться тому факту, что структура профессиональных интересов и предпочтений юношей и девушек в Швейцарии претерпевает заметную эволюцию: «Они понимают, что нет смысла тратить три года жизни на обучение профессии, которую затем может заменить искусственный интеллект». Эти выводы вполне сочетаются данными портала orientation.ch, ведущим швейцарским порталом в сфере профориентации. «В таких условиях стратегически верным шагом может стать ориентация на профессии с высокой степенью иммунизации в отношении негативных сторон цифровой революции, например, в сфере здравоохранения», — подчеркивает Даниэль Голлер.

С оптимизмом смотреть на цифровую революцию

Сейчас степень востребованности профессий в этих областях быстро увеличивается еще и по причине старения населения. По данным Ассоциации рекрутинговых и кадровых агентств SwissstaffingВнешняя ссылка в будущем степень их популярности по меньшей мере удвоится. Это нам подтверждает и Мариус Остерфельд (Marius Osterfeld), руководитель отдела экономики этой Ассоциации. При этом в Швейцарии нет никакого парализующего страха перед ИИ, большинство рассматривает цифровую революцию в качестве шанса, как возможность улучшить свои карьерные перспективы, а не как угрозу. Лишь четверть молодых людей, опрошенных в рамках исследования Nahtstellenbarometer 2024Внешняя ссылка («Барометр переходного периода 2024») считает, что ИИ станет для них на рынке труда скорее преградой, чем опорой.

«Молодежь смотрит на цифровую революцию с оптимизмом, считая ИИ важным элементом будущего экономического и социального развития человечества», — говорит Мартина Муссон (Martina Mousson), политолог из НИИ изучения общественного мнения gfs.bern, который и проводил вышеуказанное исследование по поручению Госсекретариата по образованию, фундаментальным исследованиям и инновациям (Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, автономное подразделение Минэкономики страны). При этом более 40% респондентов в возрасте от 14 до 17 лет все-таки опасаются, что их профессиональные компетенции и навыки могут потерять актуальность как раз в связи с процессом цифровых инноваций.

Логичным образом в 2024 году мало кто уже хотел проходить производственную практику в офисах на должностях администраторов, секретарей или ассистенток шефа. Зато в топ-10 вошли такие профессии, как парикмахер, ассистент врача и, конкретно, стоматолога. Как говорит Мартина Муссон, делать окончательные выводы пока рано, с ней согласны и эксперты Ассоциации Kaufmännischer Verband SchweizВнешняя ссылка, объединяющей предприятия профессионально-технического образования и повышения квалификации на стыке политики, бизнеса и образования.

Они утверждают, что пока нет достаточных доказательств того, что такие инструменты, как ChatGPT, изменили наклонности молодежи в области профориентации. Официальные данные из кантонов (субъектов федерации) показывают, что интерес швейцарской молодежи к профессиональному обучению в области, в частности, розничной торговли остаётся стабильным на протяжении последних 15 лет с небольшим понижением начиная с 2016 года (до 0,9 % в год), что объясняется, впрочем, скорее демографическими изменениями.

Справиться с будущими вызовами

«Некоторые рутинные задачи, такие как бухгалтерский учет, давно уже пережили стадию автоматизации, зато сотрудники на должностях, требующих не только технических знаний, но и умения общаться с клиентами, по-прежнему остаются и будут оставаться незаменимыми». Такого мнения придерживается Мелинда Бангертер (Melinda BangerterВнешняя ссылка), руководитель отдела профессионально-технического обучения Ассоциации Kaufmännischer Verband Schweiz. Швейцарское правительство со своей стороны тоже уже предприняло ряд шагов по приведению системы профтехобразования в соответствие с потребностями рынка труда.

Цель состоит в том, чтобы еще более решительно развернуть, с учетом систем на основе искусственного интеллекта, всю систему профтехобразования, в том числе и в области делового администрирования, в сторону реальных потребностей рынка, комбинируя технические «жесткие» навыки с такими «мягкими» компетенциями, как креативность и эффективное межличностное общение. Кроме того, в будущем, в сотрудничестве с профессиональными ассоциациями и компаниями-работодателями, все государственные программы профессионального (пере)обучения будут пересматриваться по меньшей мере каждые пять лет. Тем самым швейцарская система дуального профтехобразования может и дальше оставаться устойчивой, повышая свой иммунитет по отношению к изменениям, вызванным ИИ.

Швейцария твердо намерена помочь своим «ПТУ» перейти на новый цикл экономической модернизации, тем более что только благодаря им она выгодно отличается от таких стран, как Италия, Франция или Испания, где уровень молодежной безработицы превышает 10%. Есть все основания смотреть на будущее «швейцарских ПТУ» с оптимизмом, коль скоро им и раньше удавалось вполне справляться с такими революционными вызовами как появление интернета и с такими проблемными событиями как пандемия. Оптимистично настроен и Даниэль Голлер из Бернского университета: «Генеративный ИИ не окажет какого-то существенного негативного влияния на возможности трудоустройства швейцарской молодежи. Швейцарская система профессионального образования уже сегодня вполне адекватно ориентирована на реальные потребности рынка и бизнес-компаний. Так что и с будущими вызовами она вполне будет в состоянии справиться».

Примечания:

*Экономика образования — раздел прикладной экономики, изучающий экономические аспекты сферы образования, включая спрос на образование, финансирование и предоставление образования, а также сравнительное изучение степени эффективности различных образовательных программ.

**Комплекс умений общего характера, тесно связанных с личностными качествами, так или иначе важными в профессиональной деятельности: имеются в виду навыки и форматы критического мышления, делового общения, работы в команде, а также лидерские качества, знания трудовой этики, дисциплины, чувство ответственности, знание человеческой природы.

Англоязычная оригинальная версия вышла под редакцией Сабрины Вайс и Вероники Де Вор, русскоязычная адаптированная оригинальная версия отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.