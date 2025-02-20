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Соперничество Китая и США в области ИИ: какова роль Швейцарии? 

Искусственный интеллект (ИИ) стал новым полем соперничества между США и Китаем.
Искусственный интеллект (ИИ) стал новым полем соперничества между США и Китаем. Robin van Lonkhuijsen / Keystone

Эксперт в области ИИ Бхаскар Чакраворти анализирует все более острое соперничество между США и Китаем, двумя технологическими сверхдержавами, а также возможную роль Швейцарии в мире, где искусственный интеллект играет все более важную роль.

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Я занимаюсь вопросами, связанными с влиянием новых технологий на наше общество. Осознаем ли мы весь масштаб влияния цифровой революции и ее последствий для нас и нашей жизни? Любимое хобби: свободное мышление. Мой недостаток: Я задаю сама себе слишком много вопросов.

Искусственный интеллект (ИИ) стал новым полем соперничества между США и Китаем. Запустив интеллектуальный чат-бот DeepSeek, сравнимый по производительности с ChatGPT, Китай доказал, что способен на равных конкурировать с американскими технологическими гигантами, используя при этом меньше ресурсов и добиваясь большей эффективности.

Бхаскар Чакраворти (Bhaskar Chakravorti), эксперт в области систем на основе искусственного интеллекта и декан Факультета глобального бизнеса Флетчерской высшей школы права и дипломатии (Fletcher School of Law and Diplomacy) при Университете Тафтса (Tufts University, частный университет, расположенный в городах Медфорд и Сомервилл, регион Бостон, Массачусетс, США), излагает свою точку зрения на возможные последствия этого соперничества, оценивая риск геополитической эскалации и роль, которую нейтральные страны, такие как Швейцария, могут сыграть в этом все более сложном сценарии.

Бхаскар Чакраворти (Bhaskar Chakravorti), эксперт в области систем на основе искусственного интеллекта
Бхаскар Чакраворти (Bhaskar Chakravorti), эксперт в области систем на основе искусственного интеллекта. Bhaskar Chakravorti

SWI swissinfo. Соперничество между США и Китаем в области ИИ резко обострилось в последнее время, особенно после релиза интеллектуального чат-бота DeepSeek. Насколько ожидаемо было такое развитие событий?

Бхаскар Чакраворти. Вполне ожидаемо. Все эти события последних недель не стали неожиданностью. Когда доступ к ключевым ресурсам (например, компьютерным чипам) ограничен, это неизбежно стимулирует поиск «творческих» альтернативных решений. Как говорится, голь на выдумку хитра. Что касается DeepSeek, то он возник отнюдь не на пустом месте, а стал результатом работы, ведущейся в Китае с 2023 года.

Китайский чат-бот продемонстрировал более высокую, чем американские модели, эффективность при меньших затратах, потребляя меньше вычислительной мощности и энергии. Таким образом, даже несмотря на введенные ещё администрацией Байдена экспортные ограничения на поставки полупроводников в Китай, создание передовых ИИ-систем без доступа к новейшим процессорам остаётся возможным. И это ставит под сомнение технологическое превосходство США.

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SWI. Значит ли это, что Китай уже доказал свою способность на равных конкурировать с США в гонке за лидерство в области ИИ?

Б.К. Да, Китай продемонстрировал, что может быть серьезным конкурентом США, используя как модели ИИ с открытым исходным кодом, так и собственные проприетарные разработки, которые будут применяться по всему миру. Дополнительное преимущество Китая — огромный кадровый потенциал. Страна располагает большим числом квалифицированных инженеров, кроме того, государство оказывает технологическому сектору мощную поддержку .

При этом стоит отметить, что американская технологическая индустрия также получит значительное государственное финансирование. Администрация Дональда Трампа уже объявила о намерении инвестировать в развитие искусственного интеллекта 500 миллиардов долларовВнешняя ссылка. Президент Трамп тем самым обостряет соперничество с Китаем, выводя его на новый уровень.

SWI. Можно ли ожидать эскалации соперничества между США и Китаем в сфере ИИ?

Б.К. Я думаю, что борьба за ресурсы, необходимые для разработки ИИ, будет только усиливаться. Речь идет о высокопроизводительных чипах, суперкомпьютерах, облачной инфраструктуре, доступе к большим массивам данных и привлечении лучших специалистов. Мы станем свидетелями попыток ограничить доступ конкурентов к этим ключевым ресурсам. Особое беспокойство вызывает использование ИИ в военной сфере и в вопросах национальной безопасности. Насколько надежными окажутся механизмы защиты данных?

Сможем ли мы предотвратить утечку информации, например, из США в Китай и наоборот? Это серьезный вызов. Технологии ИИ уже сами по себе способны выйти из-под контроля и нанести вред, а если за ними стоит еще и государство, то ситуация становится еще более опасной. Запад традиционно не доверяет китайским властям. Однако сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда сомнения вызывают уже и действия самого американского правительства. Это делает ситуацию опасной не только для этих двух держав, но и для всего мира.

SWI. Можно ли считать, что Китай сейчас занимает более выгодное положение, доказав, что эффективные ИИ-модели можно разрабатывать с меньшими издержками?

Б.К. Да. Китай доказал, что обладает преимуществом в эффективности: используя ограниченные ресурсы, он смог создать ИИ-систему, сравнимую с дорогостоящими американскими моделями. Кроме того, Китай опережает США в вопросах регулирования искусственного интеллекта. В Китае уже действует целостная государственная политика, тогда как в США этот вопрос остается в ведении отдельных штатов, а на федеральном уровне единого подхода нет. Конгресс так и не добился каких-либо успехов в этом направлении, ожидать тут какого-то прорываа не стоит и с приходом новой администрации.

SWI. Можно ли доверять технологиям, созданным в Китае, где всё регулируется государством?

Б.К. Это один из главных вопросов. Запад с недоверием относится к китайскому регулированию, так как ему остаются неясными принципы защиты данных, степень вмешательства государства в работу таких моделей, правила их использования. Схожие опасения мы уже видели на примере скандалов вокруг Huawei или TikTok. Китай сталкивается с проблемой доверия к бренду, и у этого недоверия есть реальные основания. Однако если китайские технологии окажутся не только дешевле, но и столь же эффективными, то пользователи вполне могут сделать выбор в их пользу, несмотря на возможные риски.

SWI. Какую роль может сыграть Швейцария? Почему США не включили ее в список стран, которым разрешены поставки передовых чипов?

Б.К. Думаю, США сделали выбор в пользу стран, чьи интересы совпадают с их стратегическими приоритетами. Швейцария, будучи нейтральным государством, не входящим в НАТО, воспринимается как страна, которая может свободно выбирать, с кем ей взаимодействовать — с США или Китаем.

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SWI. Может ли нейтралитет Швейцарии сделать ее посредником в этой технологической конфронтации?

Б.К. Швейцария могла бы сыграть ключевую роль в обеспечении доверия к цифровой экосистеме. Вполне логично рассматривать Швейцарию в качестве потенциального глобального центра доверия, учитывая ее нейтралитет и статус страны, принимающей у себя международные организации, включая ООН. Более того, в Швейцарии уже существует «Швейцарская цифровая инициатива» (Swiss Digital Initiative), разработавшая «Цифровой знак качества и доверия» (Digital Trust Label), первую в мире систему сертификации надежности цифровых сервисов.

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Однако Швейцария — не единственный претендент на эту роль. Конкуренцию ей может составить, например, Сингапур, обладающий высокоразвитой цифровой инфраструктурой и географически расположенный как раз между США и Китаем. Кроме того, Ближний Восток тоже проявляет интерес к укреплению своих позиций в технологической сфере, Дубай и Объединенные Арабские Эмираты активно развивают инициативы в области цифрового регулирования. Таким образом, Швейцарии придется выдержать серьезную конкурентную борьбу за место ведущего игрока в рамках данного процесса.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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