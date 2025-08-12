Швейцария – лаборатория роботов будущего
Помимо знаменитых швейцарских часовых мануфактур, шоколадных фабрик, фармацевтических гигантов и развитых предприятий и компаний по производству технологий, применяемых в проектах по освоению околоземного космического пространства, в Конфедерации существует и еще одна отрасль промышленности, куда менее «раскрученная» в медийном плане, но от того не менее важная — речь идет о робототехнике.
Нет, это не мастерские по производству часов с кукушкой, это самые передовые и инновационные компании, предприятия и дерзкие стартапы, благодаря которым Швейцария сейчас находится в авангарде фундаментальных и прикладных исследований в данной области. Некоторые швейцарские роботизированные системы и решения уже поступили на мировой рынок и нашли своего заинтересованного потребителя. Случайно ли это? Нет!
Страна, ранее преуспевавшая, да и сейчас лидирующая, в точной механике и электронике, просто обречена на то, чтобы развивать робототехнику, каковая является естественным шагом в развитии отечественных наукоёмких отраслей производства на стыке фундаментальной науки, бизнеса, образовательной сферы и государственных субсидий. В 2010 году при Швейцарском национальном научном венчурном фонде (SNF) был создан Национальный научно-исследовательский и инженерно-внедренческий проект в области поддержки развития роботизированных систем и оборудования NCCR RoboticsВнешняя ссылка.
Этот проект стал первым в Швейцарии форматом финансирования развития перспективных прикладных инженерных роботизированных и автоматизированных решений и технологий на базе государственно-частного партнерства. Государством в этот проект было вложено уже около 85 млн швейцарских франков. В ноябре 2022 г., по прошествии 12 лет, срок действия проекта истекает. Каковы же результаты?
Конечно, сегодня отнюдь не Швейцария ассоциируется в общественном сознании с роботами, скорее это будут Япония, Корея, Китай, США, Германия. И все-таки, несмотря на все это Конфедерация является одним из мировых лидеров в данной области, а реально действующие изделия, разработанные инновационными швейцарскими стартапами, уже появляются на мировом рынке.
Руководитель Лаборатории алгоритмов и систем машинного обучения (LASAВнешняя ссылка) при Высшей технической школе Лозанны (EPFL) Од Биллар (Aude Billard) руководит отделом робототехники в недавно созданном при этом вузе Центре NTN Innovation Booster,Внешняя ссылка который помогает распространять передовое ноу-хау и осуществлять подготовку к процессу перехода от опытных образцов к массовому процессу производства востребованных на рынке видов автоматизированной продукции.
Там, где делают лучших в мире роботов
Некоторые виды такой робототехники уже вышли на этап массового производства. Прежде всего это касается БПЛА или дронов. В данной области швейцарские производители являются одними из самых известных в мире, их дроны, во-первых, ни в чем не уступают турецким, израильским или даже иранским образцам, а во-вторых они имеют характер исключительно мирный. При этом в Швейцарии давно уже поняли, что дрон – это не просто «мопед», тарахтящий в небе.
Например, Лаборатория инженерных решений и систем на основе искусственного интеллекта при Высшей технической школе Лозанны (LISВнешняя ссылка) занимается разработкой дрона в виде… птицы. Благодаря подъемной силе крыльев такой БПЛА потребляет гораздо меньше энергии и поэтому он может находиться в воздухе значительно дольше, чем обычный дрон. Кроме того, у него имеются самые настоящие «когти», которые позволяют ему подбирать с земли предметы и цепляться за электрический контакт с целью дозарядить аккумуляторы.
Добро пожаловать в швейцарскую «Долину дронов»
Дроны — это не только игрушки. Они ещё не могут доставлять заказанные товары или спасать людей, выискивая их под завалами и руинами зданий, разрушенных например ракетными ударами. В ближайшем будущем БПЛА могут оказаться бесценным подспорьем даже в таких областях, как сельское хозяйство.
Дроны, роботы и будущее швейцарского сельского хозяйства
Инновации в сельском хозяйстве Швейцарии
Сегодня никто пока не ожидает столкнуться с роботом-андроидом, похожим на Терминатора или «репликанта» из «Бегущего по лезвию». Робот-гуманоид всё ещё остается далекой мечтой, не понятно пока также, зачем роботу нужно иметь именно человекообразную форму с руками и ногами. Тем не менее «роботизированные руки», а говоря точнее, автоматизированные и гибкие захваты-манипуляторы, имеют весьма перспективные возможности для развития и прикладного применения.
Учёным уже удалось разработать роботов, оснащенных «лапами» и «ногами», и в этом смысле особенно впечатляют американские умные машины компании Boston Dynamics. В Швейцарии пока ещё не достигли аналогичного уровня, однако один стартап в Цюрихе уже предлагает некое подобие роботизированной собаки, способной двигаться на четырех ногах в сложных условиях, например, при спасательных операциях после стихийного бедствия или ракетной бомбардировки.
Пандемия подталкивает развитие робототехники
Сами роботы ещё не в состоянии вытаскивать людей из-под завалов, тем не менее они могут многое сделать для нашего здоровья. Поэтому в рамках проекта NCCR Robotics сразу ряд программ посвящен именно применению робототехники и автоматизированных систем с ЧПУ в области медицины. Например, в Швейцарии был недавно создан экзоскелет, предназначенные для реабилитации людей с ограниченными из-за паралича возможностями. Есть уже и настоящие роботы-хирурги и роботы-учителя. Вряд ли такой робот будет вызывать родителей в школу и ставить двойки, с укором глядя в глаза нерадивому ученику.
Роботы (пока) не смогут заменить учителей
Но важным помощником человека он стать способен и гораздо быстрее, чем нам кажется. Конечно, пока ни одна система искусственного интеллекта не прошла тест Тьюринга. С другой стороны, многие критикуют этот тест, поскольку им проверяется только способность машины походить на человека, а не разумность машины вообще, этот тест неспособен оценить общий интеллект робота. Поэтому скорее всего нас ожидает этап развития отдельных прикладных решений-ассистентов, а реальный прорыв в робототехнике, похоже, совершится только с появлением квантовых компьютеров, создание которых ожидается не ранее конца 21 века.
Действительно ли искусственный интеллект настолько разумен, как мы думаем?
Если кого-то интересуют перспективы развития искусственного разума, то ему стоит ознакомиться с отдельным нашим досье на эту тему.
Швейцария, машинный интеллект и цифровая революция
