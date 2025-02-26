Колоссальный провал руководства швейцарского ВПК и МО

Предупреждения о проблемах в госкомпании Ruag звучали годами, но ни высшее руководство страны, ни Минобороны своевременных мер не предприняли. Keystone / Gian Ehrenzeller

Предупреждения о проблемах в компании Ruag звучали годами, но ни высшее политическое руководство страны, ни само Минобороны своевременных мер не предприняли. В итоге — полный управленческий хаос, подозрения в мошенничестве и многомиллионные убытки.

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Анди Мюллер (Andy Müller), телеканал SRF / портал SWI Доступно на 1 другом языке Deutsch de Das kolossale Versagen von der Ruag-Spitze bis ins VBS Оригинал Читать далее Das kolossale Versagen von der Ruag-Spitze bis ins VBS

Никто не может сегодня сказать, что он не знал о проблемах в государственной оборонной компании Ruag. Еще в 2016 году Федеральное аудиторское ведомство Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle) предупреждало, что общий порядок управления в компании уязвим для коррупции и что все внутренние регламенты, инструкции и наставления нуждаются в пересмотре. Однако с тех пор ситуация лишь постоянно ухудшалась.

В 2016 году государственное казённое предприятие Ruag подверглось кибератаке, в результате которой были похищены секретные данные, в том числе касающиеся швейцарских Вооруженных сил. В ответ Федеральный совет (кабинет министров) принял решение о разделении компании на две части. Космическое подразделение было выделено в отдельную частную структуру, а в распоряжении правительства осталась только уменьшенная госкомпания Ruag, сосредоточившаяся на производстве вооружений для армии и на техническом обслуживании техники, находящейся в распоряжении ВС Швейцарии.

«На пользу не пошло»

Скоро стало ясно, что такое разделение компании на пользу не пошло: всю систему управления пришлось перестраивать с нуля, и этот процесс очень быстро вышел из-под контроля. За последние четыре года в Ruag сменилось пять генеральных директоров и три финансовых директора, что привело к общей нестабильности и отсутствию долгосрочной стратегии. Этот управленческий хаос, вероятно, и объясняет, почему мошеннические схемы, в которых подозревается один из бывших руководителей компании, так долго оставались незамеченными.

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Новый председатель совета директоров Ruag Юрг Рётели (Jürg Rötheli) предполагает, что махинации могли носить систематический характер именно по причине общего хаоса. Иначе, по его словам, трудно себе представить, по какой причине всего лишь один сотрудник мог годами действовать в одиночку, не привлекая к себе никакого внимания. Не сработала и система контроля в Министерстве обороны (VBS). В ходе расследования, проведенного Федеральным аудиторским ведомством, выяснилось, что еще в 2019 году некий информатор сообщал федеральному советнику (министру обороны) Виоле Амхерд о подозрениях в мошенничестве.

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Со своей стороны, Ruag направила в Минобороны отчет, в котором заверяла, что у компании никаких проблем нет. Возникает вопрос: насколько тщательно Министерство обороны контролировало ситуацию? В отчетах аудиторов подчеркивается, что деятельность компании Ruag оценивалась поверхностно и без достаточной проверки фактического положения дел. Настоящее масштабное расследование Виола Амхерд инициировала только после того, как СМИ раскрыли факты сомнительных сделок с запчастями для танков.

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По мнению парламента, ответственность за происходящее в компании частично лежит и на ней. Но Виола Амхерд заявляет, что письмо с предупреждениями от информатора было адресовано не ей, а тогдашнему председателю совета директоров Ruag, а все переговоры между Минобороны и Ruag всегда тщательно фиксировались, так что, если бы что-то было, она бы точно знала.

«Взять на короткий поводок»

Так или иначе, после уже ранее прозвучавшей резкой критики со стороны парламентского Комитета по вопросам финансового надзора (Finanzaufsicht des Parlaments) в отношении семимиллиардного бюджета Минобороны Швейцарии, дело о мошенничестве в Ruag стало еще одним сильным ударом по репутации оборонного ведомства — и это всего за несколько недель до ухода Виолы Амхерд с должности министра обороны и вообще из политики.

Парламент требует усиления контроля над Ruag, компанию следует взять на «короткий поводок». Федеральный совет (кабмин) уже заказал экспертный отчет по этому вопросу. В ноябре 2024 года эксперты пришли к выводу, что с точки зрения национальной безопасности компания Ruag незаменима, но ее нынешний статус акционерного общества не соответствует стратегическим интересам страны.

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Один из возможных вариантов — полная интеграция Ruag в структуру Министерства обороны. Остается неясным, сможет ли эта инициатива получить достаточную поддержку депутатов. Очевидно одно: государству необходимо поставить собственную оборонную компанию под гораздо более жесткий контроль.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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