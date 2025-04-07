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Интимные фото на смартфоне не препятствуют его досмотру

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Конфиденциальные данные в телефоне не защищают его от досмотра органами прокуратуры: таково решение Федерального суда в Лозанне. Keystone-SDA

Конфиденциальные данные не защищают телефон от досмотра правоохранительными органами: таково решение Федерального суда в Лозанне.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Федеральный суд Швейцарии (высшая судебная инстанция страны) установил, что наличие на мобильном телефоне интимного характера фотографий или интимных видеозаписей с обнаженной натурой не препятствует проведению его досмотра в рамках уголовного расследования. По мнению суда, подобный контент является обычным явлением в современной цифровой среде и не может служить основанием для отказа в доступе к данным телефона при наличии оправданного публичного интереса.

Поводом для этого решения стало расследование, которое вела прокуратура округа Цюрих-Лиммат в отношении человека, подозреваемого во ввозе на территорию Швейцарии более семи килограммов кокаина. В рамках следственных действий было принято решение о конфискации и досмотре его мобильного телефона. Обвиняемый оспаривал законность этих действий, ссылаясь на то, что устройство содержит приватные материалы — в частности, фотографии и видеозаписи интимного характера, касающиеся его и его партнёрши. Он утверждал, что такое вмешательство нарушает его право на личную неприкосновенность.

Суд отклонил жалобу без проведения устного слушания, опубликовав свое прецедентное руководящее постановление (Leitentscheid). В своём решении суд указал, что интерес общества в эффективном расследовании тяжкого преступления перевешивает частные интересы в плане защиты конфиденциальных данных. Суд отметил, что в наше время «привычки цифрового поведения изменились», и теперь «широко известно, что смартфоны содержат множество личных и чувствительных данных». Таким образом, наличие на устройстве интимного контента не делает досмотр смартфона недопустимым с точки зрения уголовно-процессуального законодательства.

Комментарии экспертов: цифровая культура и приватные данные

Профессор Высшей школы прикладных наук Цюриха (ZHAW) Даниэль Зюсс (Daniel Süss) считает в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка, что хотя хранение интимных материалов на мобильных телефонах и смартфонах действительно имеет место, но говорить об «повсеместном распространении» такой практики преждевременно. По данным исследования JAMES Study 2024Внешняя ссылка, более 90% швейцарской молодёжи никогда не отправляли свои эротические фото или видео при помощи смартфонов.

При этом, по его мнению, такое решение суда может способствовать более осознанному отношению людей к созданию и хранению интимного контента. Даниэль Зюсс далее подчёркивает, что в конкретных случаях, как и в данном, партнёрша лица, находящегося под следствием, фактически не имеет возможности воспрепятствовать просмотру своих материалов третьими лицами, даже несмотря на отсутствие какой-либо вины.

По словам адвоката и эксперта по цифровому праву Мартина Штайгера (Martin Steiger), на международном и национальном уровне сейчас наблюдается устойчивая тенденция к расширению полномочий правоохранительных органов по доступу к данным, хранящимся на смартфонах. Так, в Швейцарии заявители на предоставление убежища могут быть обязаны предоставить правоохранительным органам доступ к своим цифровым устройствам. Правительство кантона Тургау, в свою очередь, предлагало вообще наделить органы полиции полномочиями превентивного досмотра мобильных телефонов даже при отсутствии признаков преступления или непосредственной угрозы. Это предложение было, однако, отвергнуто решением кантонального парламента.

Европейская и швейцарская судебная и нормативная практика

В 2023 году Европейский суд по правам человека признал допустимым досмотр мобильных устройствВнешняя ссылка даже в случае малозначительных правонарушений, при условии, что соответствующее решение предварительно утверждено судом. Хотя это решение не имеет обязательной силы для Швейцарии, оно отражает общую эволюцию судебной практики в Европе.

В соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством Швейцарии, органы полиции и прокуратуры вправе изъятьВнешняя ссылка для досмотра мобильный телефон, если существует подозрение в совершении уголовного преступления либо имеется угроза общественной безопасности. Однако досмотр содержимого цифрового устройства допускается только при наличии письменного ордера, выданного судом. Обвиняемый не обязан добровольно раскрывать пин-код телефона или предоставлять биометрический доступ к нему, например, по отпечатку пальца или путем технологии распознавания лица.

Использование длинного и сложного пароля и отключение системы биометрической разблокировки позволяют ограничивать возможность немедленного доступа полиции к персональным данным. Кроме того, можно ходатайствовать об опечатывании носимого цифрового устройства (Siegelung des Geräts). В этом случае досмотр возможен только после одобрения судом по итогам реализации принудительных мерам. Это позволяет стороне защиты получить время для консультации с адвокатом и подготовки своей правовой позиции.

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