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Парламент Швейцарии не увеличит помощь Украине

Национальный совет отклонил привязку помощи Украине к экономическим показателям.
Фабиан Молина (Fabian Molina). Национальный совет отклонил привязку помощи Украине к экономическим показателям. Keystone-SDA

Национальный совет отклонил привязку помощи Украине к экономическим показателям. Эта модель позволила бы объективно сопоставить объем швейцарской поддержки Украины с аналогичными расходами других стран.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Национальный совет (большая палата парламента Швейцарии) не поддержал дальнейшее увеличение помощи Украине. В среду 19 марта 2025 года он отклонил два идентичных предложения от Социал-демократической партии (SP) и «Зеленых либералов» (GLP), проголосовав 111 голосами против них (в пользу этих предложений было подано 73 голоса при 4 воздержавшихся).

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Предложения предусматривали привязку помощи Украине к экономическим показателям, прежде всего к валовому внутреннему продукту (ВВП), что позволило бы сопоставить объем швейцарской поддержки с аналогичными расходами других стран. В случае принятия такой модели гуманитарная помощь со стороны Швейцарии могла бы составить около 4,8 миллиарда франков в год.

На данный момент Федеральный совет (правительство) утвердил три пакета помощи Украине и включил 1,5 миллиарда франков в программу финансирования так называемого «международного сотрудничества», которая охватывает период до 2028 года и включает в себя поддержку как гуманитарных программ вообще в мире, так и поддержку Украины.

Уточним, что депутат от социал-демократической партии Швейцарии (SP) Фабиан Молина (Fabian Molina) и его коллега из партии «Зелёных либералов» (GLP) Корина Гредиг (Corina Gredig) предложили «в интересах самой же Швейцарии» дополнить помощь Украине «чрезвычайными расходами». Оба рассматривали свои инициативы как подтверждение приверженности Швейцарии идеи европейской солидарности. «Украина — это первая линия обороны Европы сегодня. Мы должны укрепить эту оборону», — заявил Фабиан Молина.

По его словам, новая политика администрации Трампа нанесла серьезный удар по этой линии обороны. Он отметил, что с момента вступления Дональда Трампа в должность бюджетная, гуманитарная и военная поддержка Украины уже была сокращена. Но в то время, как многие соседние страны увеличили свою помощь, Швейцария, по его мнению, этого не сделала.

Согласно данным германского Института мировой экономики, расположенного в городе Киль (IfW Kiel), Швейцария по объему экономической поддержки Украины занимает 33-е место среди 40 стран (с учетом того, что страна не поставляет оружие из-за принципа нейтралитета). В гуманитарной сфере Швейцария находится на шестом месте. Корина Гредиг подчеркнула, что нейтралитет не означает безразличия: «Тот факт, что Швейцария не может поставлять оружие, делает ее еще более ответственной за обеспечение гуманитарной поддержки». Она обратилась к депутатам с вопросом: «Как вы объясните будущим поколениям, что вы делали в 2025 году?»

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Депутат от Швейцарской народной партии (SVP) Лукас Рейманн (Lukas Reimann) из Санкт-Галлена возразил: «Если в будущем молодые люди будут сидеть здесь, а Швейцария окажется полностью в долгах и должна будет возвращать деньги, то это, наверное, будет не лучший вариант». Он добавил, что нельзя утверждать, будто Швейцария бездействует. Министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) высказался в том же духе, напомнив, что Швейцария уже выделила на поддержку Украины почти 4,4 миллиарда швейцарских франков.

Кроме того, оба рассматриваемых предложения, по его словам, были поданы два года назад и потому «устарели». «Как же ты можешь так говорить?» — довольно нервно и резко отреагировал Фабиан Молина. Он, по его словам, недавно вернулся с Украины, где, по его словам, услышал от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), что 40 % его финансирования были сокращены из-за приостановки выплат со стороны США. Кроме того, значительная часть объявленной Федеральным советом помощи еще не была полностью профинансирована.

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Иньяцио Кассис напомнил, что парламент уже выделил на восстановление Украины 1,5 миллиарда швейцарских франков из запланированных 5 миллиардов. Также ранее уже выделялась и чрезвычайная помощь: значительная часть из этих чрезвычайных 4,4 миллиарда швейцарских франков пошла на прием украинских беженцев. В итоге депутаты поддержали позицию Федерального совета и большинства профильного парламентского комитета: ходатайства Фабиана Молины и Корины Гредиг были отклонены.

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