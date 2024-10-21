Правительство снижает лимит на беспошлинные закупки за рубежом

Правительство снижает лимит на беспошлинные закупки за рубежом. Keystone-SDA

С 1 января 2025 года все те, кто любит совершать шопинг в ближнем зарубежье, смогут ввозить в страну беспошлинно и без уплаты НДС товаров для личного пользования на сумму только в 150 франков в день на человека.

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С 2025 года все те, кто любит совершать шопинг в ближнем зарубежье, смогут ввозить в страну беспошлинно и без уплаты НДС товаров для личного пользования на сумму только в 150 франков в день на человека. Федеральный совет, кабмин Швейцарии, понизил тем самым нынешний лимит в 300 франков ровно в два раза: таково было требование парламента.

Швейцария – страна дорогая и в этой стране есть традиция: ездить на закупки в ближнее более дешевое зарубежье, в Германию, Италию, Австрию, в Домодоссолу, Анси, Лёррах или Констанц. В последние годы и даже десятилетия проблема «шоппинг-туризма» была и оставалась для швейцарской розничной торговли, терявшей таким образом миллиарды, большой проблемой.

И вот теперь в будущем всем любителям «шоппинг-туризма» придется затянуть пояса потуже: Федеральный совет намерен внести в законодательство, регулирующее взимание НДС, изменения, которые будут касаться порядка освобождения от налогов импорта товаров личной потребности в небольших количествах, товаров незначительной стоимости или товаров с низкой суммой налога.

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Это означает, что с 2025 года шоппинг-туристы смогут ввозить в Швейцарию товаров для личного пользования без уплаты налогов на общую сумму лишь до 150 швейцарских франков на человека и в день. На данный момент лимит составляет 300 франков на человека в день. По мнению кабмина, следует исходить из того, что такая мера приведет к изменению потребительского поведения.

В процессе обсуждения этого постановления и межведомственного согласования его основных положений большинство кантонов (субъектов федерации) и представителей бизнеса, а также ряд политических партий, приветствовали предложенное снижение лимитов на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования. На это указывает Федеральный совет.

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Тем не менее информацией о количестве дополнительных таможенных проверок, которые могут стать необходимыми для того, чтобы отследить весь товаропоток, правительство не располагает. Количественно оценить дополнительные доходы казны кабинет также не может. Парламентский комитет Совета кантонов по вопросам экономики вообще предлагал снизить порог до 100 франков, но такая овчинка, по мнению Федерального совета, в буквальном смысле не стоила бы выделки.

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Кстати, уже сейчас частные лица могут пользоваться мобильным приложением таможенного оформления ввозимых товаров QuickZollВнешняя ссылка, с тем чтобы самостоятельно декларировать свои товары и оплачивать таможенную пошлину сразу в приложении. В каждом таком случае взимается стандартная ставка НДС, составляющая в настоящее время 8,1%. Однако тот, кто хотел бы заплатить таможенную пошлину за товары повседневного спроса сверх лимита по сниженной ставке, должен будет обратиться лично при пересечении границы, например, на КПП Вайль-ам-Райн, в окошко таможенного ведомства.

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