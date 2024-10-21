Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

Правительство снижает лимит на беспошлинные закупки за рубежом

Правительство снижает лимит на беспошлинные закупки за рубежом
Правительство снижает лимит на беспошлинные закупки за рубежом. Keystone-SDA

С 1 января 2025 года все те, кто любит совершать шопинг в ближнем зарубежье, смогут ввозить в страну беспошлинно и без уплаты НДС товаров для личного пользования на сумму только в 150 франков в день на человека.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

С 2025 года все те, кто любит совершать шопинг в ближнем зарубежье, смогут ввозить в страну беспошлинно и без уплаты НДС товаров для личного пользования на сумму только в 150 франков в день на человека. Федеральный совет, кабмин Швейцарии, понизил тем самым нынешний лимит в 300 франков ровно в два раза: таково было требование парламента.

Швейцария – страна дорогая и в этой стране есть традиция: ездить на закупки в ближнее более дешевое зарубежье, в Германию, Италию, Австрию, в Домодоссолу, Анси, Лёррах или Констанц. В последние годы и даже десятилетия проблема «шоппинг-туризма» была и оставалась для швейцарской розничной торговли, терявшей таким образом миллиарды, большой проблемой.

И вот теперь в будущем всем любителям «шоппинг-туризма» придется затянуть пояса потуже: Федеральный совет намерен внести в законодательство, регулирующее взимание НДС, изменения, которые будут касаться порядка освобождения от налогов импорта товаров личной потребности в небольших количествах, товаров незначительной стоимости или товаров с низкой суммой налога.

Показать больше
Clients à la caisse d un supermarché de hard-discount

Показать больше

Швейцария и шок инфляции: какова ситуация с ценами и тарифами?

Этот контент был опубликован на Швейцарцы тоже плачут? Насколько серьёзными для швейцарцев могут стать последствия нынешней инфляции?

Читать далее Швейцария и шок инфляции: какова ситуация с ценами и тарифами?

Это означает, что с 2025 года шоппинг-туристы смогут ввозить в Швейцарию товаров для личного пользования без уплаты налогов на общую сумму лишь до 150 швейцарских франков на человека и в день. На данный момент лимит составляет 300 франков на человека в день. По мнению кабмина, следует исходить из того, что такая мера приведет к изменению потребительского поведения.

В процессе обсуждения этого постановления и межведомственного согласования его основных положений большинство кантонов (субъектов федерации) и представителей бизнеса, а также ряд политических партий, приветствовали предложенное снижение лимитов на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования. На это указывает Федеральный совет.

Показать больше
Wallet

Показать больше

Стоимость жизни в Швейцарии ударит по кошелькам

Этот контент был опубликован на Многие швейцарцы ожидают, что по итогам 2023 года они окажутся менее состоятельными, чем год назад.

Читать далее Стоимость жизни в Швейцарии ударит по кошелькам

Тем не менее информацией о количестве дополнительных таможенных проверок, которые могут стать необходимыми для того, чтобы отследить весь товаропоток, правительство не располагает. Количественно оценить дополнительные доходы казны кабинет также не может. Парламентский комитет Совета кантонов по вопросам экономики вообще предлагал снизить порог до 100 франков, но такая овчинка, по мнению Федерального совета, в буквальном смысле не стоила бы выделки.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Кстати, уже сейчас частные лица могут пользоваться мобильным приложением таможенного оформления ввозимых товаров QuickZollВнешняя ссылка, с тем чтобы самостоятельно декларировать свои товары и оплачивать таможенную пошлину сразу в приложении. В каждом таком случае взимается стандартная ставка НДС, составляющая в настоящее время 8,1%. Однако тот, кто хотел бы заплатить таможенную пошлину за товары повседневного спроса сверх лимита по сниженной ставке, должен будет обратиться лично при пересечении границы, например, на КПП Вайль-ам-Райн, в окошко таможенного ведомства.

Показать больше
Autoschlange am Zoll in Basel

Показать больше

Швейцарский шоппинг-туризм как политическая проблема

Этот контент был опубликован на Швейцарские приграничные города страдают от шоппинг-туризма в сопредельные страны, а потому они требуют от правительства Швейцарии вмешаться.

Читать далее Швейцарский шоппинг-туризм как политическая проблема

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Архивные материалы
Ведёт: Сара Ибрагим

Искусственный интеллект: шанс или угроза?

Что ожидает рынок труда в связи с ИИ вообще, и как в частности будут работать скоро люди творческих, «свободных» профессий в частности?

эти дебаты были завершены и закрыты, но Вы можете и дальше читать комментарии к ним
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
232 Отметки «мне нравится»
160 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
74 Отметки «мне нравится»
62 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Число беженцев из Украины, ищущих защиты в Швейцарии, сокращается, но доля мужчин увеличивается: газета SonntagsZeitung.

Показать больше

Доля украинских мужчин, ищущих убежища в Швейцарии, увеличилась

Этот контент был опубликован на Число беженцев из Украины, ищущих защиты в Швейцарии, сокращается, но доля мужчин увеличивается: газета SonntagsZeitung.

Читать далее Доля украинских мужчин, ищущих убежища в Швейцарии, увеличилась
Швейцарский музей демонстрирует часы 17 века, созданные для страдавшего бессонницей Папы Римского Александра VII.

Показать больше

Бесшумные часы для Папы Римского выставлены в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцарский музей демонстрирует часы 17 века, созданные для страдавшего бессонницей Папы Римского Александра VII.

Читать далее Бесшумные часы для Папы Римского выставлены в Швейцарии
Петер Вагнер (Peter Wagner), директор Службы инструментов внешней политики (Foreign Policy Instruments, FPI) Европейской Комиссии.

Показать больше

Гуманитарное разминирование в Украине: приоритет Европы

Этот контент был опубликован на Вопрос гуманитарного разминирования в Украине должен постоянно находиться в списке европейских приоритетов.

Читать далее Гуманитарное разминирование в Украине: приоритет Европы
Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая». Об этом заявил Тобиас Привителли, директор женевского «Международного Центра гуманитарного разминирования» в интервью агентству Keystone-SDA.

Показать больше

Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая»

Этот контент был опубликован на Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая». Об этом заявил Тобиас Привителли, директор женевского «Международного Центра гуманитарного разминирования» в интервью агентству Keystone-SDA.

Читать далее Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая»
Швейцария стала 15-й страной, присоединившейся к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield.

Показать больше

Швейцария подписала декларацию о присоединении к Sky Shield

Этот контент был опубликован на Швейцария стала 15-й страной, присоединившейся к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield.

Читать далее Швейцария подписала декларацию о присоединении к Sky Shield
В присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля (Денис Анатолійович Шмигаль) и представителей десятков других стран мира Виола Амхерд указала, что мы полны решимости продолжать вносить свой вклад (в дело разминирования).

Показать больше

Швейцария поставит Украине три машины разминирования

Этот контент был опубликован на Швейцария поставит Украине три машины разминирования. Об этом президент страны Виола Амхерд заявила на Лозаннской Конференции по разминированию Украины.

Читать далее Швейцария поставит Украине три машины разминирования
Противоядие от отравления бледной поганкой или зелёным мухомором в настоящее время в Швейцарии в дефиците.

Показать больше

Швейцария испытывает дефицит средства от отравления грибами

Этот контент был опубликован на Противоядие от отравления бледной поганкой или зелёным мухомором в настоящее время в Швейцарии в дефиците.

Читать далее Швейцария испытывает дефицит средства от отравления грибами
Швейцарские бизнес-компании по-прежнему охотно принимают от клиентов оплату наличными, а вот операторы линий общественного транспорта очень хотели бы ограничить использование наличных денег.

Показать больше

Швейцарский бизнес не отказывается от наличных

Этот контент был опубликован на А вот операторы линий общественного транспорта очень хотели бы ограничить использование наличных денег.

Читать далее Швейцарский бизнес не отказывается от наличных
Экономисты UBS, крупнейшего банка Швейцарии, скорректировали в сторону понижения прогнозы роста экономики Швейцарии в следующем 2025 году.

Показать больше

Банк UBS скорректировал прогнозы роста швейцарской экономики

Этот контент был опубликован на Экономисты UBS, крупнейшего банка Швейцарии, скорректировали в сторону понижения прогнозы роста экономики Швейцарии в следующем 2025 году.

Читать далее Банк UBS скорректировал прогнозы роста швейцарской экономики

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
70,1% швейцарских туристов путешествуют в Италии на автомобиле (+19,6% по сравнению с 2022 г.). Также наблюдается значительный рост авиаперелетов, которые выбрали 16,3% отдыхающих (+30,3%).

Показать больше

Швейцарским туристам нравится отдыхать в Италии

Этот контент был опубликован на В 2024 году о том, что летом на отдых они собираются отправиться за рубеж, заявили 73% опрошенных. А куда именно?

Читать далее Швейцарским туристам нравится отдыхать в Италии
туристы

Показать больше

Швейцария становится Меккой для туристов из исламских стран

Этот контент был опубликован на В рейтинге «Глобальный индекс исламского туризма» (Global Muslim Travel Index) за 2018 год Швейцария находится на почётном 11-месте.

Читать далее Швейцария становится Меккой для туристов из исламских стран
Schweizer Shopper lassen sich im Einkaufszentrum Lago in der deutschen Grenzstadt Konstanz die Mehrwertsteuer rückerstatten

Показать больше

Швейцарцы любят шопинг в ближнем зарубежье

Этот контент был опубликован на Высокие розничные цены в Швейцарии заставляют даже высших швейцарских политиков закупаться за рубежом. Что делать? Можно ли исправить ситуацию?

Читать далее Швейцарцы любят шопинг в ближнем зарубежье

Показать больше

Опасна ли свободная торговля для швейцарских аграриев?

Этот контент был опубликован на Как отразится на швейцарском сельхозпроизводстве возможная отмена защитных таможенных пошлин на ввоз аграрной продукции из США и ЕС?

Читать далее Опасна ли свободная торговля для швейцарских аграриев?

Показать больше

Почему в Швейцарии всё так дорого?

Этот контент был опубликован на Поход в швейцарский магазин или ресторан может стать шоком самое позднее в момент оплаты счета. Почему же Швейцария такая дорогая страна?

Читать далее Почему в Швейцарии всё так дорого?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR