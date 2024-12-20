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Национальная политика

Референдум 9 февраля 2025 года: негодное решение реальной проблемы

Опрос накануне референдума 9 февраля 2025 года: проблема есть, никто не спорит, но ее решение признано негодным.
Опрос накануне референдума 9 февраля 2025 года: проблема есть, никто не спорит, но ее решение признано негодным. Keystone

Год 2025 с точки зрения прямой демократии на федеральном уровне начнется ни шатко, ни валко: очередная экологическая инициатива под названием «За ответственную экономику, не выходящую за границы возможностей планеты / Инициатива по экологической ответственности», выдвинутая молодежной организацией партии «Зелёные» (GPS), особенного энтузиазма ни у кого не вызывает. Согласно первому опросу общественного мнения, проведенного по заказу медиахолдинга SRG, инициативу ждет неминуемое поражение.

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Журналистка из Берна, я больше всего интересуюсь сюжетами из человеческой жизни, но также политикой и социальными сетями. Раньше я работала в региональных СМИ: в газете Journal du Jura и на радиостанции Radio Jura bernois. 

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Год 2025 с точки зрения прямой демократии на федеральном уровне начнется ни шатко, ни валко: очередная экологическая инициатива под названием «За ответственную экономику, не выходящую за границы возможностей планеты / Инициатива по экологической ответственности», выдвинутая молодежной организацией партии «Зелёные» (GPS), особенного энтузиазма ни у кого не вызывает.

По данным первого опроса, проведенного НИИ изучения общественного мнения gfs.bern, за два месяца до референдума 9 февраля 2025 г. относительное большинство (49%) выступает против этой инициативы, за нее проголосовали бы 45%, 6% не определились. Предложение от молодежной организации партии «Зелёные» (GPS) не находит отклика и у большинства швейцарской диаспоры за рубежом.

Внешний контент

Среди постоянно за границей проживающих швейцарцев 48% поддерживают инициативу, 47% выступают против, 5% еще не определились. Поддерживают ее в целом только левые избиратели и базис «Партии Зелёных либералов» (GLP), тогда как правые и центристские силы её однозначно отвергают. Женщины поддерживают предложение (большинство в 56%), в то время как мужчины отвергают инициативу (большинство 59%).

«Этот расклад сил в целом соответствует установившейся тенденции: женщины, как правило, склонны активнее выступать в защиту окружающей среды», — комментирует результаты опроса Мартина Муссон, политолог из НИИ gfs.bern. Поддерживает инициативу и большинство молодых людей, возможно, это связано с тем, что инициатива как раз и была выдвинута молодежной секцией партии «Зелёных».

Подробнее об этой инициативе вы можете прочитать в нашей статье ниже по ссылке:

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На референдуме 9 февраля 2025 года Швейцария проголосует по «Инициативе об экологической ответственности»

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Экономика и экология на референдуме в Швейцарии в феврале

Этот контент был опубликован на На референдуме 9 февраля 2025 года Швейцария проголосует по «Инициативе об экологической ответственности»

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Следует учитывать, что большинство граждан признает необходимость защиты окружающей среды. Две трети опрошенных НИИ gfs.bern считают, что мы ресурсы завтрашнего дня растрачиваем уже сегодня и тем самым ставим под угрозу наше существование. Однако столь же многие считают, что реализация духа и буквы инициативы стенает частью проблемы, а не частью решения. В частности, многие опасаются дополнительного увеличения розничных цен и, соответственно, стоимости жизни.

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А это как прямо противоречит тексту инициативы, которая хотела бы предписать властям не принимать никаких мер, ведущих к усилению степени социальной несправедливости. «Проблема всеми признана, но такое решение не представляется людям убедительным. Сроки и запреты, предписанные инициативой, кажутся им слишком жесткими», — анализирует Мартина Муссон. Она отмечает, что обычно в стране чем ближе дата голосования, тем слабее становится поддержка данного законопроекта или данной инициативы, что явно указывает на то, что 9 февраля 2025 года инициативу «Молодых зелёных» ожидает оглушительный провал.

Сработать против инициативы может еще и тот факт, что она станет единственным вопросом, который будет поставлен в тот день на голосование на федеральном уровне. Как считает Мартина Муссон, когда на федеральный референдум выносится только один вопрос, как правило, падает и явка. В рамках опроса НИИ gfs.bern опросил 18 845 избирателей, опрос проходил со 2 по 16 декабря 2024 года. Статистическая погрешность составляет +/- 2,8 процентных пункта.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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