Семь прорех в стене швейцарской крепости

В каком состоянии находятся швейцарские Вооруженные силы? Долгое время ответ на этот вопрос был предсказуем и зависел от политической ориентации говорящего. Левые считали оборонные структуры Швейцарии устаревшими и неэффективными. Правые, напротив, превозносили их возможности, одновременно раз за разом составляя списки дорогостоящих закупок. Сегодня оба политических лагеря в основном согласны: состояние швейцарской армии не соответствует современным требованиям. Нервозная неопределенность, вызванная войной России против Украины, привела к необходимости повышения степени обороноспособности страны.

Парламент уже одобрил увеличение военных ассигнований, к 2032 году на нужды обороны будет выделяться 1% от валового внутреннего продукта. Однако собственно боевая мощь швейцарских Вооруженных сил остается их давней проблемой. Более того, к этой проблеме теперь добавились и новые. Политики и эксперты в области безопасности выявили целый ряд проблемных зон, корни которых уходят далеко в прошлое и которые теперь взаимно усиливают друг друга. Тревогу бьет и орган финансового надзора, швейцарское Федеральное аудиторское Ведомство (Eidg. Finanzkontrolle): многие запланированные проекты в армии буксуют и никак не хотят продвигаться вперед.

Федеральный департамент / Министерство обороны, защиты населения и спорта (VBS), в котором работает 12 500 сотрудников и бюджет которого на период до 2028 года составляет 30 млрд франков, является одной из крупнейших структур в системе швейцарских федеральных органов власти. Но столь же велики и проблемы, с которыми после отставки нынешней министра обороны Виолы Амхерд придется столкнуться новому руководству министерства.

Его ожидают по меньшей мере семь крупных «строительных площадок».

На протяжении последних десятилетий швейцарские Вооруженные силы вынуждены были постоянно адаптироваться к актуальным угрозам, неоднократно принимая все новые и новые стратегии своего развития. Такие целевые концепции были необходимы не только для оптимизации режима работы всего оборонного аппарата, но и для того, чтобы иметь возможность объяснить населению и военнослужащим смысл и цель значительных бюджетных расходов. Например, программа реформ «Армия-95» позволила приспособить армию страны к потребностям гражданского общества в эпоху сразу после падения Берлинской стены. В 2004 году программа «Армия-21» сократила численность Вооруженных сил, высвободив ресурсы на развитие новых цифровых технологий.

Последняя крупная военная реформа, направленная на «дальнейшее развитие армии», была начата в 2010 году. Однако с тех пор геополитическая ситуация изменилась коренным образом, а четко сформулированной миссии Вооруженных сил так и не появилось. Сегодня, в условиях агрессивной войны России против Украины, смысл и предназначение армии наконец-то обретают конкретные контуры, но швейцарская система обороны сталкивается с новыми вызовами и пока не может найти на них адекватные ответы. Гибридные войны, стремительное развитие цифровых технологий и возвращение на поле боя бронетанковых войск, ответом на что стало развитие армады FPV-дронов — все эти новые аспекты требуют коренного пересмотра самого подхода к оборонным вопросам.

«У нас есть огромный список пожеланий. Но, для того чтобы расставить приоритеты, нам нужна новая стратегия», — говорит депутат Национального совета от социалистов (SP) Приска Зайлер Граф (Priska Seiler Graf), председатель Комитета большой палаты парламента по политике безопасности. Вернер Зальцманн (Werner Salzmann), депутат Совета кантонов от Швейцарской народной партии (SVP) добавляет: «Наш приоритет сейчас — это обороноспособность Швейцарии во всех сферах. Однако Федеральный совет до сих пор не представил нам общей концепции обороны, которая включала бы в себя такие аспекты, как структура армии, модель воинской службы, порядок организации военной учебы и логистики. Какова оптимальная численность войск? Все это должно быть учтено в новой концепции».

Новая концепция военного строительства также должна учитывать вопросы гражданской обороны, киберзащиты, организации разведывательной службы и разработку порядка взаимодействия федерального центра с кантонами (субъектами федерации). Когда нынешнюю министра обороны Виолу Амхерд спрашивали о том, как обстоят дела с разработкой новой концепции, она ссылалась на Schwarze Buch Verteidigung («Черную книгу обороныВнешняя ссылка»), опубликованную в 2023 году. Однако парламенту этого показалось недостаточноВнешняя ссылка. В декабре 2024 года он поручил Федеральному совету разработать «образ желаемой в будущем обороноспособной армии». Оба политика — Приска Зайлер Граф и Вернер Зальцманн — убеждены, что последовательная и ясная стратегия сейчас крайне необходима стране и армии, особенно с учетом того, что в ближайшее время избирателям предстоит высказаться на референдуме, в том числе, по вопросам военных ассигнований, а также возможной корректировки системы обязательной военной службы по призыву.

Большинство военных экспертов сходятся во мнении, что в будущем противовоздушная оборона будет играть ещё более важную роль, чем сейчас. В настоящее время именно нападение с воздуха рассматривается в Швейцарии в качестве наиболее реалистичного сценария. Однако именно в воздушном пространстве Швейцария и демонстрирует особую уязвимость, поскольку две ключевые системы обороны воздушного пространства — парк истребителей и система ПВО — находятся в состоянии коренной, и весьма затянувшейся, модернизации.

Престарелые истребители F/A-18, которые стоят на вооружении ВВС страны уже четверть века, сейчас проходят очередную программу технического переоснащения, сроки которой пришлось продлить из-за постоянных технических осложнений. В результате из 30 швейцарских F/A-18 в строю в течение последних лет находится лишь около дюжины. Наблюдение за воздушным пространством остается еще одним слабым местом швейцарской обороны. Современный комплекс ПВО всё ещё находится в стадии разработки, и этот процесс продвигается очень медленно.

Этот контент был опубликован на A failure to integrate French air surveillance systems in Switzerland could result in an airspace defence blackout

Недавно парламент поручил Ведомству материально-технического снабжения армии Armasuisse, заказать новые ракеты типа «земля-воздух», способные сбивать беспилотники. Заказ был одобрен по ускоренной процедуре, но пока Armasuisse даже не выбрало производителя этих ракет. «Мы предполагаем, что новая система ПВО будет доступна к концу 2020-х годов», — сообщил недавно представитель Armasuisse Кай-Гуннар Зиверт (Kaj-Gunnar Sievert). Еще одна «бесконечная история» связана с новыми истребителями 5-го поколения F-35. Поставка первых самолетов запланирована на 2028 год, однако нынешняя напряженная ситуация в области безопасности в мире может привести к задержкам.

«Спрос на эти самолеты высок, существует реальный риск срыва сроков поставки», — предупреждает Вернер Зальцманн. К тому же Швейцария получит последнюю, ещё не до конца отработанную модель F-35 с новым двигателем. Программное и аппаратное обеспечение этого самолета придется уже в самой Швейцарии модернизировать аж по 75 направлениям. Но даже без этих обновлений новый F-35 уже заработал себе репутацию в качестве машины, чрезвычайно дорогой в обслуживании. «Нас наверняка ждут неприятные сюрпризы», — опасается Приска Зайлер Граф.

В последние недели тревогу в связи с проблемами в оборонной сфере забили сразу два ключевых швейцарских финансовых ведомства — Парламентская финансовая делегация (Finanzdelegation des Parlaments) и Федеральное аудиторское Ведомство Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle). В декабре 2024 года Парламентская Финансовая делегация направила министру обороны Виоле Амхерд письмо, в котором была выражена обеспокоенность тем, что ряд закупочных проектов общим объемом в 19 млрд страдает от «задержек, увеличивающихся рисков и недостаточных ресурсов». «Мы ожидаем, что МО усилит надзор и контроль (за системой закупок)», — заявил председатель Финансовой делегации Ларс Гуггисберг (Lars Guggisberg) в эфире телеканала SRF.

В середине января Федеральное аудиторское ведомство подвергло резкой критике проект закупки разведывательных беспилотников стоимостью в 300 миллионов франков. Израильский беспилотник «Гермес 900» должен был быть подвергнут «гельветизации» — дорогостоящей адаптации к специфическим требованиям Швейцарии: например, этот БПЛА должен быть способным летать над горами, что потребовало установки дизельного двигателя и системы антиобледенения. Однако именно оба эти элемента уже несколько лет и доставляют техникам массу проблем.

Швейцария также требует доработки автоматической радарной системы этого БПЛА, предотвращающей столкновение беспилотников, например, с парапланами. Итог оказался неутешительным: первый поставленный беспилотник сейчас все ещё находится на земле. И если он и будет задействован, то только в сопровождении вертолета. Такого рода закупки также сопровождаются значительными задержками и постоянными дополнительными тратами. Например, стоимость необходимого радиооборудования увеличилась на 50 миллионов франков сверх запланированного бюджета.

В связи с этими проблемами руководство соцпартии (SP) уже призвало пересмотреть ранее утвержденную парламентом сумму средств, выделенных на оборону. «Вообще не ясно, способна ли армия грамотно распоряжаться финансами», — заявили представители этой партии.

В настоящее время в Швейцарии разрабатываются сразу 22 так называемых «ключевых проекта в области цифровой трансформации». Эти проекты представляют собой стратегически важные, многомиллионные и крайне сложные инициативы, нацеленные на перевод самых разных сфер общества и власти на цифровые рельсы. Девять из этих 22 проектов находятся в ведении Министерства обороны, их совокупная стоимость составляет 19 миллиардов франков. Однако практически ни один из них не реализуется по плану. «Мы говорим о семи проектах, которые вызывают у нас серьёзное беспокойство», — заявил «шеф армии» Томас Зюссли в интервью газете NZZ. Наряду с воздушным пространством цифровая инфраструктура является второй «ахиллесовой пятой» швейцарской обороны.

Военный эксперт Мауро Мантовани считает, что именно сюда и нужно выделять ресурсы в приоритетном порядке. «Тщательный анализ вероятных угроз, вероятно, показал бы, что именно воздушное и киберпространство требуют от нас первоочередного внимания», — пишет он в своей гостевой статье, опубликованной в газете NZZ. Центральным элементом всех этих «цифровых реформ» является разработка специализированной операционной системы, которую называют «Windows для Вооружённых сил». По данным телеканала SRF этот проект под названием «Новая цифровая платформа» (Neue Digitalisierungsplattform NDP) разрабатывается уже 10 лет. Требования к этой системе чрезвычайно жесткие.

Она должна в качестве цифровой сети охватывать все аспекты действий швейцарских Вооружённых сил на земле, в воздухе, в космосе, в киберпространстве, в электромагнитном и информационном пространствах. Кроме того, с этой платформой быть интегрированы все системы вооружений. Платформа должна поддерживать обработку больших объемов данных и работать с применением систем на основе искусственного интеллекта. Ещё одно требование — все данные должны храниться исключительно в Швейцарии на защищённых серверах, не зависящих от внешних энергосистем. Однако реализация проекта сталкивается с многочисленными проблемами. По мнению парламентских финансовых аудиторов «проект находится под угрозой срыва».

«Добиться в рамках этих проектов успеха крайне сложно», — признаёт Томас Зюссли. Ирония судьбы: сам Томас Зюссли был назначен на должность «шефа армии» как раз в качестве специалиста по информационным бизнес-технологиям. Однако, по словам критиков, ситуация с ИТ-проектами полностью вышла у него из-под контроля. Президент парламентской Финансовой делегации Петер Хегглин говорит, что под угрозой срыва находятся и другие ключевые проекты Министерства обороны, например проект по замене систем мобильных телекоммуникаций стоимостью 2 млрд франков. Он уже весьма сильно отстаёт от графика. Новая сетевая структура управления войсками стоимостью в 1 миллиард также столкнулась с задержками, а программа по переводу всей армейской логистики на новое программное обеспечение вообще была свёрнута.

После нападения России на Украину Швейцария оказалась в непростой ситуации, вот уже три года на неё оказывается значительное давление со стороны международного сообщества. В 2023 году посол США Скотт Миллер охарактеризовал её позицию следующими словами: «НАТО — это, так сказать, пончик, а Швейцария — дырка в его середине». Этим он хотел подчеркнуть, что Швейцария пользуется защитой окружающих её стран НАТО, но сама не вносит никакого вклада в укрепление европейской безопасности. Более того, Швейцария, по его мнению, не способна эффективно защитить даже сама себя. Под руководством министра обороны Виолы Амхерд страна предприняла несколько значимых внешнеполитических шагов во исправление ситуации.

Швейцария выразила заинтересованность в участии в оборонной инициативе ЕС Pesco (Permanent Structured Cooperation — Постоянное структурированное сотрудничество). Кроме того, было принято решение о присоединении к европейской системе противовоздушной обороны Sky Shield. Эти шаги вызвали ожесточённые споры внутри страны. Правая Швейцарская народная партия (SVP) — крупнейшая политическая сила страны — категорически выступает против любых форм сближения с иностранными государствами и альянсами, считая это угрозой швейцарскому нейтралитету. Для SVP приемлемо только минимальное сотрудничество, такое как координация усилий в области кибербезопасности или, в случае необходимости, синхронизация работы Военно-воздушных сил и систем противовоздушной обороны.

«Оборона Швейцарии должна быть трансграничной», — подчёркивает Вернер Зальцманн, депутат Совета кантонов от SVP. Однако он категорически исключает любое сотрудничество с НАТО, включая совместные военные учения. «Нейтралитет всегда защищал нас. Он также является частью швейцарской оборонной концепции», — добавляет Вернер Зальцманн. Тем не менее, объективно «особый путь» Швейцарии в области обороны несёт в себе риск изоляции.

«С учётом нейтралитета Швейцарии возникает вопрос: какой интерес у НАТО помогать развитой процветающей стране, которая продолжает прикладывать минимальные усилия в области обороны и даже отказывается защищать сама себя в чрезвычайной ситуации?» — задаётся вопросом Мауро Мантовани. С учётом текущей геополитической ситуации давление со стороны НАТО и ЕС на Швейцарию с целью её более активного участия в европейской системе безопасности вряд ли ослабнет. Новому главе Министерства обороны придётся, поэтому, не только разрабатывать долгосрочные стратегии, но и строить мосты между внутри- и внешнеполитическими интересами.

С одной стороны, ему необходимо будет убедить швейцарское население в необходимости более тесного сотрудничества с зарубежными партнёрами в области безопасности. С другой стороны, он должен будет донести до внешних союзников понимание сути швейцарского нейтралитета и его важности самосознания швейцарцев. Эти задачи особенно актуальны в преддверии возможного всенародного референдума, инициированного SVP. Партия предлагает закрепить нейтралитет страны в Конституции, что, в случае положительного решения избирателей, фактически исключит любые формы сотрудничества Швейцарии с НАТО.

Проблема нехватки квалифицированных кадров остро стоит и перед швейцарским оборонным ведомством. Ключевые сотрудники всё чаще уходят с госслужбы в частный сектор, заполнение вакантных позиций занимает значительное время. Швейцарская разведывательная служба NDB уже заявила о необходимости заполнить 150 вакансий, при этом, как сообщают СМИ, реорганизация всей структуры службы разведки приводит к сбоям в её работе. Наибольшую обеспокоенность вызывает демографическая ситуация. «Согласно прогнозам, в 2030 годах мы уже не сможем обеспечивать армию в каждый момент времени 100 000 человек, необходимыми для несения службы», — отмечает один из экспертов.

