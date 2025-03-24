Швейцария расширяет оборонное сотрудничество с НАТО

Швейцарское правительство одобрило участие страны в проекте, реализуемом Агентством НАТО по технической поддержке и закупкам (NSPA). Keystone-SDA

Швейцарское правительство одобрило участие страны в проекте, реализуемом Агентством НАТО по технической поддержке и закупкам (NATO Support and Procurement Agency NSPA). Это решение отражает стремление Швейцарии укрепить собственную безопасность на фоне растущей нестабильности в Европе в ситуации российской агрессии против Украины.

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Согласно пресс-релизу, опубликованному в пятницу 21 марта 2025 года, участие в этом проекте направлено на повышение боеспособности систем ПВО класса «земля-воздух», находящихся на вооружении армии Швейцарии и на обеспечение устойчивого доступа страны к запасным частям. В рамках этого соглашения швейцарские промышленные компании смогут участвовать в тендерах NSPA, что также усилит швейцарский оборонно-промышленный потенциал.

Федеральный совет подчеркнул, что рассматривает возможность и дальнейших форматов сотрудничества с агентством НАТО. Правительство заявляет при этом, что участие в проекте NSPA PATRIOT SP не противоречит нейтральному статусу Швейцарии. Берн имеет право выйти из программы в случае, если одна из стран-участниц окажется вовлечённой в международный вооружённый конфликт.

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Это уже третье по счету официальное решение об участии Швейцарии в проектах под эгидой NSPA. Оно принято на фоне усиливающейся гонки вооружений в Европе, вызванной опасениями по поводу ослабления американского присутствия в ситуации продолжающейся угрозы со стороны России. На прошлой неделе Швейцария также объявила о расширении оборонного сотрудничества с Сингапуром.

Несмотря на стратегическую прагматичность такого сближения, связи с НАТО остаются предметом критики внутри Швейцарии. Особенно жёстко их критикует правая Швейцарская народная партия (SVP), крупнейшая партия страны, регулярно ставящая под сомнение совместимость подобной кооперации с принципами нейтралитета.

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