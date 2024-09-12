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Швейцарская помощь Украине на основе принципа Switzerland first?

Швейцария будет помогать восстанавливать Украину, при этом собственный бизнес будет для нее стоять на первом месте. Благотворительные структуры недовольны.
Швейцария будет помогать восстанавливать Украину, при этом собственный бизнес будет для нее стоять на первом месте. Благотворительные структуры недовольны. Reuters SWI SRF

Швейцария будет помогать восстанавливать Украину, при этом собственный бизнес будет для неё стоять на первом месте. Гуманитарные организации недовольны.

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Доминик Майер (Dominik Meier), телеканал SRF / портал SWI

Часть швейцарской помощи, выделенной на восстановление Украины, должна пойти в доход швейцарских фирм и компаний — им должно быть разрешено поставлять в Украину свою продукцию. От желающих нет отбоя, но ведущие швейцарские гуманитарные организации настроены скептически.

В позапрошлом году российские войска сумели почти на 100 километров подойти к городу Малин, расположенному к западу от Киева, а там находится завод швейцарской технологической компании Weidmann Group. Тем не менее покинуть Украину для нас было все равно невозможно. Об этом швейцарскому радио SRFВнешняя ссылка рассказывает Максимилиан Вейт (Maximilian Veit), глава Weidmann Group. «Там мы накопили солидный опыт и создали верную команду сотрудников. О том, чтобы отказаться от этого, для нас не могло быть и речи».

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Около 600 сотрудников компании в Украине производят изоляционные материалы для силовых трансформаторов. Сейчас всего в Украине работают около шести десятков швейцарских компаний. Поэтому на начальном этапе восстановления Украины Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики страны) планирует сосредоточиться исключительно на них: компании должны будут и далее поставлять продукцию для нужд энергетической и транспортной отраслей, а также для сферы водоснабжения. Оплачивать поставки будет федеральный бюджет Швейцарии.

Читайте подробнее о том, как это должно будет происходить, в материале ниже.

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Компании уже готовы

В течение следующих четырех лет в реконструкцию Украины Федеральный совет (кабмин Швейцарии) планирует инвестировать полмиллиарда франков — и поступать эти деньги должны будут через швейцарские компании. В этом проекте та же группа компаний Weidmann заинтересована в очень значительной степени. Среди тех, кто готов поучаствовать в нем, нахолдятся также и такие компании, как швейцарский производитель сантехники Geberit, деревообрабатывающая компания Swiss Krono и производитель стекла Glas Trösch.

Давать публичные комментарии по этому вопросу они отказались. Однако как говорит Стефан Брупбахер (Stefan Brupbacher), директор межотраслевой ассоциации Swissmem (объединяет компании металлообрабатывающей и станкостроительной отраслей), на таких условиях уже готов оказать помощь в восстановлении Украины целый ряд компаний.

В ущерб Украине?

Однако сам по себе такой формат помощи вызывает споры. Андреас Миссбах (Andreas Missbach) является управляющим директором Alliance Sud, межрегиональной организации, объединяющей крупнейшие швейцарские гуманитарные организации. По его словам, финансы в доход швейцарских компаний не обязательно отвечают интересам Украины. «Швейцарские товары зачастую дороже, чем другие. Поэтому Украина получит гораздо меньше того, что ей нужно в реальности».

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Директор Swissmem Стефан Брупбахер возражает: швейцарские товары и продукция в целом отличаются лучшим качеством, кроме того, не стоит быть наивным: США и страны ЕС, например, прицельно размещают свои консалтинговые компании под эгидой международных Банков Развития. «А потом они выстраивают конкурсы и тендеры таким образом, чтобы самые лучшие шансы получали именно „свои“ фирмы». Но, наверное, на начальном этапе помощи Украине все выбранные государством фирмы должны будут и в самом деле внести взамен какой-то вклад в прямое развитие именно Украины, например, в сфере развития профессионально-технического образования.

«Каждое правительство поддерживает свою собственную экономику»

Программа помощи начнется уже в следующем 2025 году. Позже, на втором этапе, ею смогут воспользоваться и компании, которые не находятся сейчас на территории Украины. Между Киевом и Берном планируется подписать межгосударственный договор, в котором должно быть прописано, что в рамках швейцарских проектов приоритет будет отдан именно швейцарским компаниям. Андреас Миссбах критикует, что этот самый «второй этап» определенно заходит слишком далеко.

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«Это как пользоваться ваучерами на покупки в супермаркете Migros, говоря, что на самом-то деле мы хотим сохранить живым свой собственный маленький сельский магазинчик». Дмитрий Сиденко является президентом расположенной в Санкт-Галлене Ukraine-Swiss Business AssociationВнешняя ссылка (Украинско-Швейцарской бизнес-ассоциации). Он считает, что формат, когда выгоду прежде всего получают швейцарские компании, вполне легитимен. «Каждое правительство обязано поддерживать свою собственную экономику. Речь ведь идет об экономическом восстановлении, а не о гуманитарной помощи».

Планируемый договор между Берном и Киевом должен будет ещё пройти через швейцарский парламент. Не исключено, что могут потребоваться поправки в законодательство. В какой степени швейцарские компании будут иметь приоритет в восстановлении Украины: этот вопрос в итоге решать будут Национальный совет и Совет кантонов, большая и малая палаты швейцарского федерального парламента.

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