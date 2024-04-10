Швейцарские АЭС будут работать и после 2030 года?

Энергетический концерн Axpo изучает возможность продолжить эксплуатацию старейшей в Швейцарии АЭС Beznau на период и после 2030 года. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

По словам представителей концерна Axpo, эксперты в основном сосредоточены сейчас на составлении техническо-экономического обоснования продления сроков работы двух реакторов АЭС «Бецнау» на период после 2030 года с учетом того, что неоспоримым приоритетом должно быть обеспечение безопасности.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Study to assess if Swiss nuclear reactors could operate beyond 2030 Оригинал Читать далее Study to assess if Swiss nuclear reactors could operate beyond 2030

Как заявила компания на прошлой неделе все зависит от нескольких факторов, включая степень износа основных технических компонентов станции, таких как внешние корпуса реакторов, важную роль играет наличие персонала, поставщиков необходимых комплектующих и возможность покупать ядерное топливо. Итоги своей работы эксперты представят через год.

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Концерн Axpo также заявил, что с момента ввода в эксплуатацию двух реакторов этой АЭС, расположенных на небольшом острове на реке Ааре рядом с городом Дёттинген, кантон Ааргау, он уже вложил в их переоборудование и модернизацию более 2,5 млрд франков (2,8 млрд долларов). Таким образом через год надо будет также точно понимать, сколько средств потребуется ещё вложить в эту АЭС, с тем она и дальше работала безопасно и безотказно.

Концерн Axpo заявил, что с момента ввода в эксплуатацию двух реакторов этой АЭС, расположенных на небольшом острове на реке Ааре рядом с городом Дёттинген, кантон Ааргау, он уже вложил в их переоборудование и модернизацию более 2,5 млрд франков (2,8 млрд долларов). KEYSTONE/© KEYSTONE / ENNIO LEANZA

Реакторный блок Beznau I был подключен к сети в 1969 году, за ним в 1971 году последовал реакторный блок II. Оба реактора производят в год около шести тераватт-часов (ТВт⋅ч) электроэнергии, что соответствует потребностям 1,3 млн домохозяйств в составе четырех человек. В Швейцарии нет ограничений по сроку службы атомных электростанций, они могут эксплуатироваться до тех пор, пока регулирующий орган, Федеральная инспекция по ядерной безопасности Швейцарии (ENSI), не примет решение о прекращении работы той или иной АЭС по причине недостаточной безопасности.

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В конце 2011 года ENSI в своем отчете заявляла, что если АЭС «Бецнау» действительно намерена работать дольше, то тут «существует потенциал для улучшения». Тогда ENSI посчитала возможной эксплуатацию этой АЭС в течение 60 лет, хотя и заявила, что в некоторых областях первоначальный проект станции уже не соответствует современному уровню науки и техники. Тем не менее в своем актуальном 400-страничном периодическом обзоре состояния швейцарских АЭС (PSR 2017) эксперты ENSI заявили, что станция «Бецнау» находится в плане безопасности на очень хорошем уровне, с учетом вовремя проводимых весьма порой масштабных работ по модернизации реакторов.

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«Швейцарский энергетический фонд» (Schweizerische Energie-Stiftung) раскритиковал планы Axpo по продлению сроков эксплуатации этой АЭС как «необоснованные и опасные для Швейцарии» и заявил, что идея «разрешить швейцарским АЭС работать вечно» является контрпродуктивной. Как говорится в пресс-релизе SES, недостатки в плане обеспечения безопасности атомной электростанции Beznau известны уже много лет. По мнению «Фонда» станция состарилась и уже далека от современных стандартов безопасности, при том, что децентрализованное энергоснабжение куда эффективнее. Кроме того, старые реакторы такого типа зависят от атомного топлива из России.

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