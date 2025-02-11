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Швейцарские ученые выступают против сокращения расходов на образование

Ученые предостерегают: сокращение масштабов финансирования сферы образования и повышение платы за обучение приведут к негативным последствиям.
Ученые предостерегают: сокращение масштабов финансирования сферы образования и повышение платы за обучение приведут к негативным последствиям. Keystone-SDA

Ученые предостерегают: сокращение масштабов финансирования сферы образования и повышение платы за обучение приведут к негативным последствиям.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Ученые предостерегают: сокращение финансирования сферы образования и повышение платы за обучение приведут к негативным последствиям. Федеральный совет (кабмин) должен, по их словам, пересмотреть предложенную в конце января 2025 года программу мер, предусматривающую сокращение бюджетных расходов на образование, исследования и инновации не менее чем на 460 млн швейцарских франков в год.

«Сокращение финансирования образования, исследований и инноваций усугубит нехватку квалифицированных специалистов и нанесет ущерб швейцарской экономике», — говорится в совместном заявлении ряда организаций, представляющих сферу образования и инноваций. Этот документ был подготовлен ведущими университетами Швейцарии, Советом Высшей технической школы Цюриха (ETHZ), Швейцарским национальным научным фондом (SNSF), Швейцарскими академиями искусств и наук и Швейцарским агентством по продвижению инноваций (Innosuisse).

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Поводом для координированной реакции научного сообщества стал пакет мер финансовой экономии на 2027 год, представленный Федеральным советом в конце января. Согласно этим мерам, расходы на образование, исследования и инновации должны быть сокращены как минимум на 460 миллионов швейцарских франков ежегодно. Со своей стороны Федеральный совет (правительство) подчеркивает, что речь идет не о снижении расходов, а лишь об ограничении темпов их роста.

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