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Швейцарский эксперт: «Военная стратегия России оказалась провальной»

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«Вечный вооруженный нейтралитет Швейцарии уже более 200 лет является гарантом мира и безопасности». Keystone / Gian Ehrenzeller

Швейцарский военный эксперт Мауро Мантовани считает необходимым ориентировать швейцарскую армию на противодействие реальным угрозам.

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Тобиас Гассер (Tobias Gasser), телеканал SRF / портал SWI

В Европе продолжаются военные действия. В связи с этим вновь возникает необходимость рассматривать ранее немыслимые сценарии и включать их в военное планирование. Это мнение сейчас преобладает среди швейцарских военных и политиков. Под «немыслимым» подразумевается, прежде всего, вторжение России в Швейцарию с использованием танков и наземных пехотных подразделений. Однако, по мнению Мауро Мантовани, такой сценарий нереалистичен.

Россия не сможет продвинуться в Центральную Европу, поскольку у неё недостаточно для этого возможностей. «Провальная стратегия ведения войны в Украине убедительно это доказала», — заявил Мауро Мантовани (Mauro Mantovani) в интервью радио SRFВнешняя ссылка. Угроза, исходящая от России, заключается, по его мнению, в другом: ударах с воздуха с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет, а также кибератаках. Таким образом, Мауро Мантовани выступает в противоречие с позицией Томаса Зюссли, занимающего высшую военную должность в Швейцарии в мирное время («шеф армии»).

Защита от реальных угроз

Томас Зюссли в 2024 году предупредил, что швейцарская армия рискует утратить свою боеспособность из-за недостаточного финансирования и неспособности обновлять ключевые системы вооружений. Однако Мауро Мантовани считает, что приоритетным направлением должна стать не армия с танками и артиллерией, а защита от реальных угроз. «Армия должна быть целенаправленно ориентирована на реальные угрозы», — подчеркнул эксперт. По его мнению, такие угрозы сосредоточены в области обороны воздушного пространства и противодействия цифровым атакам на военную инфраструктуру.

Осенью 2024 года парламент Швейцарии одобрил предложение депутата от партии «Либералы» (FDP) Йозефа Диттли (Josef Dittli, кантон Ури) о разработке новой оборонной концепции и стратегии военного строительства. Мауро Мантовани поддерживает эту инициативу. Он считает, однако, что подобная концепция должна предусматривать ориентацию на обоснованные сценарии применения армии, а также включать чёткое определение вероятных противников и реалистичную оценку их военного потенциала.

Численность армии Швейцарии на 5% превышает верхний предел, установленный в действующем плане военного строительства.
«Армия должна быть целенаправленно ориентирована на реальные угрозы». Keystone-SDA

Кроме того, концепция обязана учитывать имеющиеся у Вооружённых сил ресурсы, предоставляя прозрачный расчёт стоимости реализации новой стратегии. Важно также ответить на политический вопрос: при каких условиях Швейцария могла бы присоединиться к оборонительному альянсу НАТО, что означало бы отказ от нейтралитета. Федеральный совет пообещал представить новую стратегию национальной безопасности к концу 2025 года. Этот документ должен охватывать все аспекты обеспечения безопасности.

Нереалистичный шаг

Мауро Мантовани также выступает за увеличение вклада Швейцарии в международные усилия по предотвращению конфликтов. «Для комплексной защиты населения необходимы как гражданские, так и военные меры, включая участие в стабилизации ситуации за рубежом». В своей молодости Мауро Мантовани поддерживал идею вступления Швейцарии в НАТО, но теперь считает этот шаг нереалистичным. Кроме того, он скептически относится даже к перспективе более тесного сотрудничества с НАТО, поскольку этот альянс ориентирован на коллективную оборону с использованием профессиональной армии.

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Швейцария, напротив, намерена сохранить как нейтралитет, так и систему всеобщей воинской обязанности. При этом военные расходы Швейцарии, составляющие менее одного процента ВВП в год, вряд ли произведут впечатление на страны НАТО и убедят их в том, что Швейцария может быть не только потребителем, но и поставщиком потенциала безопасности. «Швейцария воспринимается как эгоистичный выгодоприобретатель: богатая страна, которая тратит сравнительно мало средств на свою армию и устанавливает при этом неправильные приоритеты в области политики безопасности», — подчеркнул Мауро Мантовани.

«Калибра 9 мм достаточно»

Историк Мауро Мантовани также считает необходимым уточнить задачи, выполняемые армией внутри страны. Обеспечение порядка и поддержка внутренней безопасности являются исторически сложной задачей, которую следует возложить на правоохранительные органы и разведку. «Полицейский калибр 9 миллиметров вполне достаточен для борьбы с внутренними угрозами. Артиллерия и иное тяжёлое армейское вооружение тут излишни», — пояснил эксперт. Но при этом они должны получить значительно больше ресурсов.

A Leopard battle tank
«Полицейский калибр 9 миллиметров вполне достаточен для борьбы с внутренними угрозами. Артиллерия и иное тяжёлое армейское вооружение тут излишни». Keystone / Peter Kneffel

Эти оценки Мауро Мантовани наверняка вызовут в Швейцарии оживлённые дискуссии, а также, вероятно, недовольство кантонов — субъектов федерации. Именно они отвечают за полицию и внутреннюю безопасность. Ранее кантоны неоднократно привлекали армейские подразделения для охраны крупных международных мероприятий, например конференций в Женеве или Всемирного экономического форума в Давосе, что позволяло им экономить значительные средства за счет федерального бюджета.

Мауро Мантовани имеет степень «доктора» (кандидата) исторических наук. На протяжении нескольких десятилетий работал в Федеральном департаменте / Министерстве обороны (VBS), в том числе в разведывательной службе NDB. Последние годы преподавал в Военной академии (Milak) при ВТШ Цюриха. В 2024 году выпустил монографию Die Schweizer Armee im Zeitalter der Illusionen, 1990–2023Внешняя ссылка («Швейцарская армия в эпоху иллюзий, 1990–2023»).

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