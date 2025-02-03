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Национальная политика

Партия «Центр» выдвинула двух кандидатов в Федеральный совет Швейцарии

Партия «Центр» выдвинула двух кандидатов в Федеральный совет Швейцарии
Партия «Центр» выдвинула двух кандидатов в Федеральный совет Швейцарии. Keystone-SDA

Об этом партия сообщила в понедельник после окончания срока регистрации кандидатов на замещение вакантной должности в кабмине.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Партия «Центр» (Mitte) объявила о выдвижении двух официальных кандидатов в Федеральный совет: депутата Национального совета (большой палаты парламента) от кантона Санкт-Галлен и президента Ассоциации фермеров (Bauernverband) Маркуса Риттера (Markus Ritter) и кантонального советника (министра) правительства кантона Цуг Мартина Пфистера (Martin Pfister, на фото выше). Об этом партия сообщила в понедельник 3 февраля 2025 года после окончания срока регистрации кандидатов на замещение вакантной должности в кабмине.

Таким образом, Партия «Центр» так и не смогла выполнить пожелание «широкой общественности» о выдвижении женщины на замену уходящей в отставку федерального советника (министра) Виолы Амхерд (Viola Amherd). Кроме того, оба кандидата от партии «Центр» представляют собой немецкоязычную часть Швейцарии. В коммюнике партии они охарактеризованы в качестве «двух проверенных политических фигур». Маркус Риттер, 57-летний органический фермер из Санкт-Галлена, объявил о своём выдвижении ещё на прошлой неделе.

О кандидатуре Мартина Пфистера из Цуга стало известно лишь в понедельник утром — фактически в последний момент. Мартину Пфистеру, который мало известен на федеральном уровне, 61 год, и с 2016 года он занимает должность директора департамента (министерства) здравоохранения кантона Цуг. Фаворитом гонки считается Маркус Риттер. Он возглавляет Швейцарский союз фермеров и имеет значительное влияние и хорошие связи в Федеральном дворце в Берне.

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Сегодня, во вторник, 28 января 2025 года, Маркус Риттер официально выдвинут кандидатом в Федеральный совет Швейцарии (правительство страны) от партии «Центр» (Mitte).

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Однако в случае его избрания он станет вторым представителем Санкт-Галлена в Федеральном совете наряду с Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), министром от партии «Либералы» (FDP). Если же в правительство войдёт Мартин Пфистер, то он станет третьим в истории представителем Цуга в кабинете министров. Последним федеральным советником от Цуга был Ханс Хюрлиманн (Hans Hürlimann), занимавший министерскую должность с 1974 по 1982 год. Ранее целый ряд политиков заявили о своем нежелании идти в правительство и заниматься делами Министерства обороны, что довольно необычно.

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После отставки Виолы Амхерд Объединённое Федеральное собрание (в составе обеих палат — большой, Национального совета, и малой, Совета кантонов) должно будет избрать Внешняя ссылканового члена Федерального совета на дополнительных выборах в среду, 12 марта 2025 года. Избранный кандидат будет занимать должность в правительстве до конца 52-го законодательного периода, то есть до декабря 2027 года. Обычно (пере)выборы членов Федерального совета в Швейцарии проводятся каждые четыре года в ходе зимней сессии парламента по итогам очередных парламентских выборов. Следующие регулярные выборы в состав правительства состоятся в декабре 2027 года.

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