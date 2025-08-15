The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Образование

Феномен «абсентеизма» в швейцарских школах

В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.
В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей. Keystone-SDA

В Швейцарии фиксируется тревожная тенденция: всё больше детей и подростков отказываются посещать школу не по причине лени или бунта, а из-за психоэмоциональных трудностей. Эксперты называют этот феномен «абсентеизмом» и предупреждают: речь идёт не о прогульщиках, а о молодых людях, которые буквально не могут преодолеть страх перед школой.

Keystone-SDA
Ассоциация учителей Швейцарии (LCH) и практикующие детские психологи фиксируют всё больше случаев, когда учащиеся — в том числе младших классов — на длительное время просто выпадают из школьного процесса. Причина — не протест и не желание «прогулять», а внутреннее напряжение, тревога и даже панические атаки при одной только мысли о возвращении в класс.

«Если ребёнок говорит: “Сегодня я не хочу идти в школу”, — это может быть обычным капризом. Но если он не идёт из-за страха — это уже абсентеизм», — говорит президент LCH Дагмар Рёзлер (Dagmar Rösler). По её словам, проблема уже сдвинулась в сторону более младших возрастов: если раньше педагоги с ней сталкивались в основном в старших классах, то теперь речь идёт уже и о детях начальной школы.

Психолог Штефан Кэлин (Stephan Kälin) подтверждает: за последние годы — особенно после пандемии — число таких случаев выросло значительно. При этом, по его мнению, вернуть ребёнка в систему образования способны только мягкие и уважительные методы воздействия. «Страх нельзя победить угрозами. Нужна максимально безопасная обстановка, в которой ребёнок почувствует, что его понимают и принимают», — подчёркивает Штефан Кэлин.

Ранее вмешательство

Один из эффективных подходов — постепенное возвращение в учебный процесс. Например, ребёнок может начать посещать только любимые предметы или участвовать в школьной жизни некоторое ограниченное время. Главное — не терять контакта со школой. «В таких случаях важны школьные социальные работники, которые могут регулярно встречаться с ребёнком, беседовать с ним о его самочувствии, помогать справиться с тревогой», — говорит Дагмар Рёсслер.

Все больше молодых людей в Швейцарии прогуливают школу. Это явление (на научном жаргоне «абсентеизм») достигло среди учеников средней школы, особенно на юге Швейцарии, тревожных масштабов.

Образование

Все больше молодых людей в Швейцарии прогуливают школу

Этот контент был опубликован на Это явление (на научном жаргоне «абсентеизм») достигло среди учеников средней школы, особенно на юге Швейцарии, тревожных масштабов.

Читать далее Все больше молодых людей в Швейцарии прогуливают школу

По мнению экспертов, ключевую роль играет и сотрудничество между школой, родителями и специалистами-психологами. Отслеживание и анализ причин пропусков, раннее вмешательство в критические ситуации и создание поддерживающей атмосферы в школе — это то, что может помочь реально, ведь чем дольше ребёнок остаётся вне школы, тем труднее потом вернуться к привычному ритму школьной жизни.

На фоне увеличения психоэмоционального давления на молодое поколение — будь то из-за школьной успеваемости, социальных сетей, травли или семейных неурядиц — задачи, стоящие перед педагогами и всей образовательной системой становятся всё более сложными. «Но в любом случае школа должна быть не местом страха, а пространством доверия», — заключает Дагмар Рёзлер.

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Читайте также:

Zwei Personen vor Automotor und Wandtafel

Образование

Дуальная система образования в Швейцарии: особенности и возможности

Этот контент был опубликован на За отсутствие в стране молодежной безработицы Швейцария должна благодарить свою «дуальную систему» образования. Что это такое? Краткий экскурс.

Читать далее Дуальная система образования в Швейцарии: особенности и возможности

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
11 Отметки «мне нравится»
11 Комментарии
Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

Даже в традиционно романоязычных регионах немецкий стал незаменим.

Демография

Что происходит с современным ретороманским языком?

Этот контент был опубликован на Когда ретороманский — один из национальных языков Швейцарии — сталкивается с немецким, возникают новые, неожиданные слова.

Читать далее Что происходит с современным ретороманским языком?
Новый тематический парк Barryland в городе Мартиньи (кантон Вале, юго-запад Швейцарии) был официально открыт в четверг 14 августа 2025 года в присутствии президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter).

Культура

В Швейцарии открылся парк, посвящённый сенбернарам

Этот контент был опубликован на Открыла тематический парк, посвящённый сенбернарам, президент Швейцарии в 2025 году и министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

Читать далее В Швейцарии открылся парк, посвящённый сенбернарам
В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны

Этот контент был опубликован на В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

Читать далее В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны
Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Внешняя политика

Население Швейцарии не готово идти на уступки США

Этот контент был опубликован на Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Читать далее Население Швейцарии не готово идти на уступки США
Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Швейцарская политика

Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза

Этот контент был опубликован на Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Читать далее Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза
Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот

Этот контент был опубликован на Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Читать далее Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот
Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться. Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться

Этот контент был опубликован на Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Читать далее Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться
Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости.

Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость

Этот контент был опубликован на Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости.

Читать далее Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость
Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Внешняя политика

Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти

Этот контент был опубликован на Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Читать далее Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти

Профессиональное обучение остаётся приоритетом для большинства молодых людей в Швейцарии.

Молодые люди в Швейцарии предпочитают профтехобразование

Этот контент был опубликован на Профессиональное обучение остаётся приоритетом для большинства молодых людей в Швейцарии.

Читать далее Молодые люди в Швейцарии предпочитают профтехобразование
Выбирая себе род занятий на будущее профессию юноши и девушки в Швейцарии предпочитают профессии, имеющие «иммунитет» против автоматизации.

Искусственный интеллект и перспективы профтехобразования в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Выбирая себе род занятий на будущее юноши и девушки в Швейцарии предпочитают профессии, имеющие «иммунитет» против автоматизации.

Читать далее Искусственный интеллект и перспективы профтехобразования в Швейцарии
student

Швейцария довольна своей школой

Этот контент был опубликован на Три четверти швейцарцев удовлетворены системой школьного образования. Таковы опубликованные 23 ноября 2023 года итоги опроса.

Читать далее Швейцария довольна своей школой
дети

Украинские школьники хотели бы пустить корни в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Дети-беженцы из Украины быстро находят себе в Швейцарии подходящую школу, хотя без проблем потом все равно не обходится.

Читать далее Украинские школьники хотели бы пустить корни в Швейцарии
Automatisierungsingenieur in der Ausbildung

После пандемии профобразование в Швейцарии снова в тренде

Этот контент был опубликован на Несмотря на последствия пандемии среднее специальное образование вновь пользуется в среде швейцарской молодежи повышенным спросом.

Читать далее После пандемии профобразование в Швейцарии снова в тренде

