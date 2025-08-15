Феномен «абсентеизма» в швейцарских школах

В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей. Keystone-SDA

В Швейцарии фиксируется тревожная тенденция: всё больше детей и подростков отказываются посещать школу не по причине лени или бунта, а из-за психоэмоциональных трудностей. Эксперты называют этот феномен «абсентеизмом» и предупреждают: речь идёт не о прогульщиках, а о молодых людях, которые буквально не могут преодолеть страх перед школой.

Ассоциация учителей Швейцарии (LCH) и практикующие детские психологи фиксируют всё больше случаев, когда учащиеся — в том числе младших классов — на длительное время просто выпадают из школьного процесса. Причина — не протест и не желание «прогулять», а внутреннее напряжение, тревога и даже панические атаки при одной только мысли о возвращении в класс.

«Если ребёнок говорит: “Сегодня я не хочу идти в школу”, — это может быть обычным капризом. Но если он не идёт из-за страха — это уже абсентеизм», — говорит президент LCH Дагмар Рёзлер (Dagmar Rösler). По её словам, проблема уже сдвинулась в сторону более младших возрастов: если раньше педагоги с ней сталкивались в основном в старших классах, то теперь речь идёт уже и о детях начальной школы.

Психолог Штефан Кэлин (Stephan Kälin) подтверждает: за последние годы — особенно после пандемии — число таких случаев выросло значительно. При этом, по его мнению, вернуть ребёнка в систему образования способны только мягкие и уважительные методы воздействия. «Страх нельзя победить угрозами. Нужна максимально безопасная обстановка, в которой ребёнок почувствует, что его понимают и принимают», — подчёркивает Штефан Кэлин.

Ранее вмешательство

Один из эффективных подходов — постепенное возвращение в учебный процесс. Например, ребёнок может начать посещать только любимые предметы или участвовать в школьной жизни некоторое ограниченное время. Главное — не терять контакта со школой. «В таких случаях важны школьные социальные работники, которые могут регулярно встречаться с ребёнком, беседовать с ним о его самочувствии, помогать справиться с тревогой», — говорит Дагмар Рёсслер.

По мнению экспертов, ключевую роль играет и сотрудничество между школой, родителями и специалистами-психологами. Отслеживание и анализ причин пропусков, раннее вмешательство в критические ситуации и создание поддерживающей атмосферы в школе — это то, что может помочь реально, ведь чем дольше ребёнок остаётся вне школы, тем труднее потом вернуться к привычному ритму школьной жизни.

На фоне увеличения психоэмоционального давления на молодое поколение — будь то из-за школьной успеваемости, социальных сетей, травли или семейных неурядиц — задачи, стоящие перед педагогами и всей образовательной системой становятся всё более сложными. «Но в любом случае школа должна быть не местом страха, а пространством доверия», — заключает Дагмар Рёзлер.

