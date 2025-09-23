Разведка недостаточно противодействует левому экстремизму

Ранее критике подвергалось «киберподразделение» NDB и факт её сотрудничества с компанией-разработчицей программного обеспечения Kaspersky. SRF

По итогам двух проверок парламентский надзорный орган дал неблагоприятную оценку работе Федеральной службы разведки Швейцарии (Nachrichtendienst des Bundes, NDB). Как указано в отчётах, NDB неправомерно сохраняла на своих серверах сведения о противниках антиковидных мер и допустила недостатки в области противодействия склонным к насилию левым экстремистам.

8 минут

Телеканал SRF / портал Swissinfo

«Нас особенно беспокоит частота возникновения проблем в разведке», — комментирует оба отчёта Надзорного органа по контролю за деятельностью спецслужб (AB-ND) депутат Национального совета от партии «Центр» (Mitte) Штефан Мюллер-Альтерматт (Stefan Müller-Altermatt), возглавляющий парламентскую Делегацию по контролю за деятельностью федеральных органов власти (Geschäftsprüfungsdelegation).

Один из отчётов выявляет недостатки в области борьбы с леворадикальным экстремизмом. Другой показывает, что NDB незаконно хранила данные о противниках антиковидных мер. Надзорный орган AB-ND обнаружил эти записи при выборочной проверке баз данных разведки: «Речь идёт о менее чем десяти именах лиц или названиях групп так называемых «корона-экстремистов», — говорит глава AB-ND Приска Фишер (Prisca Fischer). — «NDB была обязана удалить эти данные не позднее чем через год».

Первоначально NDB исходила из того, что эти лица или группы могут прибегнуть к насилию. Однако если в течение года такие подозрения не подтверждаются, то по закону разведка обязана удалять такого рода данные. Этого сделано не было. Позднее, как сообщила NDB, данные всё же были удалены. По словам AB-ND, речь идёт о защите базовых основных прав и свобод граждан. Приска Фишер обязала NDB до конца октября 2025 года провести дополнительную проверку состояния своих баз данных.

По утверждению NDB, проверка уже завершена, но сколько именно неправомерных файлов выявлено, спецслужба не уточняет. Второй отчёт AB-ND также содержит критику в адрес разведки — на этот раз в области борьбы со склонными к насилию левыми экстремистами. По данным NDB, в прошлом году было зафиксировано 60 таких инцидентов, а степень угрозы со стороны левых экстремистов оценивается как «повышенная». Однако, по мнению AB-ND, служба разведки «была не в состоянии в полной мере выполнять свой мандат».

Как указано, ухудшилось и состояние сотрудничества разведки с кантонами, а сама NDB, как отмечает Фишер, применяет не все доступные ей средства. «Сложившаяся управленческая культура в разведке приводит к тому, что сотрудники действуют чрезмерно осторожно». Какие именно средства можно было бы применять чаще, она не уточняет «по соображениям секретности». Сама NDB пишет в ответ, что в ряде случаев она сознательно отказывается от применения тех или иных методов и инструментов «по соображениям безопасности».

«Разведслужбе необходимо наращивать кадровые ресурсы, — говорит Приска Фишер. — Если этого не произойдёт, то она в долгосрочной перспективе вообще утратит способность адекватно оценивать риски в леворадикальной среде». Это предупреждение уже возымело действие: как сообщает NDB, разведка усилила свой потенциал в сфере наблюдения за левым экстремизмом и планирует дальнейшие шаги в этом направлении.

Однако разрыв между ожиданиями и имеющимися у разведки ресурсами становится всё больше. Накопившиеся сбои и проблемы в работе службы вызывают тревожные вопросы. «Мы должны тщательно следить (за положением в разведке)», — говорит депутат Национального совета (большая палата парламента) Штефан Мюллер-Альтерматт, председатель Делегации по контролю за деятельностью федеральных органов власти.

Мнение NDB Федеральная служба разведки Швейцарии (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) подробно ответила на вопросы телеканала SRF, касающиеся критики со стороны надзорного органа. Ниже приводятся ответы в слегка сокращённой форме: О регистрации личных данных противников санитарных мер во время пандемии «NDB удалил соответствующие данные». «Соответствующие данные были собраны в рамках закона и в соответствии с мандатом NDB. На основании ст. 5, абз. 6 Федерального закона о разведывательной службе (Nachrichtendienstgesetz, NDG) NDB может в исключительных случаях обрабатывать данные, подпадающие под ограничения в плане их сохранения и обработки, если имеются конкретные признаки того, что данные лица или организации используют свои гражданские права для подготовки или осуществления террористической, запрещённой разведывательной или насильственно-экстремистской деятельности. Такие данные должны быть удалены не позднее чем через год, если за это время соответствующие подозрения не подтвердились. В случаях, на которые указал надзорный орган AB-ND, речь шла именно о таких данных». О поручении надзорного органа (AB-ND) до конца октября проверить все зафиксированные данные в области «монотематического» экстремизма (то есть сосредоточенного только на одной теме, например, на антиковидных мерах. — Прим. ред.), на предмет неправомерных сведений: «NDB уже завершил проверку и передал результаты AB-ND». О задержках при внесении информации в базы данных NDB: «NDB отреагировал на выявленные отставания с помощью специально созданной рабочей группы (Task Force), и на данный момент недостатки полностью устранены. Кроме того, были приняты и реализованы меры, с тем чтобы впредь не допускать подобных задержек». О недостатках в области противодействия леворадикальному экстремизму: «NDB использует предусмотренные законом средства и инструменты с большой осторожностью и с учётом конкретной ситуации. В отдельных случаях NDB сознательно отказывается от применения некоторых средств или инструментов, например по соображениям безопасности, чтобы защитить своих сотрудников, а также сотрудников кантональных партнёрских служб». «NDB уже усилила свои мощности в сфере леворадикального экстремизма и планирует, исходя из имеющихся ресурсов, расширять их и далее. Ключевое значение для будущего выполнения задач в этой области имеет планируемая реформа „Закона о разведке“ (NDG). Она предусматривает, что меры по разведывательному сбору информации, требующие особого разрешения, в будущем смогут применяться и в области насильственного экстремизма. Это особенно важно, поскольку речь идёт не только о предотвращении конкретных террористических действий, но и о более эффективном выявлении случаев насильственного экстремизма». «NDB на протяжении уже многих лет указывает, что разрыв между постоянно растущими ожиданиями в отношении работы спецслужбы и имеющимися у нее оперативными ресурсами становится всё больше — и это касается не только отдельных областей, но и деятельности службы во всех её подразделениях. Повышенные ожидания обусловлены главным образом обостряющейся геополитической ситуацией и связанными с ней вызовами в адрес всех органов безопасности». Источник: телеканал SRF.Внешняя ссылка

Одной из нескольких причин проблем считается реорганизация, проведённая уходящим в отставку нынешним директором NDB Кристианом Дюсси (Christian Dussey). Она частично парализовала работу службы и вызвала разочарование среди сотрудников. Преемник К. Дюсси Серж Баво (Serge Bavaud) вступит в свою должность в начале ноября 2025 года.

