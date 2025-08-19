Вся правда о смертной казни за 90 секунд
Хотя всё больше стран отказывается от применения смертной казни, в 2024 году число казней в мире выросло.
Швейцария на протяжении многих десятилетий выступала за её полную отмену во всех странах. Она и сегодня продолжает твёрдо отстаивать эту позицию.
