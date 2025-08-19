The Swiss voice in the world since 1935
Вся правда о смертной казни за 90 секунд 

Хотя всё больше стран отказывается от применения смертной казни, в 2024 году число казней в мире выросло.

Этот контент был опубликован на
1 минута

Я репортёр, специализируюсь на внешней политике Швейцарии, японо-швейцарских отношениях и теме ассистированного суицида. Я также работаю редактором в японоязычной редакции. В течение 10 лет работала в японской прессе, освещая самые разные темы, включая преступность, политику и спорт. С 2017 года пишу для SWI swissinfo.ch, уделяя особое внимание социальным вопросам, в частности теме ассистированного суицида.

Швейцария на протяжении многих десятилетий выступала за её полную отмену во всех странах. Она и сегодня продолжает твёрдо отстаивать эту позицию.

Внешняя политика

Говоря о смертной казни, Швейцария забывает о нейтралитете

Этот контент был опубликован на Позиция Швейцарии по вопросу смертной казни однозначна: она хочет, чтобы смертная казнь была отменена во всем мире.

Читать далее Говоря о смертной казни, Швейцария забывает о нейтралитете

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
64 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
13 Отметки «мне нравится»
12 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
