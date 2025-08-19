Вся правда о смертной казни за 90 секунд

Хотя всё больше стран отказывается от применения смертной казни, в 2024 году число казней в мире выросло.

Каору Уда

Каору Уда

Я репортёр, специализируюсь на внешней политике Швейцарии, японо-швейцарских отношениях и теме ассистированного суицида. Я также работаю редактором в японоязычной редакции. В течение 10 лет работала в японской прессе, освещая самые разные темы, включая преступность, политику и спорт. С 2017 года пишу для SWI swissinfo.ch, уделяя особое внимание социальным вопросам, в частности теме ассистированного суицида.

Швейцария на протяжении многих десятилетий выступала за её полную отмену во всех странах. Она и сегодня продолжает твёрдо отстаивать эту позицию.

