A pena de morte no mundo em 90 segundos

Embora a tendência global seja de abolir a pena de morte, o número de execuções em todo o mundo aumentou em 2024. A Suíça, que há décadas defende a abolição universal da pena de morte, mantém-se firme em sua posição.

Sou uma jornalista especializada em relações exteriores, relações nipo-suíças e suicídio assistido. Também sou editora na redação de língua japonesa. Trabalhei para um jornal japonês por 10 anos, cobrindo uma ampla gama de temas, incluindo crime, política e esportes. Desde 2017, escrevo para a SWI swissinfo.ch, com foco em questões sociais, particularmente o suicídio assistido.

Política exterior

Suíça não é neutra quando se trata da pena de morte

Este conteúdo foi publicado em Cada vez menos países aplicam a pena de morte. Mas o número de execuções aumenta. A Suíça quer abolir a pena capital em todo o mundo.

