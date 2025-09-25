Авиакомпания SWISS останется автономным брендом
Глава авиакомпании SWISS Йенс Фелингер (Jens Fehlinger) подтвердил целесообразность планируемого перераспределения функций внутри холдинга Lufthansa Group. В интервью газете SonntagsBlick он подчеркнул, что SWISS продолжит оставаться самостоятельной авиакомпанией с собственным брендом и руководством, базирующимся в Цюрихе.
Тем не менее, будучи дочерней структурой Lufthansa, SWISS плотно вовлечена в процесс структурной консолидации на уровне всей группы. В частности, часть задач в сфере IT-систем и планирования маршрутов будет сосредоточена во Франкфурте-на-Майне. Такая мера, по словам Йенса Фелингера, позволит лучше использовать ресурсы и повысить общую эффективность работы холдинга.
Комментируя возможные последствия для сотрудников, глава SWISS отметил: «Было бы наивно полностью исключать сокращения персонала. Но сокращения никогда не являются нашей целью и рассматриваются лишь как крайняя мера». Он добавил, что возможны и варианты перераспределения рабочих мест между Цюрихом и Франкфуртом. Говоря о своей недавней поездке в США, Йенс Фелингер подчеркнул, что цель была провести консультации с представителями авиационной отрасли и деловых кругов.
Он также отметил, что для всей Lufthansa Group ключевым приоритетом остаётся стабильность и развитие швейцарской экономики: «Мы опираемся на устойчивую и динамичную экономику Швейцарии, и наша цель — соединять её с мировыми рынками». В этом контексте, добавил Фелингер, группа рассматривает новые возможности, включая перспективу импортировать самолёты Boeing через Швейцарию.
