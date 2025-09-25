The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Авиакомпания SWISS останется автономным брендом

Глава авиакомпании SWISS Йенс Фелингер (Jens Fehlinger) подтвердил целесообразность планируемого перераспределения функций внутри холдинга Lufthansa Group.
Глава авиакомпании SWISS Йенс Фелингер (Jens Fehlinger) подтвердил целесообразность планируемого перераспределения функций внутри холдинга Lufthansa Group. Keystone-SDA

Глава авиакомпании SWISS Йенс Фелингер (Jens Fehlinger) подтвердил целесообразность планируемого перераспределения функций внутри холдинга Lufthansa Group. В интервью газете SonntagsBlick он подчеркнул, что SWISS продолжит оставаться самостоятельной авиакомпанией с собственным брендом и руководством, базирующимся в Цюрихе.

Тем не менее, будучи дочерней структурой Lufthansa, SWISS плотно вовлечена в процесс структурной консолидации на уровне всей группы. В частности, часть задач в сфере IT-систем и планирования маршрутов будет сосредоточена во Франкфурте-на-Майне. Такая мера, по словам Йенса Фелингера, позволит лучше использовать ресурсы и повысить общую эффективность работы холдинга.

Комментируя возможные последствия для сотрудников, глава SWISS отметил: «Было бы наивно полностью исключать сокращения персонала. Но сокращения никогда не являются нашей целью и рассматриваются лишь как крайняя мера». Он добавил, что возможны и варианты перераспределения рабочих мест между Цюрихом и Франкфуртом. Говоря о своей недавней поездке в США, Йенс Фелингер подчеркнул, что цель была провести консультации с представителями авиационной отрасли и деловых кругов.

Он также отметил, что для всей Lufthansa Group ключевым приоритетом остаётся стабильность и развитие швейцарской экономики: «Мы опираемся на устойчивую и динамичную экономику Швейцарии, и наша цель — соединять её с мировыми рынками». В этом контексте, добавил Фелингер, группа рассматривает новые возможности, включая перспективу импортировать самолёты Boeing через Швейцарию.

Новости

