Деловые объединения Швейцарии требуют сокращения бюрократии

Труд в Швейцарии стоит дорого. Что бы он оставался рентабельным, необходимо сократить бюрократию: таково требование ведущих деловых объединений. Keystone-SDA

Труд в Швейцарии стоит дорого. Что бы он оставался рентабельным, необходимо сократить бюрократию: таково требование ведущих деловых объединений.

Доступно на 2 других языках

Deutsch de Wirtschaftsverbände fordern weniger Regulierungen und Bürokratie Оригинал Читать далее Wirtschaftsverbände fordern weniger Regulierungen und Bürokratie

Если бы административная и нормативная нагрузка на швейцарские компании была сокращена, то тогда только за счет этого фактора они могли бы экономить до 30 млрд франков в год. Труд в Швейцарии стоит дорого. Что бы он оставался рентабельным, необходимо сократить бюрократию: таково требование ведущих деловых объединений страны.

Избыточное нормативное регулирование и значительные траты, связанные с необходимостью выполнять административные требования оказывают давление на промышленные предприятия и тормозят экономический рост. Об этом заявили ведущие деловые объединения: объединение Economiesuisse, Швейцарский союз работодателей (Arbeitgeberverband), Швейцарский союз малых и средних предприятий (Gewerbeverband), а также Швейцарский союз фермеров (Schweizer Bauernverband).

По их словам, к середине текущего легислатурного периода, то есть за два года до следующих парламентских выборов, стало очевидно, что количество норм и предписаний продолжает увеличиваться. Опираясь на представленное в Берне исследование, эти объединения приводят конкретные цифры: бюрократические расходы, которые вполне могут быть сокращены без ущерба для экономики, оцениваются в 30 млрд франков в год. Если бы предприятиям пришлось выполнять меньше административных обязанностей, у них появилось бы дополнительно до 55 000 эквивалентов полных трудовых ставок.

Деловые объединения подчёркивают, что намерение правительства, Федерального совета, снизить административную нагрузку на бизнес должно быть подкреплено реальными действиями. Они требуют моратория на новые нормы в сфере так называемого «устойчивого развития», а также пересмотра уже действующих экологических и энергетических правил.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

