Цюрихский аэропорт безопаснее Женевы и Базеля

По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади. Keystone-SDA

Аэропорт Цюрих/Клотен занял третье место в рейтинге безопасности среди 31 немецкого и швейцарского аэропорта, уступив только Лейпцигу и Мюнхену. Женевский аэропорт оказался на 26-й позиции, а Базель — на 30-й.

2 минут

Исследование провёл немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC), который с 1978 года ежегодно оценивает аэропорты по международным стандартам. В 2024 году в состав проектной группы впервые вошли также швейцарские пилоты из ассоциации Aeropers, объединяющей сотрудников авиакомпаний Swiss и Edelweiss. Об этом говорится в пресс-релизе Aeropers, опубликованном 23 июля 2025 года.

Среди крупнейших хабов Франкфурт-на-Майне занял 14-е место, а Берлин-Бранденбург 15-е место. Последнюю строку рейтинга занял аэропорт города Любек в северной Германии. Как подчёркивают авторы исследования, ежедневно в аэропортах по всему миру фиксируются инциденты, от незначительных до потенциально катастрофических.

Одним из наиболее опасных видов таких инцидентов остаются вторжения на взлётно-посадочную полосу (runway incursions) — случаи, когда воздушные или наземные средства оказываются на полосе без разрешения диспетчерских служб.

По данным Aeropers, подобные инциденты могут иметь крайне тяжёлые последствия. В качестве примера приводится авария в аэропорту Линате (Милан) в 2001 году, в результате которой погибли 118 человек. Среди установленных причин трагедии — недостаточная визуальная навигация и несоответствие указателей на рулёжных дорожках международным стандартам.

Ассоциация Aeropers намерена ежегодно проводить независимую оценку уровня безопасности в трёх швейцарских международных аэропортах, Цюрихе, Женеве и Базеле, а также продолжать участие в проверках, организуемых немецкой ассоциацией VC. Цель инициативы — обеспечить соблюдение международных стандартов как в технических процедурах, так и в инфраструктурных аспектах управления воздушным движением.

