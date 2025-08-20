The Swiss voice in the world since 1935



Цюрихский аэропорт безопаснее Женевы и Базеля

По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.
По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.

Аэропорт Цюрих/Клотен занял третье место в рейтинге безопасности среди 31 немецкого и швейцарского аэропорта, уступив только Лейпцигу и Мюнхену. Женевский аэропорт оказался на 26-й позиции, а Базель — на 30-й.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Исследование провёл немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC), который с 1978 года ежегодно оценивает аэропорты по международным стандартам. В 2024 году в состав проектной группы впервые вошли также швейцарские пилоты из ассоциации Aeropers, объединяющей сотрудников авиакомпаний Swiss и Edelweiss. Об этом говорится в пресс-релизе Aeropers, опубликованном 23 июля 2025 года.

Среди крупнейших хабов Франкфурт-на-Майне занял 14-е место, а Берлин-Бранденбург 15-е место. Последнюю строку рейтинга занял аэропорт города Любек в северной Германии. Как подчёркивают авторы исследования, ежедневно в аэропортах по всему миру фиксируются инциденты, от незначительных до потенциально катастрофических.

Одним из наиболее опасных видов таких инцидентов остаются вторжения на взлётно-посадочную полосу (runway incursions) — случаи, когда воздушные или наземные средства оказываются на полосе без разрешения диспетчерских служб.





Транспортный шум мешает каждому пятому жителю Европы

Транспортный шум остаётся одной из главных проблем, связанных с развитием транспортной инфраструктуры Европы.



По данным Aeropers, подобные инциденты могут иметь крайне тяжёлые последствия. В качестве примера приводится авария в аэропорту Линате (Милан) в 2001 году, в результате которой погибли 118 человек. Среди установленных причин трагедии — недостаточная визуальная навигация и несоответствие указателей на рулёжных дорожках международным стандартам.

Ассоциация Aeropers намерена ежегодно проводить независимую оценку уровня безопасности в трёх швейцарских международных аэропортах, Цюрихе, Женеве и Базеле, а также продолжать участие в проверках, организуемых немецкой ассоциацией VC. Цель инициативы — обеспечить соблюдение международных стандартов как в технических процедурах, так и в инфраструктурных аспектах управления воздушным движением.

Кратко общественные темы от swissinfo.ch



Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.







Аэропорт Цюриха: как попасть в самолёт без билета

Попасть в зону безопасности аэропорта без билета? В Цюрихе это оказывается не так уж и сложно. Что происходит?



Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
16 Отметки «мне нравится»
12 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
64 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

Бывшая шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне

Этот контент был опубликован на После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

Читать далее Бывшая шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне
Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%.

Рабочее место

Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию

Этот контент был опубликован на Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%.

Читать далее Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию
Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, подчеркнув опыт, который уже накопила Швейцария в этой области.

Швейцария «более чем готова» принять саммит по Украине

Этот контент был опубликован на Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, подчеркнув опыт, который уже накопила Швейцария в этой области.

Читать далее Швейцария «более чем готова» принять саммит по Украине
«Встреча президента Украины и президента России должна состояться в Европе, лучше всего в Женеве».

Встреча Зеленского и Путина: Макрон предложил Женеву

Этот контент был опубликован на «Встреча президента Украины и президента России должна состояться в Европе, лучше всего в Женеве».

Читать далее Встреча Зеленского и Путина: Макрон предложил Женеву
Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США

Глобальная торговля

Lufthansa закупит новые «Боинги» через Швейцарию?

Этот контент был опубликован на Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США

Читать далее Lufthansa закупит новые «Боинги» через Швейцарию?
Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн.

Самый высокогорный аэропорт Европы будет перестроен

Этот контент был опубликован на Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн.

Читать далее Самый высокогорный аэропорт Европы будет перестроен
Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

Глобальная торговля

Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег

Этот контент был опубликован на Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

Читать далее Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег
В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Швейцарская политика

Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС

Этот контент был опубликован на В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Читать далее Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС
В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Читать далее Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии
Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Культура

В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

Этот контент был опубликован на Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Читать далее В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Ровно 40 лет назад в люксембургской деревне Шенген было подписано соглашение о постепенной отмене пограничного контроля на внутренних границах.

Шенгенской зоне исполняется 40 лет

Этот контент был опубликован на Ровно 40 лет назад в люксембургской деревне Шенген было подписано соглашение о постепенной отмене пограничного контроля на внутренних границах.

Читать далее Шенгенской зоне исполняется 40 лет
Когда-то из аэропорта Тичино вылетало до 32 регулярных рейсов в день — а потом он обанкротился.

Аэропорт Лугано: дерзкие мечты и мрачная реальность

Этот контент был опубликован на Сегодня в Тичино мечтают вернуть аэропорту былое значение. Но финансовые показатели выглядят далеко не оптимистично.

Читать далее Аэропорт Лугано: дерзкие мечты и мрачная реальность
Технический сбой в системе Skyguide: в Женеве ограничены посадки

Технический сбой в системе Skyguide: в Женеве ограничены посадки

Этот контент был опубликован на Как пояснили в компании, речь идёт о временной мере безопасности, связанной с возможной технической неисправностью.

Читать далее Технический сбой в системе Skyguide: в Женеве ограничены посадки
Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет

Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет

Этот контент был опубликован на У швейцарского кабмина — новый правительственный самолет. Правда, он не влезает в старый ангар, а новый обойдется в миллионы.

Читать далее Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет
Таможенники перед горой вещей в аэропорту.

Таможенники и собака: как в аэропорту Цюриха ищут наркотики

Этот контент был опубликован на Натренированная ищейка Джино помогает в поисках кокаина, незаконно ввезенного в Швейцарию через аэропорт Цюриха.

Читать далее Таможенники и собака: как в аэропорту Цюриха ищут наркотики

