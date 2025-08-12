Швейцарские МСП сталкиваются с кадровым голодом

Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов. Keystone-SDA

Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают заметные трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Таковы результаты нового исследования, проведённого страховой компанией Axa совместно с НИИ изучения общественного мнения Sotomo. Согласно данным опроса, нехватка рабочей силы остаётся главной проблемой для этого сектора экономики, который составляет 99,6% промышленного потенциала Швейцарии.

Из 300 опрошенных компаний (в немецкоязычных и франкоязычных регионах Швейцарии, 3–10 марта 2025 года) 44% заявили, что «постоянно» или «почти постоянно» сталкиваются с трудностями при закрытии вакансий, ещё 40% — что испытывают такие проблемы «время от времени». Лишь 16% не имеют затруднений с наймом. Отдельной проблемой стала возросшая за последние четыре года частота прогулов: для четверти опрошенных компаний это стало серьёзным вызовом.

«Несмотря на замедление экономического роста, нехватка кадров по-прежнему носит структурный характер», — подчёркивает Михаэль Херманн, глава НИИ Sotomo. Дополнительное давление создаёт конкуренция за кадры — не только между самими МСП, но и с крупными корпорациями и государственными структурами: 67% респондентов считают её значительной или умеренной. Хотя большинство малых предприятий ощущают преимущество в таких аспектах, как командный дух, признание заслуг и семейная атмосфера, они признают своё отставание по ключевым параметрам: уровню заработной платы, пенсионному обеспечению и карьерным перспективам.

Особенно сложно найти высококвалифицированных сотрудников: об этом сообщили 83% компаний. Проблемы также возникают с подбором управленческого персонала — об этом заявили 68%. Главной трудностью при найме, по мнению работодателей, остаётся нехватка специализированных знаний. При этом важными считаются и личные качества: надёжность (75%), честность, социальная адаптированность (55%) и способность работать в команде (54%). Почти три четверти МСП (72%) готовы предпочесть кандидата с высокой степенью командной совместимости. Лишь 19% отдали бы предпочтение технически более сильному, но слабо интегрированному в коллектив специалисту. «Сегодня „мягкие качества“, такие, как способность к интеграции, приобретают решающее значение», — подчеркивает Михаэль Херманн.

«Рынок соискателя»

Кадровый дефицит также сдвинул баланс в пользу работников: 63% МСП считают, что на рынке труда доминируют соискатели. Почти 40% сталкиваются с требованиями с их стороны повышения зарплаты, треть — с запросами на гибкий график. По данным опроса, почти половина МСП (48%) считают зарплатные ожидания претендентов завышенными. В ответ более половины компаний предлагают индивидуальные модели занятости и возможность частичной занятости. Среди прочих мер — дополнительные льготы (39%), улучшение пенсионного и социального пакета (21%) и повышение заработной платы (17%).

Несмотря на сложности, 91% предприятий уверены в своём будущем и рассчитывают продолжить работу в течение следующих десяти лет. Среди главных угроз участники исследования называют экономическую неопределённость (40%), изменение клиентских ожиданий (35%) и нехватку молодых кадров (26%). Последний фактор также проявляется в том, что 44% компаний испытывают трудности с вопросами преемственности и передачей бизнеса следующему поколению.

