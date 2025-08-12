The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Рабочее место

Швейцарские МСП сталкиваются с кадровым голодом

Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.
Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов. Keystone-SDA

Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают заметные трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Таковы результаты нового исследования, проведённого страховой компанией Axa совместно с НИИ изучения общественного мнения Sotomo. Согласно данным опроса, нехватка рабочей силы остаётся главной проблемой для этого сектора экономики, который составляет 99,6% промышленного потенциала Швейцарии.

Из 300 опрошенных компаний (в немецкоязычных и франкоязычных регионах Швейцарии, 3–10 марта 2025 года) 44% заявили, что «постоянно» или «почти постоянно» сталкиваются с трудностями при закрытии вакансий, ещё 40% — что испытывают такие проблемы «время от времени». Лишь 16% не имеют затруднений с наймом. Отдельной проблемой стала возросшая за последние четыре года частота прогулов: для четверти опрошенных компаний это стало серьёзным вызовом.

«Несмотря на замедление экономического роста, нехватка кадров по-прежнему носит структурный характер», — подчёркивает Михаэль Херманн, глава НИИ Sotomo. Дополнительное давление создаёт конкуренция за кадры — не только между самими МСП, но и с крупными корпорациями и государственными структурами: 67% респондентов считают её значительной или умеренной. Хотя большинство малых предприятий ощущают преимущество в таких аспектах, как командный дух, признание заслуг и семейная атмосфера, они признают своё отставание по ключевым параметрам: уровню заработной платы, пенсионному обеспечению и карьерным перспективам.

Также по теме:

Показать больше
В 2024 году швейцарские работники впервые за три года смогли купить больше потребительских товаров за счёт увеличения реальной заработной платы.

Показать больше

Как инфляция и тарифные риски влияют на зарплату в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В 2024 году швейцарские работники впервые за три года смогли купить больше потребительских товаров за счёт увеличения реальной заработной платы.

Читать далее Как инфляция и тарифные риски влияют на зарплату в Швейцарии

Особенно сложно найти высококвалифицированных сотрудников: об этом сообщили 83% компаний. Проблемы также возникают с подбором управленческого персонала — об этом заявили 68%. Главной трудностью при найме, по мнению работодателей, остаётся нехватка специализированных знаний. При этом важными считаются и личные качества: надёжность (75%), честность, социальная адаптированность (55%) и способность работать в команде (54%). Почти три четверти МСП (72%) готовы предпочесть кандидата с высокой степенью командной совместимости. Лишь 19% отдали бы предпочтение технически более сильному, но слабо интегрированному в коллектив специалисту. «Сегодня „мягкие качества“, такие, как способность к интеграции, приобретают решающее значение», — подчеркивает Михаэль Херманн.

«Рынок соискателя»

Кадровый дефицит также сдвинул баланс в пользу работников: 63% МСП считают, что на рынке труда доминируют соискатели. Почти 40% сталкиваются с требованиями с их стороны повышения зарплаты, треть — с запросами на гибкий график. По данным опроса, почти половина МСП (48%) считают зарплатные ожидания претендентов завышенными. В ответ более половины компаний предлагают индивидуальные модели занятости и возможность частичной занятости. Среди прочих мер — дополнительные льготы (39%), улучшение пенсионного и социального пакета (21%) и повышение заработной платы (17%).

Несмотря на сложности, 91% предприятий уверены в своём будущем и рассчитывают продолжить работу в течение следующих десяти лет. Среди главных угроз участники исследования называют экономическую неопределённость (40%), изменение клиентских ожиданий (35%) и нехватку молодых кадров (26%). Последний фактор также проявляется в том, что 44% компаний испытывают трудности с вопросами преемственности и передачей бизнеса следующему поколению.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

А также по теме читайте:

Показать больше
Watch maker

Показать больше

Иностранцы на рынке труда Швейцарии: что нужно знать?

Этот контент был опубликован на Представители каких стран работают где и на каких должностях? Все, что вы хотели знать об иностранцах на рынке труда, но не знали, у кого спросить.

Читать далее Иностранцы на рынке труда Швейцарии: что нужно знать?

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
9 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Показать больше

Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти

Этот контент был опубликован на Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Читать далее Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти
Мари-Франс Ломбардо (Marie-France Lombardo): «В долгосрочной перспективе необходимы более устойчивые решения».

Показать больше

Как выживают швейцарские издательства

Этот контент был опубликован на Как выживают швейцарские издательства? Одним из немногих успешных примеров стала краудфандинговая кампания цюрихского издательства комиксов Edition Moderne.

Читать далее Как выживают швейцарские издательства
Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой.

Показать больше

В Швейцарии сохраняется угроза жары и лесных пожаров

Этот контент был опубликован на Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой.

Читать далее В Швейцарии сохраняется угроза жары и лесных пожаров
Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии.

Показать больше

Кантон Нидвальден сильнее других пострадает от пошлин США

Этот контент был опубликован на Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии.

Читать далее Кантон Нидвальден сильнее других пострадает от пошлин США
Представители политических кругов США выражают сожаление по поводу таможенной политики президента Трампа, однако признают: изменить ее они не могут.

Показать больше

«Почему США взяли на прицел Швейцарию остаётся загадкой»

Этот контент был опубликован на Представители политических кругов США выражают сожаление по поводу таможенной политики президента Трампа, однако признают: изменить ее они не могут.

Читать далее «Почему США взяли на прицел Швейцарию остаётся загадкой»
Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.

Показать больше

Швейцарский офицер передавал информацию России?

Этот контент был опубликован на Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.

Читать далее Швейцарский офицер передавал информацию России?
Швейцарские ученые из ВТШ / ETHZ совместно с их китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли.

Показать больше

Магнитное поле Земли оказалось значительно древнее

Этот контент был опубликован на Швейцарские ученые из ВТШ / ETHZ совместно с их китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли.

Читать далее Магнитное поле Земли оказалось значительно древнее
НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий.

Показать больше

Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов

Этот контент был опубликован на НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий.

Читать далее Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов
Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Показать больше

Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии

Этот контент был опубликован на Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Читать далее Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Деревушка Вассен — это горное поселение, известное в Швейцарии своей церковью, ставшей даже героиней культового скетча.

Показать больше

В Швейцарии все труднее находить муниципальных политиков

Этот контент был опубликован на Любой федерализм опирается прежде всего на муниципальный уровень. В Швейцарии находить муниципальных политиков становится все труднее.

Читать далее В Швейцарии все труднее находить муниципальных политиков
Дефицит кадров на швейцарском рынке труда сохраняется

Показать больше

Дефицит кадров на швейцарском рынке труда сохраняется

Этот контент был опубликован на После нескольких лет острой нехватки рабочей силы ситуация на швейцарском рынке труда находится на пути к нормализации. Так? Не совсем, говорят аналитики.

Читать далее Дефицит кадров на швейцарском рынке труда сохраняется
По разным оценкам к 2040 году дефицит трудовых кадров на швейцарском рынке труда достигнет сотен тысяч человек. Как тогда страна будет поддерживать работу больниц? Кто будет обеспечивать в Швейцарии пунктуальность движения поездов и чистоту в отелях? Кто будет заботиться о больных и престарелых?

Показать больше

Как Швейцария намерена решать вопрос дефицита рабочей силы?

Этот контент был опубликован на Точнее, какие инструменты должны будут играть решающую роль: социалистические (повышение роли государства) или либерально-рыночные?

Читать далее Как Швейцария намерена решать вопрос дефицита рабочей силы?
Bauarbeiter auf einem Kupfergitter

Показать больше

Разумно ли мотивировать людей идти работать, снижая налоги?

Этот контент был опубликован на Понизить налоги? А вдруг это поможет Швейцарии найти решение проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы?

Читать далее Разумно ли мотивировать людей идти работать, снижая налоги?

Показать больше

Иностранные выпускники вузов и поиск работы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Смогут ли иностранные студенты, получившие образование в Швейцарии, решить проблему нехватки в этой стране рабочих рук?

Читать далее Иностранные выпускники вузов и поиск работы в Швейцарии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR